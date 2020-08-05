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Новини
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Дубінський створює групу впливу в Київоблраді в інтересах Коломойського, - експерт

Під виглядом підтримки реформ президента нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський прагне монополізувати владу в Київській області в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це заявив політичний експерт, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного транспортного університету Едуард Юрченко.

За його словами, серед членів новоствореної депутатської групи – "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського" – є ексрегіонали і фігуранти гучних корупційних скандалів. А окремі її учасники навіть не знають про існування групи, що означає – їхні підписи могли підробити.

Експерт також прокоментував конфлікт між Дубінським і керівництвом Київської облради. На думку Юрченка, саме нардеп організував медіаатаку на голову Київоблради Миколи Стариченка, який наприкінці липня написав заяву про відставку. А також – на його найближчих соратників.

"Саме Стариченко привів у "групу Дубінського" дев'ятьох із 12 учасників. Але навіть це не допомогло налагодити співпрацю зі СН. Главу облради технічно прибрали шляхом спланованих медіаатак. У конфлікт також був утягнутий один із найближчих соратників Стариченка – керівник Узинського ОТГ Віталій Гринчук, якого Дубінський звинуватив у спробі дати хабар керівництву штабу СН у Київській області за можливість брати участь у виборах від провладної партії. Утім, єдиною причиною оприлюднення цієї інформації стала недостатня сума хабаря, запропонована Гринчуком. Саме тому у штабі СН майже місяць приховували скандальний факт", – заявив експерт.


Політолог наголосив, що зараз у Київській області відбувається спроба монополізувати владу з боку людей Коломойського, а інструментом у цій боротьбі є "медійний депутат Олександр Дубінський". За його словами, такі дії можуть дуже нашкодити рейтингам СН у Київській області і репутації самого гаранта зокрема.

Автор: 

Київрада (803) Коломойський Ігор (3126) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+16
Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт - Цензор.НЕТ 1335
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05.08.2020 15:30 Відповісти
+12
Ой, румынский собачий рот , такой забавный, как ядовитая тварь в зоопарке. Боже , сохрани страну от манкуртов и избирателей - мечтателей газа и колбасы по 2.20...
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05.08.2020 15:33 Відповісти
+7
Втопити гівнюка в гівні!
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05.08.2020 15:28 Відповісти
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Хай в Румынии создаёт - он же туда намылился.
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05.08.2020 15:27 Відповісти
Втопити гівнюка в гівні!
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05.08.2020 15:28 Відповісти
Вместе с папой 💩мойшей
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05.08.2020 17:14 Відповісти
Заявіл експерт по вліянію із другой групи...
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05.08.2020 15:29 Відповісти
Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт - Цензор.НЕТ 1335
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05.08.2020 15:30 Відповісти
Ой, румынский собачий рот , такой забавный, как ядовитая тварь в зоопарке. Боже , сохрани страну от манкуртов и избирателей - мечтателей газа и колбасы по 2.20...
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05.08.2020 15:33 Відповісти
"Сенсация" от "честного". Просто забавно,что "дубинский"-это сейчас равнозначно обрмазаться гавном. Беня может быть недоволен.)
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05.08.2020 15:33 Відповісти
Дуже вчасно, 2 місяці до виборів, сформує і нафіг.
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05.08.2020 15:36 Відповісти
румынизация точно невозможна во львове...
по моему в киеве такы пороблэно..
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05.08.2020 15:54 Відповісти
Ця продажна сєпарська гнида ще страшніша за Волошина!
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05.08.2020 15:56 Відповісти
Дубінський створює групу впливу в Київоблраді в інтересах Коломойського, - експерт - Цензор.НЕТ 2937
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05.08.2020 16:08 Відповісти
А ха ха! Это 10 из 10. 😆
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05.08.2020 16:26 Відповісти
Пидалик против говорящей жопы бени. Прелестно😷
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05.08.2020 16:38 Відповісти
мразота бенина
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05.08.2020 16:43 Відповісти
Він може створювати, але чому б українцям з Київщини не подумати своїми головами і не голосувати за них? Може, хтось їм пояснить, що взагалі не треба підтримувати зелених. Якась безнадійність в протистоянні зеленій банді. Жодного спротиву.
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05.08.2020 19:39 Відповісти
 
 