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Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ

Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, объем денежных переводов растет второй месяц подряд после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).

По итогам мая в Украину поступило $805 млн, в июне - $856 млн.

Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неформальные.

С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.

Читайте также: Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк

НБУ (4836) заробитчане (587) денежные переводы (18)


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Топ комментарии
+6
У зеленой пошести теперь одна надежда на заробитчан. После их "оглушительных успехов"

Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ - Цензор.НЕТ 1417
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04.08.2020 17:09 Ответить
+4
Звучит так будто денежные переводы заробитчан это единственная надежда НБУ, но походу оно так и есть!
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04.08.2020 17:33 Ответить
+3
А зачем нам такая власть и многомиллионная армия чиновников, если у нас люди сами ищут зароботки и даже сами себя защищают? Притом приходится чаще всего защищаться от самих же мусоров и чиновников
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04.08.2020 17:37 Ответить
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У зеленой пошести теперь одна надежда на заробитчан. После их "оглушительных успехов"

Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ - Цензор.НЕТ 1417
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04.08.2020 17:09 Ответить
Похоже на компьютерную томограмму членостояния после 65-ти...
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04.08.2020 17:12 Ответить
Тааак! Ты на шо намекешь, мне полтинник?
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04.08.2020 21:42 Ответить
Пей ржавую воду и вешай на шею магнит. Мне помогает...
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04.08.2020 22:39 Ответить
надо бы налогом обложить, шоб неповадно было слать... и песню комичную про горели банки палали запилить... ну как же не нааредить... навредить надо непорядок без вреда...
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04.08.2020 17:11 Ответить
Эпоха бедности уже закончилась, эпоху выживания бубочка объявил весной. Такими темпами скоро начнется эпоха массовой эмиграции плавно переходящая в эпоху каннибализма.
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04.08.2020 17:12 Ответить
Не потрібно і Україну переводити гроші, зелень все на даремно.
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04.08.2020 17:13 Ответить
Вот зачем такое писать? Счас зелебобики снова какую-то пакость учудят, чтоб этот поток еще больше фильтровать.
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04.08.2020 17:14 Ответить
о!
возобновляются ручейки
в чиновничьи кошельки...
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04.08.2020 17:24 Ответить
Работайте негры, солнце ещё высоко.
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04.08.2020 17:31 Ответить
Звучит так будто денежные переводы заробитчан это единственная надежда НБУ, но походу оно так и есть!
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04.08.2020 17:33 Ответить
А зачем нам такая власть и многомиллионная армия чиновников, если у нас люди сами ищут зароботки и даже сами себя защищают? Притом приходится чаще всего защищаться от самих же мусоров и чиновников
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04.08.2020 17:37 Ответить
самі шиють собі маски під час пандемії, самі шукають ліки, самі здають тести на ковід..
Все самі ! А владі тільки величезні зарплатні платять.. Це і вся її функція.
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04.08.2020 17:46 Ответить
що, тільки на заробітчан і сподіваєтесь? ! )))
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04.08.2020 17:41 Ответить
у кого-то из классиков: каждый доллар в чужом кармане он считал оскорблением себе.
Что вы,б....и, сделали для зарабатывания этих денег? Считают они, ссуки.
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04.08.2020 18:34 Ответить
В смысле? С#ижженные зелей и калом бабло с их офшоров заходят сюда как «инвестиции» и на них покупаются ОВГЗ с доходностью 5 лямов за год???
Или как кредиты для своих «дочек» здесь , но под такой процент, что эти предприятия автоматом уходят от уплаты налога на прибыль?
Я ничего не перепутал???
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04.08.2020 19:43 Ответить
 
 