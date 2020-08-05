Мы поддерживаем наведение порядка на рынке и введение RAB-тарифа, – Тынный
В энергетическом секторе в данный момент назрело множество проблем, которые необходимо решить - махинации с торговлей электрической энергии, восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии, модернизация электросетей.
Об этом заявил основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный, передают Українські новини.
По его словам, одной из проблем, требующих решения, является и изношенность украинских электросетей.
"В нашей стране изношено все, что нам досталось от Советского Союза. Степень износа разная. Разумеется, время от времени происходит авария, как например вот произошла в Киеве, какой-то 110-й трансформатор полетел и пол-Киева сидело без света в понедельник", - отметил Игорь Тынный.
Он также сообщил, что вопрос RAB-тарифов, как способа модернизации изношенных сетей, представители сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поддерживают. "Вопрос – мы поддерживаем или не поддерживаем введение RAB-тарифа. Да, с одной стороны поддерживаем. С другой стороны - не может быть такого, что одному подсектору все льготы и все хорошо, а второй – системно уничтожают", - отметил эксперт.
Игорь Тынный считает, что помимо решения проблемы изношенности электросетей через внедрение RAB-тарифа, необходимо так же навести порядок на рынке электроэнергии.
"Мы поддерживаем введение RAB тарифа после наведения порядка на рынке, чтобы не было рыночных махинаций с торговлей электрической энергии, и после восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии (решение проблемы задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед станциями ВИЭ)", - отметил Тынный.
Как ранее сообщалось, директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч считает, что критически важным для инвесторов является подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.
Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.
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А разве основатель и совладелец энергетического холдинга мог что либо другое сказать? Это типа как бы пчелы возражали против меда.
А мы? А нас кто-то спросил поддерживаем мы или нет? Давайте и всех остальных спросим. Думаю тех кто не поддерживает данные рабские тарифы (все таки какое точное определение RAB тарифы) будет на несколько порядков больше. Есть другое предложение. Национализация тех предприятий, чьи хозяева за 25 лет умышленно довели сети до критического состояния. Причем без каких либо компенсаций. Еще и штраф за это навернуть. Как такое Тынному - поддерживает?