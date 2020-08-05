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Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC

Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC

Проведение экоинспекцией проверок, предусматриваемых в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.

Об этом заявил президент IСС Ukraine Владимир Щелкунов, сообщается на сайте IСС.

По словам президента IСС Ukraine Владимира Щелкунова, украинский бизнес обеспокоен отдельными положениями новых законодательных инициатив по экологическому контролю, которые могут быть использованы для давления на него с целью получения неправомерной выгоды. По его мнению, если депутаты примут эти законопроекты, украинский производитель станет беззащитным перед многочисленными проверками и проверяющими.

"Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве. Мы также не поддерживаем предусмотренные штрафные санкции за недопуск проверяющих. Отдельно считаем угрозой предусмотренную норму остановки производства в случае выявления нарушений. Трудно представить как это сделать, скажем, с доменной печью или иным сегментом производственного непрерывного цикла", - сказал Щелкунов.

IСС Ukraine считает, что законопроекты должны быть доработаны, и просит не выносить их на рассмотрение Верховной Рады.

"Национальный комитет Международной Торговой Палаты готовит свои предложения относительно экологических законопроектов, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", - сообщил Щелкунов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

В свою очередь гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие этих законопроектов может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

Автор: 

законопроект (3235) проверка (821) экология (1609)


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Топ комментарии
+8
Тобто, питання не забруднювати навкілля, навіть не стоїть?
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05.08.2020 10:24 Ответить
+5
Ага, тоесть главная проблема это проверки а не невыполнение предприятиями экологических требований.
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05.08.2020 10:33 Ответить
+4
этот законопроект готовил Паша Куфтырев и его юрЫсты, для захвата Николаевского Глиноземного завода и других активов.. в том числе заводов группы Фирташа..
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05.08.2020 10:23 Ответить
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этот законопроект готовил Паша Куфтырев и его юрЫсты, для захвата Николаевского Глиноземного завода и других активов.. в том числе заводов группы Фирташа..
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05.08.2020 10:23 Ответить
Тобто, питання не забруднювати навкілля, навіть не стоїть?
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05.08.2020 10:24 Ответить
Так. Ніхто не збирався та не збирається модернізувати доменні печі (про які мова в цій статті).
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05.08.2020 10:28 Ответить
Так может стоит сказать об этом прямо олигархам? Ах да, кто ж им скажет то. ))
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05.08.2020 10:29 Ответить
Т.е. остановить непрерывное производство по заяве физ. лица - это забота о природе? Радетили наши!
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05.08.2020 10:28 Ответить
1)за результатами перевірки..\
2)а ти не порушуй !
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05.08.2020 10:52 Ответить
За что уволили бывшего главу экоинспеции Фирсова.

«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
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05.08.2020 12:04 Ответить
Так что, никакой борьбы за экологию в этом серпентарии и не пахнет.
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05.08.2020 12:05 Ответить
А скільки ще по 5 років треба на модернізацію виробництва?
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05.08.2020 10:53 Ответить
Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC - Цензор.НЕТ 5521
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05.08.2020 10:55 Ответить
Правительство освободило Егора Фирсова с должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции.
Интересно, что о своем увольнении, как говорит Фирсов, он узнал, просматривая заседания правительства онлайн, где министры как раз принимали новые кадровые решения.
Фирсова уволили буквально по «ускоренной» процедуре. Без заслушивания отчета и обсуждения.
Тридцать секунд понадобилось правительству, чтобы проголосовать за назначение нового главы экологической инспекции. Им стал Андрей Малеваный, который до дня назначения возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской администрации. Он успел засветиться в ряде коррупционных скандалов в Госкомземе, управлениях Госземагентства в Николаевской и Киевской областях и, собственно, в столичной мэрии.
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05.08.2020 12:01 Ответить
«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
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05.08.2020 12:03 Ответить
Так экоинспекции мешал бороться с загрязнением отсутствие возможности вламываться на предприятия? Серьезно? Все цифры по выбросам есть и так - бери борись. А данные изменения принимаются чисто чтобы позардачивать работающие производства и подоить.
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05.08.2020 12:00 Ответить
Ну вот смотри - в прошлом году зе-президент приезжал в КР, грозился пальчиком Арселору, говорил, что без модернизации им не жить. После этого менеджеры съездили на банковую и вопрос решился сам собой. Вопрос: экология от этого стала лучше? Нет. А вот карманы чьи-то наполнились. Потому все эти проверки это просто коррупционные схемы.
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05.08.2020 22:25 Ответить
Такими темпами скоро загрязнять будет некому от слова совсем. Все встанет.

Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC - Цензор.НЕТ 2161
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05.08.2020 10:30 Ответить
Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC - Цензор.НЕТ 42

Чому ж ти повну картинку не викладаєш, що за каденцію Петра Олексійовича Україна не повернулась навіть на довоєнні показники?
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05.08.2020 10:58 Ответить
А как ты, блд, хочешь вернуться на довоенные показатели при -3 областях и военных расходах, дятел? На картиночке изображена динамика при войне в сравнении двух лидеров - результат более чем понятен тк спад начался до пандемии.
Было плохо, а стало вообще нехорошо - таки сматгите сегигальщик "слуга нагода"
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05.08.2020 13:29 Ответить
То ти наполягаєш, що Крим й половина Луганської та половина Донецької областей давали половину ВВП? "Рюзьгє", йди додому- тут горілки нема!
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05.08.2020 14:20 Ответить
відтік інвестицій, заправка солярочки у танки, інфляція + втрата деяких промислових та курортних регіонів - от тобі і 50%
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07.08.2020 12:42 Ответить
Факт. Падение промышленности продолжается уже более года, а эти зебилы всё придумывают новые способы дожать то, что умудрилось выжить.
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05.08.2020 22:22 Ответить
Ага, тоесть главная проблема это проверки а не невыполнение предприятиями экологических требований.
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05.08.2020 10:33 Ответить
так если б с этим шо-то делали - а так чисто ж для поборов, никого реально выполнение этих норм не интересует)
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05.08.2020 22:51 Ответить
Хаха, мы говорит против штрафов за не допуск на предприятие проверяющих лиц, да он совсем охренел.
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05.08.2020 10:36 Ответить
так они через день будут бегать с протянутой рукой, не позолотишь ручку, штраф, еще хуже остановка...
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05.08.2020 23:19 Ответить
А если не начать бороться за экологию, то скоро не для кого будет производить ту продукцию, которую производят эти горе предприятия. Недавно был в Запорожье на берегу так называемой Красной речки. Такая себе речушка с оранжевой водой, которая бежит себе без всякой очистки прямо в Днепр. А сколько таких речушек??? А сколько выбрасывается в атмосферу??? Владельцы этих предприятий практически в Украине не живут. Им по фик наша экология... Это так - информация к размышлению...
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05.08.2020 10:42 Ответить
То вона ще відносно чиста, ти б її раніше подивився!
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05.08.2020 11:01 Ответить
Вот ты и попался п*здло, речка в Зп, уже лет ка 5 это точно, имеет свой естественный цвет, с примером обгадился
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05.08.2020 23:17 Ответить
Не вижу промышленности, что проверять будут?
Промышленность декоммунизировали, если кто это забыл.
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05.08.2020 10:43 Ответить
Промышленность сейчас успешно зазебиливают. Если смотреть цифры, а не бла-бла-бла
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05.08.2020 10:51 Ответить
Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за недопуск перевіряючих.


А *****,що штрафи за недопуск не підтримують власники бізнесу..Я би їх за таку наглість ще би збільшив...

Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.



розберем приклад Доменної печі (з порушеннями)..
А ЯК ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ПРИПИНЯТИ ? "в процесі !?" Чи знову -а нам по..уй-це неперервне вробництво-може колись і виправимо...
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05.08.2020 10:50 Ответить
Предыдущего главу экоинспекции уволили после взыскания с заводом Ахметова рекордных штрафов за загрязнение. Так что, к чему этот пафосный чес языком?
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05.08.2020 12:07 Ответить
Да ладно, правда что ли?)) Если бы это было так, то штраф оспорили бы в суде и уволили бы его сразу, так что эта версия мимо. Да и сам Егорка сказал, что ему предлагали остаться на должности, только надо было заплатить.
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05.08.2020 22:21 Ответить
Как бы этот штраф оспорили, если он был по делу и уплачен?

Можно ссылку, где он говорил про остаться и заплатить?
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05.08.2020 22:37 Ответить
У нас суды покупаются и продаются на раз два. Арселор в Кривом Роге оспаривал максимально очевидные штрафы без проблем. Странный вопрос. По ссылке - да просто загугли "фирсов предлагали порешать", это ж на раз-два гуглится. Никто не убирал Егора, потому что он якобы не угоден. Я понимаю, что ему такая версия льстит, но он же и сам спалился, когда строчил один пост за другим на фб. Это не отменяет того факта, что эконинспекция гнилая, но и Егор не жертва.
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05.08.2020 23:25 Ответить
про суды я не спорю.
по Фирсову нашел. возможно вы и правы.

в то же время, проще ведь уволить создающего проблемы, чем постоянно судится.
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05.08.2020 23:41 Ответить
У нас может быть всё, неугодных убирают постоянно, это факт, но в данном случае, именно исходя из слов самого же Фирсова - не сходится.
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06.08.2020 00:01 Ответить
Это типа водители против остановок полицией? Беспощадная логика.
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05.08.2020 11:09 Ответить
А ты вспомни как раньше работали гаишники и расскажи, хотелось бы повторения? Да, контролирующие органы должны быть, только сначала нужно бы устранить коррупционный фактор.
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05.08.2020 22:15 Ответить
Просто очередная коррупционная лазейка. Раньше санэпидестанция этим занималась - ликвидировали от греха подальше, теперь вот будет экоинспекция. Хотя, экоинспекция и так уже прижимали суда в портах, теперь ещё и будет дожимать остатки промышленности
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05.08.2020 22:14 Ответить
это только начало
зеленские скоро начнут втупую предприятия отжимать - надо будет фонд неприкосновенный для бегства накопить
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05.08.2020 22:50 Ответить
 
 