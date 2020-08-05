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Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль

Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль

Справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має жодної судової перспективи, вже всі визнали, що формула давала найнижчу ціну на вугілля.

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Найнижча ціна, яка була за час незалежності України,- це формула "Роттердам+". Зараз є "Амстердам+" по газу. Це формула, де найбільший хаб, де найбільший йде обіг вугілля. Там не поставляється вугілля, там формується ціна", - сказав Москаль.

Він зазначив, що після скасування формули "Роттердам+" ціна на вугілля різко зросла, і нині державні підприємства закуповують його значно дорожче і переважно за кордоном, що призвело до банкрутства вітчизняну вугільну галузь.

"Фактично завели вугільну промисловість до банкрутства, а тепер всі кажуть: ну, так бачите, яка була нормальна формула, не потрібно її було відміняти. Так потрібно спочатку не кричати, не обливати всіх брудом, а спочатку розібратися", - сказав Москаль.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 р за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +". Аналогічна формула ціноутворення за принципом імпортного паритету з 2017 року діє в Україні для визначення ціни на природний газ для населення. Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) такий підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам+". Він також передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF. З 1 серпня ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.

Автор: 

Москаль Геннадій (264) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+11
Агов! Зелебобіки, чому ви не використовуєте свою лайливі слова Вальцман і Свинарчук? Тепер у вас два варіанта - ковтнути чи сплюнути, але це ви робили разом.)))
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05.08.2020 13:51 Відповісти
+11
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3962
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05.08.2020 13:54 Відповісти
+10
А я думаю, що вам треба мовчки обтікати, не привертаючи до свого стану уваги.))
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05.08.2020 13:46 Відповісти
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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05.08.2020 13:42 Відповісти
В Україні захопленій бандитами вже давно всі "діла" закінчуються НІЧИМ - он вбивця Кожара вже по телеефірах ходить! Що дальше???
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05.08.2020 13:42 Відповісти
73% дыбилам нужно было чаще читать и смотреть еврейские анекдоты перед голосованием за Зе...

Еврейский анекдот, про 22 июня 1941 года

https://youtu.be/eULdEyPKacE


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05.08.2020 13:46 Відповісти
Москаль, конечно, главный по энергетике...)))Блин, достала уже эта некомпетентность на всех уровнях.
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05.08.2020 13:43 Відповісти
Ну, тут Зелебобіки отримали фіаско, давайте далі по списку, пропоную обговорити тему збагачення Порошенка в 81 раз, це десь 160 млрд дол.)))
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05.08.2020 13:48 Відповісти
Можно конечно, но зачем?В гробу карманов нема вот папенька его героический что делал?Боролся съ каммунизмойъ (заводики тобто сахарные отжимал у всяких красных директоров и сколачивал свою империю). И шо, помогло?)))
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05.08.2020 14:09 Відповісти
А можно и обогащение в 181 раз обговорить, где-то триллион выйдет)
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05.08.2020 14:48 Відповісти
Можно. Мне банально лень)))
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05.08.2020 14:50 Відповісти
Не. Главный по энергетике тот чувак, чем вопрос по Роттердам + Моника зачитывала на стадионе.
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05.08.2020 13:48 Відповісти
Я навіть знаю як зламати мозок Зеленського - попросити перевести джоулі і калорії.))
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05.08.2020 13:55 Відповісти
https://censor.net/user/235566 - "достала уже эта некомпетентность на всех уровнях."

Действительно.... Не слышно даже уже ни шабунина, ни лещенко, и даже сакварелидзе с карлосоном.
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05.08.2020 14:02 Відповісти
москаль. не кажи гоп. А для соевых есть народная пословица:
Любишь шекелей поток люби и холодок.
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05.08.2020 13:44 Відповісти
А я думаю, що вам треба мовчки обтікати, не привертаючи до свого стану уваги.))
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05.08.2020 13:46 Відповісти
они же не только садисты, но, в большей мере - мазохисты...
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05.08.2020 13:48 Відповісти
Ти правий. Лід таки притули до дупи, бо палає в тебе знатно.
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05.08.2020 13:49 Відповісти
Прошу зелебобіків парирувати - не гоже зразу здаватись.
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05.08.2020 13:44 Відповісти
эммм... так мовчки обтiкати чи всеж парирувати?
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Я звертався до зелебобіків. Ви зелебобік?
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05.08.2020 13:53 Відповісти
А Вава буде вперто доводити що ні, бо то ж було при Пороху.Дело по Роттердам + закончится ничем, - Москаль - Цензор.НЕТ 987
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05.08.2020 13:45 Відповісти
может все таки Зинка организовала роттердамы и дюссельдорфы ++, или все таки проклятые евробляхеры? это они негодяи подняли цены в два раза, хотя Бидон просил только поднять расценки на 0.7?
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05.08.2020 13:48 Відповісти
вава бобо...
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05.08.2020 13:48 Відповісти
Самое смешное - это когда зефилитики про шекели пишут.
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05.08.2020 13:46 Відповісти
"Так нужно сначала не кричать, не обливать всех грязью, а сначала разобраться" - ну таке скажете! Хто б тоді проголосував так як треба?

Грязь, брехня, пил в очі, нікчемні лозунги і стадо баранів посередині цього. Те що треба.
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05.08.2020 13:46 Відповісти
А на вибори тоді з чим йти? З голою сракою і грою членом на піанінє?
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05.08.2020 13:54 Відповісти
А як брехали... Як дерли на шмаття останні рейтузи на Г+Г в 2019-му...
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05.08.2020 13:49 Відповісти
У барыг Роттердам+ хреновый,а у зеленых-хороший. Вот и вся нехитрая формула,на которую повелись 73%недоумков.
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Агов! Зелебобіки, чому ви не використовуєте свою лайливі слова Вальцман і Свинарчук? Тепер у вас два варіанта - ковтнути чи сплюнути, але це ви робили разом.)))
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05.08.2020 13:51 Відповісти
Брешуть Хабаровчане на весь Мир...Путлер не вор.... Не может Гопник был вором...
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05.08.2020 13:52 Відповісти
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 8645
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05.08.2020 13:52 Відповісти
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05.08.2020 13:53 Відповісти
Скажите кто-нибудь: у всех нет текста новости, к-рая вверху комментариев, или только у меня?
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05.08.2020 13:52 Відповісти
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3962
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05.08.2020 13:54 Відповісти
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 3880
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05.08.2020 13:54 Відповісти
Ехал в электричке с шахтером разговорились...говорит при Роттердам + получал 25 штук,сейчас 10 Порох вор
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05.08.2020 13:54 Відповісти
А не запитали часом шахтаря за кого він голосував?))
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05.08.2020 13:56 Відповісти
Казав шо за Зелю Порох надоїв ...ТОМОС-НАТО-ЕС на хлїб не помажеж
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05.08.2020 13:59 Відповісти
Подумати тильки - поставив галочку і.... мінус 15 тис.грн на місяць (а це більше ніж пів-вареника). Ржачно.)))
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль - Цензор.НЕТ 7085
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05.08.2020 14:07 Відповісти
Бидло породисте. Я сказав би, навіть еталонне!

Одна біда: цього портрета бракує в галереї професора Ломброзо.
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05.08.2020 14:11 Відповісти
В Донецке не вЫдаюТ пенсии 4 месяца подряд,собчил сайт Дамбасс реалии...рюцкий мир
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Хе-хе. Вуйко Гена розкрив таємницю полішинеля. Чи може хтось вірить, що дона Ахмеда закриють? Воістину, блажен, хто вірує...
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Минфин РАБссии просит Путлера сократить военный бюджет на 380 миллиардов...видать и правда,денех нет,но вы дрочите...
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05.08.2020 14:09 Відповісти
Что это за формула, что она удешевляет стоимость угля, а как же рынок, где цена определяется на основании баланса спроса и предложения? Кто тогда должен разницу компенсировать? Хотя миллиардные субвенции выделялись из бюджета, а тут похоже подрезали и наш самый главный олигарх не выдерживает мировой конкуренции
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05.08.2020 14:12 Відповісти
наш самый главный олигарх, это коломойский или мелведчук?
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05.08.2020 14:53 Відповісти
Формула как раз и зависит от рынка, а не от хотелок 73 процентов.
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05.08.2020 14:54 Відповісти
А что по этому поводу думает Моника Оманская ?Это она же больше всех кричала перед выборами: держите вора....
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05.08.2020 15:48 Відповісти
 
 