Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі
Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол обговорив з віцепрем'єром України Олексієм Резніковим підготовку до офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Білорусі в жовтні цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні.
"У процесі проведеного конструктивного діалогу обговорено хід підготовки до офіційного візиту президента України до Республіки Білорусь і до третього Форуму регіонів України та Білорусі, а також питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн", - йдеться в повідомленні.
"Сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей на найвищому та високому рівнях, і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакету домовленостей за результатами цих знакових для міждержавних відносин заходів", - зазначають у посольстві.
Пріоритетом у співпраці білоруська сторона назвала якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, скорочення якого викликане пандемією COVID-19. Так, у першому півріччі товарообіг Білорусі з Україною впав майже на чверть і становив $2 млрд, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до $1,3 млрд.
Як повідомлялося, третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно. Попередній форум відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі.
Нагадаємо також, що президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И твой петя, тоже, *****!
нёдобуква раввё что
чего это я должен ё-кать то?
презираю москалей
кто ему руку пожмет??
Едет перенимать опыт
бедные белорусы..
Теперь их ждет наводнение ,землетрясение
и сгорит любимый колхоз лукашенко
белорусы в большинстве своем поддержали аннексию Крыма..
так что лети наш всадник Апокалипсиса - лети..
а ведь так хорошо копал картошку и морщил усы то.....
все он дєлаєт не так..
Статью прочтите!
Визит запланирован на ЖОВТЕНЬ.
З чотирьох разів не доходить.
Це фантастика!
Да и какая разница - бацька или мацька...
Они не в силах прочитать статью - их Петя током бьет.
думаю не спастись ему..
фсе...
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
Ярослава
@naGSBRUTmM4ycbC
·https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC/status/1290925982875099137 2 ч
В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Ви вже давно не президент. Вас тримають в "теплій ванні". Ви вже нічого не вирішуєте і вас давно усунуто від влади. Йдіть з посади - це буде ваш вклад в спасіння України. Або залишитесь в історії негідником, який здав Україну ворогові.
в позу бегущего оленя, не идеальный учитель, но все же... - это тебе не цюпуркой по
по клавишам стучать.
..
..