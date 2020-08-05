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Новости
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Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт

Под видом поддержки реформ президента нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский стремится монополизировать власть в Киевской области в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом заявил политический эксперт, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Национального транспортного университета Эдуард Юрченко.


По его словам, среди членов новосозданной депутатской группы – "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского" – есть экс-регионалы и фигуранты громких коррупционных скандалов. А отдельные ее участники даже не знают о существовании группы, что значит – их подписи могли подделать.

Эксперт также прокомментировал конфликт между Дубинским и руководством Киевского облсовета. По мнению Юрченко, именно нардеп организовал медиаатаку на главу Киевоблсовета Николая Стариченко, который в конце июля написал заявление об отставке. А также – на его ближайших соратников.

"Именно Стариченко привел в "группу Дубинского" девять из 12 участников. Но даже это не помогло наладить сотрудничество со СН. Главу облсовета технично убрали путем спланированных медиаатак. В конфликт также был втянут один из ближайших соратников Стариченко – руководитель Узинской ОТО Виталий Гринчук, которого Дубинский обвинил в попытке дать взятку руководству штаба СН в Киевской области за возможность участвовать в выборах от провластной партии. Впрочем, единственной причиной обнародования этой информации стала недостаточная сумма взятки, предложенная Гринчуком. Именно поэтому в штабе СН почти месяц скрывали скандальный факт", – заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что сейчас в Киевской области происходит попытка монополизировать власть со стороны людей Коломойского, а инструментом в этой борьбе выступает "медийный депутат Александр Дубинский". По его словам, такие действия могут сильно навредить рейтингам СН в Киевской области и репутации самого гаранта в том числе.

Автор: 

Киевсовет (1378) Коломойский Игорь (1792) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+16
Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт - Цензор.НЕТ 1335
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05.08.2020 15:30 Ответить
+12
Ой, румынский собачий рот , такой забавный, как ядовитая тварь в зоопарке. Боже , сохрани страну от манкуртов и избирателей - мечтателей газа и колбасы по 2.20...
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05.08.2020 15:33 Ответить
+7
Втопити гівнюка в гівні!
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05.08.2020 15:28 Ответить
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Хай в Румынии создаёт - он же туда намылился.
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05.08.2020 15:27 Ответить
Втопити гівнюка в гівні!
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05.08.2020 15:28 Ответить
Вместе с папой 💩мойшей
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05.08.2020 17:14 Ответить
Заявіл експерт по вліянію із другой групи...
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05.08.2020 15:29 Ответить
Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт - Цензор.НЕТ 1335
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05.08.2020 15:30 Ответить
Ой, румынский собачий рот , такой забавный, как ядовитая тварь в зоопарке. Боже , сохрани страну от манкуртов и избирателей - мечтателей газа и колбасы по 2.20...
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05.08.2020 15:33 Ответить
"Сенсация" от "честного". Просто забавно,что "дубинский"-это сейчас равнозначно обрмазаться гавном. Беня может быть недоволен.)
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05.08.2020 15:33 Ответить
Дуже вчасно, 2 місяці до виборів, сформує і нафіг.
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05.08.2020 15:36 Ответить
румынизация точно невозможна во львове...
по моему в киеве такы пороблэно..
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05.08.2020 15:54 Ответить
Ця продажна сєпарська гнида ще страшніша за Волошина!
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05.08.2020 15:56 Ответить
Дубінський створює групу впливу в Київоблраді в інтересах Коломойського, - експерт - Цензор.НЕТ 2937
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05.08.2020 16:08 Ответить
А ха ха! Это 10 из 10. 😆
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05.08.2020 16:26 Ответить
Пидалик против говорящей жопы бени. Прелестно😷
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05.08.2020 16:38 Ответить
мразота бенина
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05.08.2020 16:43 Ответить
Він може створювати, але чому б українцям з Київщини не подумати своїми головами і не голосувати за них? Може, хтось їм пояснить, що взагалі не треба підтримувати зелених. Якась безнадійність в протистоянні зеленій банді. Жодного спротиву.
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05.08.2020 19:39 Ответить
 
 