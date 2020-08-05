Дело по Роттердам + закончится ничем, - Москаль
Дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет никакой судебной перспективы, уже все признали, что формула давала самую низкую цену на уголь.
Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24".
"Самая низкая цена, которая была за время независимости Украины, - это формула" Роттердам + ". Сейчас "Амстердам +" по газу. Это формула, где самый большой хаб, где наибольший идет оборот угля. Там не поставляется уголь, там формируется цена ", - сказал Москаль.
Он отметил, что после отмены формулы "Роттердам +" цена на уголь резко возросла, и сейчас государственные предприятия закупают его значительно дороже и преимущественно за рубежом, что привело к банкротству отечественной угольной отрасли.
"Фактически довели угольную промышленность до банкротства, а теперь все говорят: ну, так видите, какая была нормальная формула, не нужно ее было отменять. Так нужно сначала не кричать, не обливать всех грязью, а сначала разобраться ", - сказал Москаль.
Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
10 июля 2020 г. при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".
Аналогичная формула ценообразования по принципу импортного паритета с 2017 года действует в Украине для определения цены на природный газ для населения. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В.Зеленским) такой подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемыми, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.
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https://youtu.be/eULdEyPKacE
Действительно.... Не слышно даже уже ни шабунина, ни лещенко, и даже сакварелидзе с карлосоном.
Любишь шекелей поток люби и холодок.
Грязь, брехня, пил в очі, нікчемні лозунги і стадо баранів посередині цього. Те що треба.
Одна біда: цього портрета бракує в галереї професора Ломброзо.