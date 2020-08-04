Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Лига" со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, объем денежных переводов растет второй месяц подряд после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).

По итогам мая в Украину поступило $805 млн, в июне - $856 млн.

Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неформальные.

С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.

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