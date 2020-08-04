Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ
Сума грошових переказів приватних осіб в Україні за підсумками першого півріччя становила $5,3 млрд. Це на 3,8% менше, ніж за січень-червень 2019 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Ліга" з посиланням на дані НБУ.
За даними НБУ, обсяг грошових переказів зростає другий місяць поспіль після різкого падіння на $131 млн в квітні (до $ 794 млн).
За підсумками травня в Україну надійшло $ 805 млн, в червні - $ 856 млн.
Нацбанк враховує в статистиці грошових переказів як офіційні канали переказів - банки і міжнародні платіжні системи, - так і неформальні.
З початку року неформальними каналами в Україну було переказано $ 1,8 млрд.
Топ коментарі
+6 18c49ed2
показати весь коментар04.08.2020 17:09 Відповісти Посилання
+4 Andre2014
показати весь коментар04.08.2020 17:33 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV
показати весь коментар04.08.2020 17:37 Відповісти Посилання
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возобновляются ручейки
в чиновничьи кошельки...
Все самі ! А владі тільки величезні зарплатні платять.. Це і вся її функція.
Что вы,б....и, сделали для зарабатывания этих денег? Считают они, ссуки.
Или как кредиты для своих «дочек» здесь , но под такой процент, что эти предприятия автоматом уходят от уплаты налога на прибыль?
Я ничего не перепутал???