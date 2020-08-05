Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC

Проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляється на сайті ІСС.

За словами Президента ІСС Ukraine Володимира Щелкунова, український бізнес занепокоєний окремими положеннями нових законодавчих ініціатив щодо екологічного контролю, які можуть бути використані для тиску на нього з метою отримання неправомірної вигоди. На його думку, якщо депутати ухвалять ці законопроєкти, український виробник стане беззахисним перед численними перевірками та перевіряючими.

"Нас як громадську організацію українського бізнесу не влаштовують позиції, які передбачають екологічні перевірки без попереджень за заявою фізичних осіб у необмеженій кількості. Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за недопуск перевіряючих. Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.

ІСС Ukraine вважає, що законопроєкти мають бути доопрацьовані, і просить не виносити їх на розгляд Верховної Ради.

"Національний комітет Міжнародної Торгової Палати готує свої пропозиції стосовно екологічних законопроєктів, які будуть спрямовані в профільний комітет Верховної Ради", - повідомив Щелкунов.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано Законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091 та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Своєю чергою гендиректор "Укркоксу" Анатолій Старовойт вважає, що ухвалення цих законопроєктів може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.