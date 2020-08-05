Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі

Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол обговорив з віцепрем'єром України Олексієм Резніковим підготовку до офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Білорусі в жовтні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні.

"У процесі проведеного конструктивного діалогу обговорено хід підготовки до офіційного візиту президента України до Республіки Білорусь і до третього Форуму регіонів України та Білорусі, а також питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн", - йдеться в повідомленні.

"Сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей на найвищому та високому рівнях, і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакету домовленостей за результатами цих знакових для міждержавних відносин заходів", - зазначають у посольстві.

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Пріоритетом у співпраці білоруська сторона назвала якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, скорочення якого викликане пандемією COVID-19. Так, у першому півріччі товарообіг Білорусі з Україною впав майже на чверть і становив $2 млрд, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до $1,3 млрд.

Як повідомлялося, третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно. Попередній форум відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі.

Нагадаємо також, що президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.