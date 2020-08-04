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Новини
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Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ

Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ

Сума грошових переказів приватних осіб в Україні за підсумками першого півріччя становила $5,3 млрд. Це на 3,8% менше, ніж за січень-червень 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Ліга" з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, обсяг грошових переказів зростає другий місяць поспіль після різкого падіння на $131 млн в квітні (до $ 794 млн).

За підсумками травня в Україну надійшло $ 805 млн, в червні - $ 856 млн.

Нацбанк враховує в статистиці грошових переказів як офіційні канали переказів - банки і міжнародні платіжні системи, - так і неформальні.

З початку року неформальними каналами в Україну було переказано $ 1,8 млрд.

Читайте: На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці

Автор: 

НБУ (10475) заробітчани (673) грошові перекази (222)


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Топ коментарі
+6
У зеленой пошести теперь одна надежда на заробитчан. После их "оглушительных успехов"

Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ - Цензор.НЕТ 1417
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04.08.2020 17:09 Відповісти
+4
Звучит так будто денежные переводы заробитчан это единственная надежда НБУ, но походу оно так и есть!
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04.08.2020 17:33 Відповісти
+3
А зачем нам такая власть и многомиллионная армия чиновников, если у нас люди сами ищут зароботки и даже сами себя защищают? Притом приходится чаще всего защищаться от самих же мусоров и чиновников
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04.08.2020 17:37 Відповісти
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У зеленой пошести теперь одна надежда на заробитчан. После их "оглушительных успехов"

Объем денежных переводов из-за рубежа постепенно восстанавливается, - НБУ - Цензор.НЕТ 1417
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04.08.2020 17:09 Відповісти
Похоже на компьютерную томограмму членостояния после 65-ти...
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04.08.2020 17:12 Відповісти
Тааак! Ты на шо намекешь, мне полтинник?
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04.08.2020 21:42 Відповісти
Пей ржавую воду и вешай на шею магнит. Мне помогает...
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04.08.2020 22:39 Відповісти
надо бы налогом обложить, шоб неповадно было слать... и песню комичную про горели банки палали запилить... ну как же не нааредить... навредить надо непорядок без вреда...
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04.08.2020 17:11 Відповісти
Эпоха бедности уже закончилась, эпоху выживания бубочка объявил весной. Такими темпами скоро начнется эпоха массовой эмиграции плавно переходящая в эпоху каннибализма.
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04.08.2020 17:12 Відповісти
Не потрібно і Україну переводити гроші, зелень все на даремно.
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04.08.2020 17:13 Відповісти
Вот зачем такое писать? Счас зелебобики снова какую-то пакость учудят, чтоб этот поток еще больше фильтровать.
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04.08.2020 17:14 Відповісти
о!
возобновляются ручейки
в чиновничьи кошельки...
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04.08.2020 17:24 Відповісти
Работайте негры, солнце ещё высоко.
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04.08.2020 17:31 Відповісти
Звучит так будто денежные переводы заробитчан это единственная надежда НБУ, но походу оно так и есть!
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04.08.2020 17:33 Відповісти
А зачем нам такая власть и многомиллионная армия чиновников, если у нас люди сами ищут зароботки и даже сами себя защищают? Притом приходится чаще всего защищаться от самих же мусоров и чиновников
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04.08.2020 17:37 Відповісти
самі шиють собі маски під час пандемії, самі шукають ліки, самі здають тести на ковід..
Все самі ! А владі тільки величезні зарплатні платять.. Це і вся її функція.
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04.08.2020 17:46 Відповісти
що, тільки на заробітчан і сподіваєтесь? ! )))
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04.08.2020 17:41 Відповісти
у кого-то из классиков: каждый доллар в чужом кармане он считал оскорблением себе.
Что вы,б....и, сделали для зарабатывания этих денег? Считают они, ссуки.
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04.08.2020 18:34 Відповісти
В смысле? С#ижженные зелей и калом бабло с их офшоров заходят сюда как «инвестиции» и на них покупаются ОВГЗ с доходностью 5 лямов за год???
Или как кредиты для своих «дочек» здесь , но под такой процент, что эти предприятия автоматом уходят от уплаты налога на прибыль?
Я ничего не перепутал???
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04.08.2020 19:43 Відповісти
 
 