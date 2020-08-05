Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC

Проведение экоинспекцией проверок, предусматриваемых в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.

Об этом заявил президент IСС Ukraine Владимир Щелкунов, сообщается на сайте IСС.



По словам президента IСС Ukraine Владимира Щелкунова, украинский бизнес обеспокоен отдельными положениями новых законодательных инициатив по экологическому контролю, которые могут быть использованы для давления на него с целью получения неправомерной выгоды. По его мнению, если депутаты примут эти законопроекты, украинский производитель станет беззащитным перед многочисленными проверками и проверяющими.



"Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве. Мы также не поддерживаем предусмотренные штрафные санкции за недопуск проверяющих. Отдельно считаем угрозой предусмотренную норму остановки производства в случае выявления нарушений. Трудно представить как это сделать, скажем, с доменной печью или иным сегментом производственного непрерывного цикла", - сказал Щелкунов.



IСС Ukraine считает, что законопроекты должны быть доработаны, и просит не выносить их на рассмотрение Верховной Рады.



"Национальный комитет Международной Торговой Палаты готовит свои предложения относительно экологических законопроектов, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", - сообщил Щелкунов.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).



Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.



В свою очередь гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие этих законопроектов может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.