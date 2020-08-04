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Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны, - Вовк

Формулы

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк привел свою аргументацию в ситуации с закупками угля по формуле "Роттердам+" в ответ на статью редактора БизнесЦензор Сергея Головнева.

Об этом Вовк написал в блоге на Цензор.НЕТ.

Дмитрий Вовк отметил: "В своей статье с громким названием ("Чи будуть засуджені організатори "Роттердам плюс"- Ред)  Сергей Головнев пытается подобрать обоснование чем же "Роттердам +" отличается от "Амстердам +". Как уже заявил Саакашвили: "Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом есть разница".

Еще вчера опубликовал свой короткий видео-комментарий, но учитывая неоднократное упоминание моей скромной личности считаю нужным остановиться более подробно".

Далее Дмитрий Вовк приводит аргументацию из 4 фактов: "Факт №1. Трепет и мнение о "доказательности" уголовного производства должен сформировать тезис статьи господина Головнева "По информации Бюро, в общем общественным и государственным интересам формуле" Роттердам плюс "причинен ущерб на 39 млрд грн".

Учитывая, что на момент объявления "подозрений" детективы НАБУ нарисовали 19 млрд. грн убытков за 2016-2017, то вероятно дополнительные 20 млрд. Грн нарисовали за 2018-1 полугодие 2019 года. Подчеркиваю - нарисовали детективы НАБУ, потому что именно их справки, а не профильных и уполномоченных экспертов, становятся основой для штампа экспертизы СБУ.

Первым шагом любознательного человека наверняка должно быть получить отчетность компаний, чтобы проверить финансовый результат и сопоставимость цифр. Такая отчетность является, форма №6-НКРЭ и подается в НКРЭКУ.

Так вот с официальной отчетности можно увидеть, что за период 2018 - 1 полугодие 2019 все тепловые электростанции совокупно получили убыток в размере 9.5 млрд. грн

После этого слушать о "убытках общественным и государственным интересам" в размере 20 млрд. грн при фактической убыточности в 9.5 млрд. грн можно только с улыбкой или терпимо к чужим потуг. Короче - как в анекдоте: "И не выиграл, а проиграл!"

Вовк продолжил: "Факт №2. Также в своей статье Сергей Головнев пытается подобрать обоснование почему же "Роттердам +" плохой громким заявлением "Национализация убытков, приватизация прибылей".

А цифры снова неумолимы к Сергею:

- ни одного убыточного года "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам +";

- рост в разы чистой прибыли "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам +".

Проверить это очень легко - посмотреть на финансовую отчетность этих государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", чтобы иметь основания для громких заявлений об убытках (которые на самом деле были у тепловых электростанций, о чем писал в предыдущем посте).

Формулы Амстердам плюс и Роттердам плюс идентичны, - Вовк 01

Все источники для удобства:

- Отчетность Энергоатом за 2018;

- Отчетность Энергоатом за 2017 (+2016 предварительный):

- Отчетность Укргидроэнерго за 2018:

- Отчетность Укргидроэнерго за 2017 (+2016 предварительный):

"Факт №3. В своей статье автор также пытается одновременно оправдать подход "Амстердам +" и очернить идентичный "Роттердам +". Все аргументы в стиле "да, но нет". Например - потому что вроде бы не было импорта и дефицита угля, так и импортный паритет не подходит.

Но сбалансированность рынка не ограничивается наличием / отсутствием импорта, а также зависит от достаточного уровня запасов, которые должны удовлетворять нормальный спрос.

Так, в течение 2016 была потребность в импорте который не был полностью удовлетворен из-за стремительного, почти двукратного роста мировых цен на уголь (с $ 45 / тонна весной до $ 90 зимой) и через дефолты трейдеров уже после введения формулы "Роттердам +" - из-за того, что наблюдались сверхнизкие запасы угля.

С 2017 доля импорта по году была более 15%, а в отдельные месяцы достигала 30%, о чем свидетельствуют материалы НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности того времени. Хотел бы увидеть как Сергей говорит в глаза людям, которые  в сложных условиях обеспечивали импорт, что такого не было и они не работали".

Формулы Амстердам плюс и Роттердам плюс идентичны, - Вовк 02

Формулы Амстердам плюс и Роттердам плюс идентичны, - Вовк 03

Вовк подчеркнул: "Факт №4. Продолжая рубрику разоблачения недостоверной информации в статье Сергея Головнева остановимся на маленьком, но демонстративном примере.

В своей статье Сергей пишет, что вроде НКРЭКУ не инициировала вопрос изменений в Налоговый кодекс в части ренты. Нашел одно из писем - рукописи не горят! Совсем не вопрос НКРЭКУ, но свои предложения мы готовили и официально предоставляли!".

Формулы Амстердам плюс и Роттердам плюс идентичны, - Вовк 04
Формулы Амстердам плюс и Роттердам плюс идентичны, - Вовк 05

"Напоследок о конспирологических версиях запуска рынка - считаю за честь: а) принимать участие в подготовке во время работы в Регуляторе; Б) иметь общую позицию с еврокомиссаром Шефчовичем, который еще 21 мая 2019 в Киеве сказал на брифинге: "Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы 1 июля заработал либерализованый рынок электроэнергии", - резюмировал Вовк. 

Автор: 

Вовк Дмитрий (126) Сергей Головнев (10) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+24
А ты чего еще не в психушке?
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04.08.2020 20:52 Ответить
+16
що, знов зебілам боляче від того - що їх "сделали вместе"?
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04.08.2020 20:57 Ответить
+11
У тебя, я так понимаю, она уже есть.
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04.08.2020 20:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почему этот чоколадный выпердыш еще не на нарах ?
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04.08.2020 20:48 Ответить
А ты чего еще не в психушке?
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04.08.2020 20:52 Ответить
ты гля зеленьдебило первым пукнуло в комментариях ага КТО УГОДНО ХОТЬ ОЦЯ МАМЫ РЫМЫ НО НЕ БАРЫГА ПОРОХ и что по итогу Барыга да не достижение а это просто у..ще Слуга Дьявола...
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04.08.2020 21:03 Ответить
Ой память, шыкаладная паамять ...

https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3143891/byvshego_glavu_nkreku_vovka_obyavili_v_mejdunarodnyyi_rozysk_sap

Кушай, шыкаладное
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04.08.2020 21:29 Ответить
шмаркля хелбало прихлопни вас убивать уже начнут и скоро... как в германии при адольфе...вы уже достали ВСЕХ В МИРЕ....
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04.08.2020 21:36 Ответить
Пойди проспись, а я завтра подумаю, что с тобой бухой быдлой делать. Зная, в частности твою сцыкливость, комменты пропадают с первой рюмахой утреннего опохмела Осторожней с желаниями...
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04.08.2020 21:55 Ответить
Герус, почём энергия из засрашки? И сколько отслюнявил бубочке?
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04.08.2020 22:24 Ответить
клюва закрой
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04.08.2020 21:15 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 1954
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04.08.2020 21:30 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 5735
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04.08.2020 21:39 Ответить
пісюнкать ходив, а хоч покакунькав?
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04.08.2020 21:43 Ответить
это его фото общения с "найвеличнішим лідером **********", тут ромке объясняют как проходят реформы
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05.08.2020 19:26 Ответить
Зеля общается со своим электоратом.
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05.08.2020 07:58 Ответить
що, знов зебілам боляче від того - що їх "сделали вместе"?
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04.08.2020 20:57 Ответить
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04.08.2020 20:58 Ответить
Ось чому: Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 3666
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04.08.2020 21:00 Ответить
Может ты от туда глаголиш, чоколадный выпердыш?
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04.08.2020 21:04 Ответить
не нарывайся мармеладный , прокляну
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04.08.2020 21:16 Ответить
Пошёл в жопу
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04.08.2020 21:53 Ответить
Не прячься, приезжай на Родину
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04.08.2020 20:49 Ответить
"...сдесь тебя ждут"(с)
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04.08.2020 20:52 Ответить
Амстердам+? Це прямі поставки з кофі-шопів без розмитнення + транспортні витрати.
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04.08.2020 20:50 Ответить
Тоді це дійсно дорого! Бо поціновувачі, які бували в кофєшопах стверджують, що там товар в рази дорожче, ніж український!))))))
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04.08.2020 20:51 Ответить
Зате без ГМО
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04.08.2020 20:52 Ответить
Фотка не та. Вот вовк:

Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 8663
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04.08.2020 20:51 Ответить
і вправду вовк , бо на верхній фотці скунс роттердамський
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04.08.2020 21:12 Ответить
Знаете шо скажу . Страну грабят олигархи , через таких как ВОВК
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04.08.2020 20:53 Ответить
То назви прізвища олігархів!
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04.08.2020 20:55 Ответить
Коломойський, а що?
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04.08.2020 21:05 Ответить
Та якийсь гіперактивний зебіл у цій гілці той Олег. А діалогу не вийшло.
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04.08.2020 21:08 Ответить
Тут кілька таких. Мені один доводив, що наявність українського паспорта автоматично робить із людини українця. Таким чином Коломойський вже українець.😁
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04.08.2020 21:10 Ответить
ага. аломойской такой же украинец как и твой петюнька - тютюнька.
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04.08.2020 21:21 Ответить
Поясни мені таку річ: якщо перед виборами 2019 всі так кричали про Вальцмана, то чому ж замість нього вибрали кандидата, який і не приховує, що є євреєм за національністю? Де блін логіка???
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04.08.2020 21:48 Ответить
Ви з таким питанням обережніше, воно від нього зависне.
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04.08.2020 21:54 Ответить
Та, по ходу, вже завис))
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04.08.2020 21:57 Ответить
Зелемойша так вообше - щирый козак
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04.08.2020 22:26 Ответить
Педродрочер не знает фамилии хозяина?) Ааа
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04.08.2020 21:35 Ответить
Яке ж ти жалюгідне.
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04.08.2020 21:43 Ответить
У тебя, я так понимаю, она уже есть.
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04.08.2020 20:58 Ответить
Эй! Админы! А чего вы этого урода за нецензурщину не баните??????????????????????????
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04.08.2020 21:03 Ответить
Ахметка при всех презах остается паханом - клал он и на Иуду.
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04.08.2020 20:59 Ответить
ааааа. это мыролюбная реформа №145.
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04.08.2020 21:01 Ответить
В Мариуполе Ахметов уже начал торговать газом, если кто не в курсе.
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04.08.2020 21:05 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 6997
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04.08.2020 21:09 Ответить
Одни грабили через Роттердам+, другие - через Амстердам+.
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04.08.2020 21:16 Ответить
Меня удивляет , как много мрази в Украине .
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04.08.2020 21:18 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 850
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04.08.2020 21:25 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 9938
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04.08.2020 21:25 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк - Цензор.НЕТ 2061
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04.08.2020 21:26 Ответить
а в чем проблема? ну, показывают "Сватов", и что? Пусть за деньги русских налогоплательщиков на весь мир показывают, что Крым - это Украина, я не против! В крымских сериях украинская милиция, украинские флаги над Артеком, какие проблемы?
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04.08.2020 21:38 Ответить
https://prm.ua/rosiyski-politseyski-putin-ta-pobedobesiye-shho-ne-tak-zi-svatami-zelenskogo/ Їж, не обляпайся.

І не ньоркай тут
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04.08.2020 22:10 Ответить
Проблема в том что за права на трансляцию в кацапии этих говносериалов деньги получает вазелин оманский. это уже "торговля на крови" или еще нет?
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04.08.2020 22:42 Ответить
Приезжай в Украину и расскажи всё это "на месте".
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04.08.2020 22:39 Ответить
Одни уже сидят 9 месяцев "за убийство захопившись величнiстю арiйскої раси". Из доказательств песня "я милого узнаю по походке". Думаешь, сильно охота этому Вовку приехать, и тоже присесть "для галочки"???
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05.08.2020 09:20 Ответить
Как это типично для вас - хотите обладать всей полнотой власти, и при этом не нести никакой ответственности ©
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05.08.2020 09:24 Ответить
К чему эта сентенция? Этот чувак не обладал "всей полнотой власти". Решения НКРЭКУ были коллегиальными, а его хотят сделать козлом отпущения. И можете не сомневаться - сделают, только потому что Бубочка орал про "Роттердам +" и "тотальне зубожiння". Точно так же, как сделали трех невинных людей в деле Шеремета, и не отпускают, потому что тогда выходит - преЗЕдент сбрехал.
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05.08.2020 09:31 Ответить
Пусть делают значит. Заслужил. Петину шестёрку не жалко в принципе, отработанный материал.
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05.08.2020 09:39 Ответить
А сейчас шестерки Главзебила, не делают "Амстердам +" по газу? Точно такая же схема, даже города соседние!
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05.08.2020 17:35 Ответить
Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк

Зебобики, ау! Ну куда вы все попрятались? Страну грабят!
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05.08.2020 07:56 Ответить
Не, ну даже Карлсон в курсе - 60 км разницы все таки есть! Что самое прикольное - есть как газ украинской добычи, так и уголь! Но нам "парят" по евроцене! А еще прикольнее - в большинстве европейских стран электроэнергия сейчас в РАЗЫ дешевле, чем у нас! НО нам хотят цену поднять, и поднимут, но ПОСЛЕ выборов, к гадалке не ходи!
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05.08.2020 09:22 Ответить
 
 