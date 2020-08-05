Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь
Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к официальному визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь в октябре этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.
"В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.
"Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий", - отмечают в посольстве.
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Приоритетом в сотрудничестве белорусская сторона назвала скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19. Так, в первом полугодии товарооборот Беларуси с Украиной упал почти на четверть и составил $2 млрд, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до $1,3 млрд.
Как сообщалось, третий форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно. Предыдущий форум состоялся в октябре 2019 года в Житомире.
Напомним также, что президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.
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И твой петя, тоже, *****!
нёдобуква раввё что
чего это я должен ё-кать то?
презираю москалей
кто ему руку пожмет??
Едет перенимать опыт
бедные белорусы..
Теперь их ждет наводнение ,землетрясение
и сгорит любимый колхоз лукашенко
белорусы в большинстве своем поддержали аннексию Крыма..
так что лети наш всадник Апокалипсиса - лети..
а ведь так хорошо копал картошку и морщил усы то.....
все он дєлаєт не так..
Статью прочтите!
Визит запланирован на ЖОВТЕНЬ.
З чотирьох разів не доходить.
Це фантастика!
Да и какая разница - бацька или мацька...
Они не в силах прочитать статью - их Петя током бьет.
думаю не спастись ему..
фсе...
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Ярослава
@naGSBRUTmM4ycbC
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В ответ
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Ви вже давно не президент. Вас тримають в "теплій ванні". Ви вже нічого не вирішуєте і вас давно усунуто від влади. Йдіть з посади - це буде ваш вклад в спасіння України. Або залишитесь в історії негідником, який здав Україну ворогові.
в позу бегущего оленя, не идеальный учитель, но все же... - это тебе не цюпуркой по
по клавишам стучать.
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