Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ
Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные НБУ.
По данным НБУ, объем денежных переводов растет второй месяц подряд после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).
По итогам мая в Украину поступило $805 млн, в июне - $856 млн.
Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неформальные.
С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.
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+6 18c49ed2
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+4 Andre2014
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+3 ALEX SUROVV
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возобновляются ручейки
в чиновничьи кошельки...
Все самі ! А владі тільки величезні зарплатні платять.. Це і вся її функція.
Что вы,б....и, сделали для зарабатывания этих денег? Считают они, ссуки.
Или как кредиты для своих «дочек» здесь , но под такой процент, что эти предприятия автоматом уходят от уплаты налога на прибыль?
Я ничего не перепутал???