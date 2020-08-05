Ми підтримуємо наведення порядку на ринку та впровадження RAB-тарифу, - Тинний
В енергетичному секторі назріло безліч проблем, які необхідно вирішити - махінації з торгівлею електричної енергії, відновлення стабільності платежів за генерацію електричної енергії, модернізація електромереж.
Про це заявив засновник і співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний, передають Українські новини.
За його словами, однією з проблем, які потребують вирішення, є і зношеність українських електромереж.
"У нашій країні зношене все, що нам дісталося від Радянського Союзу. Ступінь зносу різна. Зрозуміло, час від часу відбувається аварія, як, наприклад, ось сталася в Києві, якийсь 110-й трансформатор "полетів" і половина Києва сиділа без світла в понеділок", - зазначив Ігор Тинний.
Він також повідомив, що питання RAB-тарифів, як способу модернізації зношених мереж, представники сектору поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) підтримують. "Питання - ми підтримуємо або не підтримуємо введення RAB-тарифу. Так, з одного боку підтримуємо. З іншого боку - не може бути такого, щоб одному підсектору усі пільги та все добре, а другий - системно знищують", - зазначив експерт.
Ігор Тинний вважає, що окрім вирішення проблеми зношеності електромереж через впровадження RAB-тарифу, необхідно так само навести порядок на ринку електроенергії.
"Ми підтримуємо введення RAB тарифу після наведення ладу на ринку, щоб не було ринкових махінацій з торгівлею електричною енергією, і після відновлення стабільності платежів за генерацію електричної енергії (вирішення проблеми заборгованості ДП "Гарантований покупець" перед станціями ВДЕ)", - зазначив Тинний.
Як раніше повідомлялося, директор аналітичних програм Центру економічного відновлення Дмитро Лівч вважає, що вирішальним фактором для інвесторів є підключення до електромереж, яке може здешевити перехід на стимулюючий (RAB) тариф.
Нагадаємо, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій Аріель Коен зазначив, що для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно запровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на усі активи компаній. Розвиток інфраструктури мереж і створення привабливих умов для інвесторів дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля.
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А разве основатель и совладелец энергетического холдинга мог что либо другое сказать? Это типа как бы пчелы возражали против меда.
А мы? А нас кто-то спросил поддерживаем мы или нет? Давайте и всех остальных спросим. Думаю тех кто не поддерживает данные рабские тарифы (все таки какое точное определение RAB тарифы) будет на несколько порядков больше. Есть другое предложение. Национализация тех предприятий, чьи хозяева за 25 лет умышленно довели сети до критического состояния. Причем без каких либо компенсаций. Еще и штраф за это навернуть. Как такое Тынному - поддерживает?