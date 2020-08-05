Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC
Проведение экоинспекцией проверок, предусматриваемых в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.
Об этом заявил президент IСС Ukraine Владимир Щелкунов, сообщается на сайте IСС.
По словам президента IСС Ukraine Владимира Щелкунова, украинский бизнес обеспокоен отдельными положениями новых законодательных инициатив по экологическому контролю, которые могут быть использованы для давления на него с целью получения неправомерной выгоды. По его мнению, если депутаты примут эти законопроекты, украинский производитель станет беззащитным перед многочисленными проверками и проверяющими.
"Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве. Мы также не поддерживаем предусмотренные штрафные санкции за недопуск проверяющих. Отдельно считаем угрозой предусмотренную норму остановки производства в случае выявления нарушений. Трудно представить как это сделать, скажем, с доменной печью или иным сегментом производственного непрерывного цикла", - сказал Щелкунов.
IСС Ukraine считает, что законопроекты должны быть доработаны, и просит не выносить их на рассмотрение Верховной Рады.
"Национальный комитет Международной Торговой Палаты готовит свои предложения относительно экологических законопроектов, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", - сообщил Щелкунов.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).
Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.
В свою очередь гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие этих законопроектов может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.
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2)а ти не порушуй !
«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
Интересно, что о своем увольнении, как говорит Фирсов, он узнал, просматривая заседания правительства онлайн, где министры как раз принимали новые кадровые решения.
Фирсова уволили буквально по «ускоренной» процедуре. Без заслушивания отчета и обсуждения.
Тридцать секунд понадобилось правительству, чтобы проголосовать за назначение нового главы экологической инспекции. Им стал Андрей Малеваный, который до дня назначения возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской администрации. Он успел засветиться в ряде коррупционных скандалов в Госкомземе, управлениях Госземагентства в Николаевской и Киевской областях и, собственно, в столичной мэрии.
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
Чому ж ти повну картинку не викладаєш, що за каденцію Петра Олексійовича Україна не повернулась навіть на довоєнні показники?
Было плохо, а стало вообще нехорошо - таки сматгите сегигальщик "слуга нагода"
Промышленность декоммунизировали, если кто это забыл.
А *****,що штрафи за недопуск не підтримують власники бізнесу..Я би їх за таку наглість ще би збільшив...
Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.
розберем приклад Доменної печі (з порушеннями)..
А ЯК ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ПРИПИНЯТИ ? "в процесі !?" Чи знову -а нам по..уй-це неперервне вробництво-може колись і виправимо...
Можно ссылку, где он говорил про остаться и заплатить?
по Фирсову нашел. возможно вы и правы.
в то же время, проще ведь уволить создающего проблемы, чем постоянно судится.
зеленские скоро начнут втупую предприятия отжимать - надо будет фонд неприкосновенный для бегства накопить