Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC
Проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.
Про це заявив президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляється на сайті ІСС.
За словами Президента ІСС Ukraine Володимира Щелкунова, український бізнес занепокоєний окремими положеннями нових законодавчих ініціатив щодо екологічного контролю, які можуть бути використані для тиску на нього з метою отримання неправомірної вигоди. На його думку, якщо депутати ухвалять ці законопроєкти, український виробник стане беззахисним перед численними перевірками та перевіряючими.
"Нас як громадську організацію українського бізнесу не влаштовують позиції, які передбачають екологічні перевірки без попереджень за заявою фізичних осіб у необмеженій кількості. Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за недопуск перевіряючих. Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.
ІСС Ukraine вважає, що законопроєкти мають бути доопрацьовані, і просить не виносити їх на розгляд Верховної Ради.
"Національний комітет Міжнародної Торгової Палати готує свої пропозиції стосовно екологічних законопроєктів, які будуть спрямовані в профільний комітет Верховної Ради", - повідомив Щелкунов.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано Законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091 та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).
Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.
Своєю чергою гендиректор "Укркоксу" Анатолій Старовойт вважає, що ухвалення цих законопроєктів може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.
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«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
Интересно, что о своем увольнении, как говорит Фирсов, он узнал, просматривая заседания правительства онлайн, где министры как раз принимали новые кадровые решения.
Фирсова уволили буквально по «ускоренной» процедуре. Без заслушивания отчета и обсуждения.
Тридцать секунд понадобилось правительству, чтобы проголосовать за назначение нового главы экологической инспекции. Им стал Андрей Малеваный, который до дня назначения возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской администрации. Он успел засветиться в ряде коррупционных скандалов в Госкомземе, управлениях Госземагентства в Николаевской и Киевской областях и, собственно, в столичной мэрии.
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
Чому ж ти повну картинку не викладаєш, що за каденцію Петра Олексійовича Україна не повернулась навіть на довоєнні показники?
Было плохо, а стало вообще нехорошо - таки сматгите сегигальщик "слуга нагода"
Промышленность декоммунизировали, если кто это забыл.
А *****,що штрафи за недопуск не підтримують власники бізнесу..Я би їх за таку наглість ще би збільшив...
Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.
розберем приклад Доменної печі (з порушеннями)..
А ЯК ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ПРИПИНЯТИ ? "в процесі !?" Чи знову -а нам по..уй-це неперервне вробництво-може колись і виправимо...
Можно ссылку, где он говорил про остаться и заплатить?
по Фирсову нашел. возможно вы и правы.
в то же время, проще ведь уволить создающего проблемы, чем постоянно судится.
зеленские скоро начнут втупую предприятия отжимать - надо будет фонд неприкосновенный для бегства накопить