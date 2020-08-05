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Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь

Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь

Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к официальному визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь в октябре этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.

"В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

"Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий", - отмечают в посольстве.

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Приоритетом в сотрудничестве белорусская сторона назвала скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19. Так, в первом полугодии товарооборот Беларуси с Украиной упал почти на четверть и составил $2 млрд, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до $1,3 млрд.

Как сообщалось, третий форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно. Предыдущий форум состоялся в октябре 2019 года в Житомире.

Напомним также, что президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

Беларусь (7923) визит (3116) Зеленский Владимир (20922)


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Топ комментарии
+70
сябры! хавайтесь в бульбе! всадник апокалипсиса приближается!
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05.08.2020 12:18 Ответить
+41
Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь - Цензор.НЕТ 558
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05.08.2020 12:24 Ответить
+35
Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі - Цензор.НЕТ 2002
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05.08.2020 12:26 Ответить
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Страница 2 из 2
Однозначно!

И твой петя, тоже, *****!
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05.08.2020 17:11 Ответить
Зассал, кикимора кацапская. Стрелочник из тебя дерьмовый. Слава Украине!
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05.08.2020 17:21 Ответить
нё, а че нё так то?
нёдобуква раввё что
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05.08.2020 21:05 Ответить
Теперь давай про "ы".
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05.08.2020 21:07 Ответить
ты в курсе кто "ё" ввел?
чего это я должен ё-кать то?
презираю москалей
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05.08.2020 21:22 Ответить
Читать статью не пробовпл? Визит в октябре должен быть. Ох уж эта соя припадочная.
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05.08.2020 12:37 Ответить
Zay gezund, patz.
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05.08.2020 12:48 Ответить
Як справи, Мироську? Не відпускає соєва біла гарячка?
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05.08.2020 13:08 Ответить
У соевой горячки масса оттенков.
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05.08.2020 13:11 Ответить
Нет страшнее болезни чем зеленая плесень головного мозга.
Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі - Цензор.НЕТ 9058
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05.08.2020 16:30 Ответить
Уверен, Лукашенко достойно встретит вашего президента.
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05.08.2020 15:44 Ответить
Четыре мешка бульбы подарит, как думаешь?
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05.08.2020 16:13 Ответить
ну хоть не велосипаку же))) как эстонцы, ой, литовцы опустили эту Зелю. скот ездит с кортежем - 30 боевиков на машинах, ему тот велас до ср.ки
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05.08.2020 21:07 Ответить
а куда он еще может поехать???
кто ему руку пожмет??
Едет перенимать опыт

бедные белорусы..
Теперь их ждет наводнение ,землетрясение

и сгорит любимый колхоз лукашенко
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05.08.2020 12:30 Ответить
так им и надо..
белорусы в большинстве своем поддержали аннексию Крыма..
так что лети наш всадник Апокалипсиса - лети..
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05.08.2020 12:39 Ответить
пипец тебе Лука . вестник неудач к тебе поехал
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05.08.2020 12:30 Ответить
П...зда белорусам. Вот хз что теперь там будет. И даже не знаю что хуже. Наводнение, землятресение, оккупация... В любом случае штурмуйте магазины, запасайтесь гречкой и спичками. Про картоху не забудьте, а то 100% уже урожая не будет. У кого есть возможность, валите в Вейшнорию.
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05.08.2020 12:30 Ответить
мммм, классный коммент., был бы не мужиком - написал бы шо "вспотел"
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05.08.2020 21:08 Ответить
Пипец Пацьке
а ведь так хорошо копал картошку и морщил усы то.....
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05.08.2020 12:30 Ответить
что ни дєлаєт ишак,
все он дєлаєт не так..
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05.08.2020 12:32 Ответить
Ну поехал себе и поехал.Вопрос в другом,-хватит ли этому ничтожеству потивостоять ничьтожеству утина?Оно последнее время блеет как баран.
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05.08.2020 12:35 Ответить
Ох берегись Батька, после визита этого недоразумения много где несчастья происходят...
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05.08.2020 12:35 Ответить
- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!(С)
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05.08.2020 13:40 Ответить
Порохоботы...
Статью прочтите!
Визит запланирован на ЖОВТЕНЬ.
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05.08.2020 12:37 Ответить
Чотири рази ти це повторював, тобто ти спамер.
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05.08.2020 12:39 Ответить
Тобто ви дебіли.
З чотирьох разів не доходить.
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05.08.2020 12:41 Ответить
Таня, ти так і залишилась волохатою жабою.
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05.08.2020 12:49 Ответить
Точно спамер везде свое рыло пихает подмечен неоднократно
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05.08.2020 14:10 Ответить
Зебіл прочитав нижче заголовку!
Це фантастика!
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05.08.2020 12:40 Ответить
На жовтень, кажеш? Заплановано? зеленський? Ну, ну...
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05.08.2020 12:41 Ответить
А шо, у вас есть сведения, шо бацька до жовтня не протянет?
Да и какая разница - бацька или мацька...
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05.08.2020 12:42 Ответить
може зелена жаба не дотягне до жовтня.
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05.08.2020 13:16 Ответить
Порохоботы,как "собаки Павлова", рефлексируют на фамилию Зеленский.
Они не в силах прочитать статью - их Петя током бьет.
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05.08.2020 12:52 Ответить
Их от всего уже бьёт... падучая.
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05.08.2020 12:55 Ответить
падучая бьет как раз тебя, зесрань, от экстаза-зебобу хоть куда то пригласили ,а не отмазались по телефону от этой нерукопожатной шавки , как все остальные
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05.08.2020 13:28 Ответить
Ета ж ктота уний пасавєтовал. Хоча про що це я, вони ж всі там "умні".
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05.08.2020 12:39 Ответить
Чекаєм катаклізьму. Бацька сильно ризикує.
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05.08.2020 12:39 Ответить
считай что сам в петлю полез..
думаю не спастись ему..
фсе...
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05.08.2020 12:40 Ответить
А білоруси чим винні?! Та хоч їх пожалій!
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05.08.2020 12:40 Ответить
Найвеличніший лідер ********** почало світове турне до останнього диктатора Європи
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05.08.2020 12:45 Ответить
Нефартовый он. Доказано статистикой.
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05.08.2020 12:45 Ответить
Візит після виборів. Зеленський піс ля Оману вже готовий. Лукашенко умови поставили. Я так думаю вибори виграє Лукашенко і їх обох зберуть в Білорусі для підписання якогось «історичного» трьох стороннього документа в дусі Росії. Все.
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05.08.2020 12:54 Ответить
Ехать за два дня до выборов в Беларусь, где неизвестно, что будет, надо быть или лучшим другом и симпатиком диктатора, или отпетым идиотом.
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05.08.2020 12:58 Ответить
освобождать вагнеровцов?
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05.08.2020 13:01 Ответить
Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь ... набираться опыта.
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05.08.2020 13:03 Ответить
їде домовлятись, щоб Лукаш 33 чекіста віддав Україні, яка потім їх обміняє на українських шахтарів, і криваві чекісти знову будуть їздити по світу і дивитись на "шпилі"????
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05.08.2020 13:03 Ответить
Дурь очередная! Официально требуют выдачи убийц!!!
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05.08.2020 13:04 Ответить
Сябры убейте его лопатой сразу иначе жпа....
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05.08.2020 13:05 Ответить
Щоб ти здох, падло!
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05.08.2020 13:13 Ответить
за инструкциями кремля поедит, а может даже со связным капитуляцию перетрет.
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05.08.2020 13:13 Ответить
******.... Шо будет, шо будет ... Апокалипсис в Белорусь собрался
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05.08.2020 13:15 Ответить
за инструкциями кремля поедет, а может даже со связным капитуляцию перетрет.
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05.08.2020 13:15 Ответить
от зекретина все только телефонным разговором давно отмазываются, а у луки - сгорел сарай ,гори и хата...
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05.08.2020 13:22 Ответить
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC


https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC

Ярослава

@naGSBRUTmM4ycbC

·https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC/status/1290925982875099137 2 ч

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Ви вже давно не президент. Вас тримають в "теплій ванні". Ви вже нічого не вирішуєте і вас давно усунуто від влади. Йдіть з посади - це буде ваш вклад в спасіння України. Або залишитесь в історії негідником, який здав Україну ворогові.
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05.08.2020 13:39 Ответить
незабаром будуть офіційні візити в лнр і днр це його рівень
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05.08.2020 13:53 Ответить
Было бы не плохо,если б так совпало,що туда приедут ще Президенты Литвы,Польши и делегация НАТО
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05.08.2020 13:59 Ответить
Я думаю эта новость в поддержку Бацьки...
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05.08.2020 13:59 Ответить
Не пускайте зелене бидло до себе, бо буде біда.
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05.08.2020 14:01 Ответить
хана Минску.... никто не знает, у сябров селитра нормально хранится?
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05.08.2020 15:27 Ответить
держись Беларусь!а в идеале не пускайте его и близко.он какой то на глаза туёвый!
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05.08.2020 18:25 Ответить
Правильно, отправляйся Вова к бацьке, пока он у власти, поучись как кацапов ставить
в позу бегущего оленя, не идеальный учитель, но все же... - это тебе не цюпуркой по
по клавишам стучать.
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05.08.2020 20:05 Ответить
два клоуна будут соревноваться кто из них глупее .

..
..
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05.08.2020 21:28 Ответить
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