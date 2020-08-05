Справа по Роттердам+ закінчиться нічим, - Москаль

Справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має жодної судової перспективи, вже всі визнали, що формула давала найнижчу ціну на вугілля.

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Найнижча ціна, яка була за час незалежності України,- це формула "Роттердам+". Зараз є "Амстердам+" по газу. Це формула, де найбільший хаб, де найбільший йде обіг вугілля. Там не поставляється вугілля, там формується ціна", - сказав Москаль.

Він зазначив, що після скасування формули "Роттердам+" ціна на вугілля різко зросла, і нині державні підприємства закуповують його значно дорожче і переважно за кордоном, що призвело до банкрутства вітчизняну вугільну галузь.

"Фактично завели вугільну промисловість до банкрутства, а тепер всі кажуть: ну, так бачите, яка була нормальна формула, не потрібно її було відміняти. Так потрібно спочатку не кричати, не обливати всіх брудом, а спочатку розібратися", - сказав Москаль.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 р за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +". Аналогічна формула ціноутворення за принципом імпортного паритету з 2017 року діє в Україні для визначення ціни на природний газ для населення. Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) такий підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам+". Він також передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF. З 1 серпня ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.