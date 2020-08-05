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Дело по Роттердам + закончится ничем, - Москаль

Дело по Роттердам + закончится ничем, - Москаль

Дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет никакой судебной перспективы, уже все признали, что формула давала самую низкую цену на уголь.

Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24".


"Самая низкая цена, которая была за время независимости Украины, - это формула" Роттердам + ". Сейчас "Амстердам +" по газу. Это формула, где самый большой хаб, где наибольший идет оборот угля. Там не поставляется уголь, там формируется цена ", - сказал Москаль.
Он отметил, что после отмены формулы "Роттердам +" цена на уголь резко возросла, и сейчас государственные предприятия закупают его значительно дороже и преимущественно за рубежом, что привело к банкротству отечественной угольной отрасли.


"Фактически довели угольную промышленность до банкротства, а теперь все говорят: ну, так видите, какая была нормальная формула, не нужно ее было отменять. Так нужно сначала не кричать, не обливать всех грязью, а сначала разобраться ", - сказал Москаль.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.


10 июля 2020 г. при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".
Аналогичная формула ценообразования по принципу импортного паритета с 2017 года действует в Украине для определения цены на природный газ для населения. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В.Зеленским) такой подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемыми, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.

Автор: 

Москаль Геннадий (1822) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+11
Агов! Зелебобіки, чому ви не використовуєте свою лайливі слова Вальцман і Свинарчук? Тепер у вас два варіанта - ковтнути чи сплюнути, але це ви робили разом.)))
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05.08.2020 13:51 Ответить
+11
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3962
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05.08.2020 13:54 Ответить
+10
А я думаю, що вам треба мовчки обтікати, не привертаючи до свого стану уваги.))
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05.08.2020 13:46 Ответить
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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05.08.2020 13:42 Ответить
В Україні захопленій бандитами вже давно всі "діла" закінчуються НІЧИМ - он вбивця Кожара вже по телеефірах ходить! Що дальше???
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05.08.2020 13:42 Ответить
73% дыбилам нужно было чаще читать и смотреть еврейские анекдоты перед голосованием за Зе...

Еврейский анекдот, про 22 июня 1941 года

https://youtu.be/eULdEyPKacE


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05.08.2020 13:46 Ответить
Москаль, конечно, главный по энергетике...)))Блин, достала уже эта некомпетентность на всех уровнях.
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05.08.2020 13:43 Ответить
Ну, тут Зелебобіки отримали фіаско, давайте далі по списку, пропоную обговорити тему збагачення Порошенка в 81 раз, це десь 160 млрд дол.)))
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05.08.2020 13:48 Ответить
Можно конечно, но зачем?В гробу карманов нема вот папенька его героический что делал?Боролся съ каммунизмойъ (заводики тобто сахарные отжимал у всяких красных директоров и сколачивал свою империю). И шо, помогло?)))
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05.08.2020 14:09 Ответить
А можно и обогащение в 181 раз обговорить, где-то триллион выйдет)
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05.08.2020 14:48 Ответить
Можно. Мне банально лень)))
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05.08.2020 14:50 Ответить
Не. Главный по энергетике тот чувак, чем вопрос по Роттердам + Моника зачитывала на стадионе.
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05.08.2020 13:48 Ответить
Я навіть знаю як зламати мозок Зеленського - попросити перевести джоулі і калорії.))
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05.08.2020 13:55 Ответить
https://censor.net/user/235566 - "достала уже эта некомпетентность на всех уровнях."

Действительно.... Не слышно даже уже ни шабунина, ни лещенко, и даже сакварелидзе с карлосоном.
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05.08.2020 14:02 Ответить
москаль. не кажи гоп. А для соевых есть народная пословица:
Любишь шекелей поток люби и холодок.
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05.08.2020 13:44 Ответить
А я думаю, що вам треба мовчки обтікати, не привертаючи до свого стану уваги.))
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05.08.2020 13:46 Ответить
они же не только садисты, но, в большей мере - мазохисты...
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05.08.2020 13:48 Ответить
Ти правий. Лід таки притули до дупи, бо палає в тебе знатно.
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05.08.2020 13:49 Ответить
Прошу зелебобіків парирувати - не гоже зразу здаватись.
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05.08.2020 13:44 Ответить
эммм... так мовчки обтiкати чи всеж парирувати?
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05.08.2020 13:50 Ответить
Я звертався до зелебобіків. Ви зелебобік?
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05.08.2020 13:53 Ответить
А Вава буде вперто доводити що ні, бо то ж було при Пороху.Дело по Роттердам + закончится ничем, - Москаль - Цензор.НЕТ 987
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05.08.2020 13:45 Ответить
может все таки Зинка организовала роттердамы и дюссельдорфы ++, или все таки проклятые евробляхеры? это они негодяи подняли цены в два раза, хотя Бидон просил только поднять расценки на 0.7?
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05.08.2020 13:48 Ответить
вава бобо...
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05.08.2020 13:48 Ответить
Самое смешное - это когда зефилитики про шекели пишут.
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05.08.2020 13:46 Ответить
"Так нужно сначала не кричать, не обливать всех грязью, а сначала разобраться" - ну таке скажете! Хто б тоді проголосував так як треба?

Грязь, брехня, пил в очі, нікчемні лозунги і стадо баранів посередині цього. Те що треба.
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05.08.2020 13:46 Ответить
А на вибори тоді з чим йти? З голою сракою і грою членом на піанінє?
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05.08.2020 13:54 Ответить
А як брехали... Як дерли на шмаття останні рейтузи на Г+Г в 2019-му...
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05.08.2020 13:49 Ответить
У барыг Роттердам+ хреновый,а у зеленых-хороший. Вот и вся нехитрая формула,на которую повелись 73%недоумков.
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05.08.2020 13:50 Ответить
Агов! Зелебобіки, чому ви не використовуєте свою лайливі слова Вальцман і Свинарчук? Тепер у вас два варіанта - ковтнути чи сплюнути, але це ви робили разом.)))
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05.08.2020 13:51 Ответить
Брешуть Хабаровчане на весь Мир...Путлер не вор.... Не может Гопник был вором...
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05.08.2020 13:52 Ответить
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 8645
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05.08.2020 13:52 Ответить
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05.08.2020 13:53 Ответить
Скажите кто-нибудь: у всех нет текста новости, к-рая вверху комментариев, или только у меня?
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05.08.2020 13:52 Ответить
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3962
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05.08.2020 13:54 Ответить
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3880
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05.08.2020 13:54 Ответить
Ехал в электричке с шахтером разговорились...говорит при Роттердам + получал 25 штук,сейчас 10 Порох вор
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05.08.2020 13:54 Ответить
А не запитали часом шахтаря за кого він голосував?))
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05.08.2020 13:56 Ответить
Казав шо за Зелю Порох надоїв ...ТОМОС-НАТО-ЕС на хлїб не помажеж
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05.08.2020 13:59 Ответить
Подумати тильки - поставив галочку і.... мінус 15 тис.грн на місяць (а це більше ніж пів-вареника). Ржачно.)))
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05.08.2020 14:10 Ответить
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 7085
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05.08.2020 14:07 Ответить
Бидло породисте. Я сказав би, навіть еталонне!

Одна біда: цього портрета бракує в галереї професора Ломброзо.
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05.08.2020 14:11 Ответить
В Донецке не вЫдаюТ пенсии 4 месяца подряд,собчил сайт Дамбасс реалии...рюцкий мир
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05.08.2020 14:08 Ответить
Хе-хе. Вуйко Гена розкрив таємницю полішинеля. Чи може хтось вірить, що дона Ахмеда закриють? Воістину, блажен, хто вірує...
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05.08.2020 14:08 Ответить
Минфин РАБссии просит Путлера сократить военный бюджет на 380 миллиардов...видать и правда,денех нет,но вы дрочите...
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05.08.2020 14:09 Ответить
Что это за формула, что она удешевляет стоимость угля, а как же рынок, где цена определяется на основании баланса спроса и предложения? Кто тогда должен разницу компенсировать? Хотя миллиардные субвенции выделялись из бюджета, а тут похоже подрезали и наш самый главный олигарх не выдерживает мировой конкуренции
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05.08.2020 14:12 Ответить
наш самый главный олигарх, это коломойский или мелведчук?
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05.08.2020 14:53 Ответить
Формула как раз и зависит от рынка, а не от хотелок 73 процентов.
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05.08.2020 14:54 Ответить
А что по этому поводу думает Моника Оманская ?Это она же больше всех кричала перед выборами: держите вора....
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05.08.2020 15:48 Ответить
 
 