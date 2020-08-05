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Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC

Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC

Проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєктах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляється на сайті ІСС.

За словами Президента ІСС Ukraine Володимира Щелкунова, український бізнес занепокоєний окремими положеннями нових законодавчих ініціатив щодо екологічного контролю, які можуть бути використані для тиску на нього з метою отримання неправомірної вигоди. На його думку, якщо депутати ухвалять ці законопроєкти, український виробник стане беззахисним перед численними перевірками та перевіряючими.

"Нас як громадську організацію українського бізнесу не влаштовують позиції, які передбачають екологічні перевірки без попереджень за заявою фізичних осіб у необмеженій кількості. Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за недопуск перевіряючих. Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.

ІСС Ukraine вважає, що законопроєкти мають бути доопрацьовані, і просить не виносити їх на розгляд Верховної Ради.

"Національний комітет Міжнародної Торгової Палати готує свої пропозиції стосовно екологічних законопроєктів, які будуть спрямовані в профільний комітет Верховної Ради", - повідомив Щелкунов.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано Законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091 та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Своєю чергою гендиректор "Укркоксу" Анатолій Старовойт вважає, що ухвалення цих законопроєктів може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.

Автор: 

законопроєкт (3624) перевірка (1243) екологія (1357)


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Топ коментарі
+8
Тобто, питання не забруднювати навкілля, навіть не стоїть?
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05.08.2020 10:24 Відповісти
+5
Ага, тоесть главная проблема это проверки а не невыполнение предприятиями экологических требований.
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05.08.2020 10:33 Відповісти
+4
этот законопроект готовил Паша Куфтырев и его юрЫсты, для захвата Николаевского Глиноземного завода и других активов.. в том числе заводов группы Фирташа..
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05.08.2020 10:23 Відповісти
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этот законопроект готовил Паша Куфтырев и его юрЫсты, для захвата Николаевского Глиноземного завода и других активов.. в том числе заводов группы Фирташа..
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05.08.2020 10:23 Відповісти
Тобто, питання не забруднювати навкілля, навіть не стоїть?
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Так. Ніхто не збирався та не збирається модернізувати доменні печі (про які мова в цій статті).
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05.08.2020 10:28 Відповісти
Так может стоит сказать об этом прямо олигархам? Ах да, кто ж им скажет то. ))
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05.08.2020 10:29 Відповісти
Т.е. остановить непрерывное производство по заяве физ. лица - это забота о природе? Радетили наши!
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05.08.2020 10:28 Відповісти
1)за результатами перевірки..\
2)а ти не порушуй !
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05.08.2020 10:52 Відповісти
За что уволили бывшего главу экоинспеции Фирсова.

«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
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05.08.2020 12:04 Відповісти
Так что, никакой борьбы за экологию в этом серпентарии и не пахнет.
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05.08.2020 12:05 Відповісти
А скільки ще по 5 років треба на модернізацію виробництва?
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05.08.2020 10:53 Відповісти
Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC - Цензор.НЕТ 5521
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05.08.2020 10:55 Відповісти
Правительство освободило Егора Фирсова с должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции.
Интересно, что о своем увольнении, как говорит Фирсов, он узнал, просматривая заседания правительства онлайн, где министры как раз принимали новые кадровые решения.
Фирсова уволили буквально по «ускоренной» процедуре. Без заслушивания отчета и обсуждения.
Тридцать секунд понадобилось правительству, чтобы проголосовать за назначение нового главы экологической инспекции. Им стал Андрей Малеваный, который до дня назначения возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской администрации. Он успел засветиться в ряде коррупционных скандалов в Госкомземе, управлениях Госземагентства в Николаевской и Киевской областях и, собственно, в столичной мэрии.
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05.08.2020 12:01 Відповісти
«ПОШЕЛ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ - С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД»
Дарья КАЛЕНЮК, исполнительный директор Центра противодействия коррупции:
- Стоило Егору Фирсову начать выписывать многомиллионные штрафы заводам Ахметова, как сначала ему сожгли автомобиль, а сегодня правительство отстранило от должности председателя Госэкоинспекции. Похоже, прилетел ответ за рекордные 10 млн грн убытков, которые уплатил меткомбинат Ахметова за загрязнение экологии.
Помните, чем дышал Киев несколько недель назад? Вот примерно таким воздухом жители Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Днипра и других городов дышат постоянно. Поэтому владельцам самых крупных загрязнителей окружающей среды в Украине - Ахметову, Коломойскому, Фирташу, Пинчуку, Новинскому, Митталам - безразлично, чем дышат украинцы. Главное - огромные доходы. А вот очистные сооружения, уменьшение выбросов - далеко не приоритет. Тем более, если за это никто не наказывает.
И вот нашелся человек, который не побоялась штрафовать за катастрофическое загрязнение окружающей среды. Недолго музыка играла. Помните, как Зеленский когда-то предлагал перенести в родной Кривой Рог Минэкологии? Об обещании забыли, зато чиновника, который начал штрафовать загрязнителей воздуха, уволить не забыли.
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05.08.2020 12:03 Відповісти
Так экоинспекции мешал бороться с загрязнением отсутствие возможности вламываться на предприятия? Серьезно? Все цифры по выбросам есть и так - бери борись. А данные изменения принимаются чисто чтобы позардачивать работающие производства и подоить.
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05.08.2020 12:00 Відповісти
Ну вот смотри - в прошлом году зе-президент приезжал в КР, грозился пальчиком Арселору, говорил, что без модернизации им не жить. После этого менеджеры съездили на банковую и вопрос решился сам собой. Вопрос: экология от этого стала лучше? Нет. А вот карманы чьи-то наполнились. Потому все эти проверки это просто коррупционные схемы.
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05.08.2020 22:25 Відповісти
Такими темпами скоро загрязнять будет некому от слова совсем. Все встанет.

Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность, - президент ICC - Цензор.НЕТ 2161
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05.08.2020 10:30 Відповісти
Законопроєкт про перевірки екоінспекцією зупинить українську промисловість, - президент ICC - Цензор.НЕТ 42

Чому ж ти повну картинку не викладаєш, що за каденцію Петра Олексійовича Україна не повернулась навіть на довоєнні показники?
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05.08.2020 10:58 Відповісти
А как ты, блд, хочешь вернуться на довоенные показатели при -3 областях и военных расходах, дятел? На картиночке изображена динамика при войне в сравнении двух лидеров - результат более чем понятен тк спад начался до пандемии.
Было плохо, а стало вообще нехорошо - таки сматгите сегигальщик "слуга нагода"
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05.08.2020 13:29 Відповісти
То ти наполягаєш, що Крим й половина Луганської та половина Донецької областей давали половину ВВП? "Рюзьгє", йди додому- тут горілки нема!
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05.08.2020 14:20 Відповісти
відтік інвестицій, заправка солярочки у танки, інфляція + втрата деяких промислових та курортних регіонів - от тобі і 50%
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07.08.2020 12:42 Відповісти
Факт. Падение промышленности продолжается уже более года, а эти зебилы всё придумывают новые способы дожать то, что умудрилось выжить.
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05.08.2020 22:22 Відповісти
Ага, тоесть главная проблема это проверки а не невыполнение предприятиями экологических требований.
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05.08.2020 10:33 Відповісти
так если б с этим шо-то делали - а так чисто ж для поборов, никого реально выполнение этих норм не интересует)
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05.08.2020 22:51 Відповісти
Хаха, мы говорит против штрафов за не допуск на предприятие проверяющих лиц, да он совсем охренел.
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05.08.2020 10:36 Відповісти
так они через день будут бегать с протянутой рукой, не позолотишь ручку, штраф, еще хуже остановка...
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05.08.2020 23:19 Відповісти
А если не начать бороться за экологию, то скоро не для кого будет производить ту продукцию, которую производят эти горе предприятия. Недавно был в Запорожье на берегу так называемой Красной речки. Такая себе речушка с оранжевой водой, которая бежит себе без всякой очистки прямо в Днепр. А сколько таких речушек??? А сколько выбрасывается в атмосферу??? Владельцы этих предприятий практически в Украине не живут. Им по фик наша экология... Это так - информация к размышлению...
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05.08.2020 10:42 Відповісти
То вона ще відносно чиста, ти б її раніше подивився!
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05.08.2020 11:01 Відповісти
Вот ты и попался п*здло, речка в Зп, уже лет ка 5 это точно, имеет свой естественный цвет, с примером обгадился
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05.08.2020 23:17 Відповісти
Не вижу промышленности, что проверять будут?
Промышленность декоммунизировали, если кто это забыл.
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05.08.2020 10:43 Відповісти
Промышленность сейчас успешно зазебиливают. Если смотреть цифры, а не бла-бла-бла
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05.08.2020 10:51 Відповісти
Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за недопуск перевіряючих.


А *****,що штрафи за недопуск не підтримують власники бізнесу..Я би їх за таку наглість ще би збільшив...

Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо, з доменною піччю або іншим сегментом виробничого безперервного циклу", - сказав Щелкунов.



розберем приклад Доменної печі (з порушеннями)..
А ЯК ВОНИ ЗБИРАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯ ПРИПИНЯТИ ? "в процесі !?" Чи знову -а нам по..уй-це неперервне вробництво-може колись і виправимо...
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05.08.2020 10:50 Відповісти
Предыдущего главу экоинспекции уволили после взыскания с заводом Ахметова рекордных штрафов за загрязнение. Так что, к чему этот пафосный чес языком?
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Да ладно, правда что ли?)) Если бы это было так, то штраф оспорили бы в суде и уволили бы его сразу, так что эта версия мимо. Да и сам Егорка сказал, что ему предлагали остаться на должности, только надо было заплатить.
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05.08.2020 22:21 Відповісти
Как бы этот штраф оспорили, если он был по делу и уплачен?

Можно ссылку, где он говорил про остаться и заплатить?
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05.08.2020 22:37 Відповісти
У нас суды покупаются и продаются на раз два. Арселор в Кривом Роге оспаривал максимально очевидные штрафы без проблем. Странный вопрос. По ссылке - да просто загугли "фирсов предлагали порешать", это ж на раз-два гуглится. Никто не убирал Егора, потому что он якобы не угоден. Я понимаю, что ему такая версия льстит, но он же и сам спалился, когда строчил один пост за другим на фб. Это не отменяет того факта, что эконинспекция гнилая, но и Егор не жертва.
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05.08.2020 23:25 Відповісти
про суды я не спорю.
по Фирсову нашел. возможно вы и правы.

в то же время, проще ведь уволить создающего проблемы, чем постоянно судится.
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05.08.2020 23:41 Відповісти
У нас может быть всё, неугодных убирают постоянно, это факт, но в данном случае, именно исходя из слов самого же Фирсова - не сходится.
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06.08.2020 00:01 Відповісти
Это типа водители против остановок полицией? Беспощадная логика.
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05.08.2020 11:09 Відповісти
А ты вспомни как раньше работали гаишники и расскажи, хотелось бы повторения? Да, контролирующие органы должны быть, только сначала нужно бы устранить коррупционный фактор.
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05.08.2020 22:15 Відповісти
Просто очередная коррупционная лазейка. Раньше санэпидестанция этим занималась - ликвидировали от греха подальше, теперь вот будет экоинспекция. Хотя, экоинспекция и так уже прижимали суда в портах, теперь ещё и будет дожимать остатки промышленности
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05.08.2020 22:14 Відповісти
это только начало
зеленские скоро начнут втупую предприятия отжимать - надо будет фонд неприкосновенный для бегства накопить
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05.08.2020 22:50 Відповісти
 
 