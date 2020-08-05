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Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі

Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі

Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол обговорив з віцепрем'єром України Олексієм Резніковим підготовку до офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Білорусі в жовтні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні.

"У процесі проведеного конструктивного діалогу обговорено хід підготовки до офіційного візиту президента України до Республіки Білорусь і до третього Форуму регіонів України та Білорусі, а також питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн", - йдеться в повідомленні.

"Сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей на найвищому та високому рівнях, і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакету домовленостей за результатами цих знакових для міждержавних відносин заходів", - зазначають у посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь оголосила про проведення військових зборів на кордоні з Росією

Пріоритетом у співпраці білоруська сторона назвала якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, скорочення якого викликане пандемією COVID-19. Так, у першому півріччі товарообіг Білорусі з Україною впав майже на чверть і становив $2 млрд, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до $1,3 млрд.

Як повідомлялося, третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно. Попередній форум відбувся в жовтні 2019 року в Житомирі.

Нагадаємо також, що президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування відбудеться чесно.

Автор: 

Білорусь (7971) візит (1618) Зеленський Володимир (24409)


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Топ коментарі
+70
сябры! хавайтесь в бульбе! всадник апокалипсиса приближается!
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05.08.2020 12:18 Відповісти
+41
Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь - Цензор.НЕТ 558
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05.08.2020 12:24 Відповісти
+35
Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі - Цензор.НЕТ 2002
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05.08.2020 12:26 Відповісти
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Однозначно!

И твой петя, тоже, *****!
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05.08.2020 17:11 Відповісти
Зассал, кикимора кацапская. Стрелочник из тебя дерьмовый. Слава Украине!
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05.08.2020 17:21 Відповісти
нё, а че нё так то?
нёдобуква раввё что
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05.08.2020 21:05 Відповісти
Теперь давай про "ы".
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05.08.2020 21:07 Відповісти
ты в курсе кто "ё" ввел?
чего это я должен ё-кать то?
презираю москалей
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05.08.2020 21:22 Відповісти
Читать статью не пробовпл? Визит в октябре должен быть. Ох уж эта соя припадочная.
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05.08.2020 12:37 Відповісти
Zay gezund, patz.
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05.08.2020 12:48 Відповісти
Як справи, Мироську? Не відпускає соєва біла гарячка?
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05.08.2020 13:08 Відповісти
У соевой горячки масса оттенков.
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05.08.2020 13:11 Відповісти
Нет страшнее болезни чем зеленая плесень головного мозга.
Зеленський вирушить з офіційним візитом до Білорусі - Цензор.НЕТ 9058
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05.08.2020 16:30 Відповісти
Уверен, Лукашенко достойно встретит вашего президента.
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05.08.2020 15:44 Відповісти
Четыре мешка бульбы подарит, как думаешь?
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05.08.2020 16:13 Відповісти
ну хоть не велосипаку же))) как эстонцы, ой, литовцы опустили эту Зелю. скот ездит с кортежем - 30 боевиков на машинах, ему тот велас до ср.ки
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05.08.2020 21:07 Відповісти
а куда он еще может поехать???
кто ему руку пожмет??
Едет перенимать опыт

бедные белорусы..
Теперь их ждет наводнение ,землетрясение

и сгорит любимый колхоз лукашенко
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05.08.2020 12:30 Відповісти
так им и надо..
белорусы в большинстве своем поддержали аннексию Крыма..
так что лети наш всадник Апокалипсиса - лети..
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05.08.2020 12:39 Відповісти
пипец тебе Лука . вестник неудач к тебе поехал
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05.08.2020 12:30 Відповісти
П...зда белорусам. Вот хз что теперь там будет. И даже не знаю что хуже. Наводнение, землятресение, оккупация... В любом случае штурмуйте магазины, запасайтесь гречкой и спичками. Про картоху не забудьте, а то 100% уже урожая не будет. У кого есть возможность, валите в Вейшнорию.
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05.08.2020 12:30 Відповісти
мммм, классный коммент., был бы не мужиком - написал бы шо "вспотел"
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05.08.2020 21:08 Відповісти
Пипец Пацьке
а ведь так хорошо копал картошку и морщил усы то.....
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05.08.2020 12:30 Відповісти
что ни дєлаєт ишак,
все он дєлаєт не так..
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05.08.2020 12:32 Відповісти
Ну поехал себе и поехал.Вопрос в другом,-хватит ли этому ничтожеству потивостоять ничьтожеству утина?Оно последнее время блеет как баран.
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05.08.2020 12:35 Відповісти
Ох берегись Батька, после визита этого недоразумения много где несчастья происходят...
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05.08.2020 12:35 Відповісти
- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!(С)
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05.08.2020 13:40 Відповісти
Порохоботы...
Статью прочтите!
Визит запланирован на ЖОВТЕНЬ.
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05.08.2020 12:37 Відповісти
Чотири рази ти це повторював, тобто ти спамер.
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Тобто ви дебіли.
З чотирьох разів не доходить.
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05.08.2020 12:41 Відповісти
Таня, ти так і залишилась волохатою жабою.
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05.08.2020 12:49 Відповісти
Точно спамер везде свое рыло пихает подмечен неоднократно
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Зебіл прочитав нижче заголовку!
Це фантастика!
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05.08.2020 12:40 Відповісти
На жовтень, кажеш? Заплановано? зеленський? Ну, ну...
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05.08.2020 12:41 Відповісти
А шо, у вас есть сведения, шо бацька до жовтня не протянет?
Да и какая разница - бацька или мацька...
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05.08.2020 12:42 Відповісти
може зелена жаба не дотягне до жовтня.
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05.08.2020 13:16 Відповісти
Порохоботы,как "собаки Павлова", рефлексируют на фамилию Зеленский.
Они не в силах прочитать статью - их Петя током бьет.
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05.08.2020 12:52 Відповісти
Их от всего уже бьёт... падучая.
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05.08.2020 12:55 Відповісти
падучая бьет как раз тебя, зесрань, от экстаза-зебобу хоть куда то пригласили ,а не отмазались по телефону от этой нерукопожатной шавки , как все остальные
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05.08.2020 13:28 Відповісти
Ета ж ктота уний пасавєтовал. Хоча про що це я, вони ж всі там "умні".
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Чекаєм катаклізьму. Бацька сильно ризикує.
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05.08.2020 12:39 Відповісти
считай что сам в петлю полез..
думаю не спастись ему..
фсе...
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05.08.2020 12:40 Відповісти
А білоруси чим винні?! Та хоч їх пожалій!
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05.08.2020 12:40 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** почало світове турне до останнього диктатора Європи
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05.08.2020 12:45 Відповісти
Нефартовый он. Доказано статистикой.
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05.08.2020 12:45 Відповісти
Візит після виборів. Зеленський піс ля Оману вже готовий. Лукашенко умови поставили. Я так думаю вибори виграє Лукашенко і їх обох зберуть в Білорусі для підписання якогось «історичного» трьох стороннього документа в дусі Росії. Все.
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05.08.2020 12:54 Відповісти
Ехать за два дня до выборов в Беларусь, где неизвестно, что будет, надо быть или лучшим другом и симпатиком диктатора, или отпетым идиотом.
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05.08.2020 12:58 Відповісти
освобождать вагнеровцов?
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05.08.2020 13:01 Відповісти
Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь ... набираться опыта.
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05.08.2020 13:03 Відповісти
їде домовлятись, щоб Лукаш 33 чекіста віддав Україні, яка потім їх обміняє на українських шахтарів, і криваві чекісти знову будуть їздити по світу і дивитись на "шпилі"????
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Дурь очередная! Официально требуют выдачи убийц!!!
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05.08.2020 13:04 Відповісти
Сябры убейте его лопатой сразу иначе жпа....
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05.08.2020 13:05 Відповісти
Щоб ти здох, падло!
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05.08.2020 13:13 Відповісти
за инструкциями кремля поедит, а может даже со связным капитуляцию перетрет.
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05.08.2020 13:13 Відповісти
******.... Шо будет, шо будет ... Апокалипсис в Белорусь собрался
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05.08.2020 13:15 Відповісти
за инструкциями кремля поедет, а может даже со связным капитуляцию перетрет.
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05.08.2020 13:15 Відповісти
от зекретина все только телефонным разговором давно отмазываются, а у луки - сгорел сарай ,гори и хата...
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05.08.2020 13:22 Відповісти
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC


https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC
https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC

Ярослава

@naGSBRUTmM4ycbC

·https://twitter.com/naGSBRUTmM4ycbC/status/1290925982875099137 2 ч

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Ви вже давно не президент. Вас тримають в "теплій ванні". Ви вже нічого не вирішуєте і вас давно усунуто від влади. Йдіть з посади - це буде ваш вклад в спасіння України. Або залишитесь в історії негідником, який здав Україну ворогові.
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05.08.2020 13:39 Відповісти
незабаром будуть офіційні візити в лнр і днр це його рівень
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05.08.2020 13:53 Відповісти
Было бы не плохо,если б так совпало,що туда приедут ще Президенты Литвы,Польши и делегация НАТО
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05.08.2020 13:59 Відповісти
Я думаю эта новость в поддержку Бацьки...
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05.08.2020 13:59 Відповісти
Не пускайте зелене бидло до себе, бо буде біда.
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05.08.2020 14:01 Відповісти
хана Минску.... никто не знает, у сябров селитра нормально хранится?
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05.08.2020 15:27 Відповісти
держись Беларусь!а в идеале не пускайте его и близко.он какой то на глаза туёвый!
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05.08.2020 18:25 Відповісти
Правильно, отправляйся Вова к бацьке, пока он у власти, поучись как кацапов ставить
в позу бегущего оленя, не идеальный учитель, но все же... - это тебе не цюпуркой по
по клавишам стучать.
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05.08.2020 20:05 Відповісти
два клоуна будут соревноваться кто из них глупее .

..
..
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05.08.2020 21:28 Відповісти
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