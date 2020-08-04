Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ

Сума грошових переказів приватних осіб в Україні за підсумками першого півріччя становила $5,3 млрд. Це на 3,8% менше, ніж за січень-червень 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Ліга" з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, обсяг грошових переказів зростає другий місяць поспіль після різкого падіння на $131 млн в квітні (до $ 794 млн).

За підсумками травня в Україну надійшло $ 805 млн, в червні - $ 856 млн.

Нацбанк враховує в статистиці грошових переказів як офіційні канали переказів - банки і міжнародні платіжні системи, - так і неформальні.

З початку року неформальними каналами в Україну було переказано $ 1,8 млрд.

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