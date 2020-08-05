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На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба. СПИСОК

На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба. СПИСОК

До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.

По итогам исследования, проведенного 3 августа, кишечную палочку обнаружили на следующих пляжах:

- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Центральный";
- "Черторый";
- "Вербный".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.

Кроме того зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга".

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Автор: 

Киев (25710) отдых (390) пляж (254) Госпродпотребслужба (259)


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Топ комментарии
+2
Днепр загадили давно и продолжают гадить, всю канализацию и отходы с предприятий хреначат в воду, которую люди пьют. Зеленые суки ничего не делают для экологии Днепра и Украины.
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05.08.2020 16:58 Ответить
+1
Купание только в масках. Штраф 17000.
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05.08.2020 16:55 Ответить
+1
да, наверняка фекалии где-то сливают в промышленном обьеме. И никому ничего не надо - в ванне поплаваете.
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05.08.2020 17:01 Ответить
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да что вы говорите-как не корона, то палочка.
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05.08.2020 16:54 Ответить
Днепр загадили давно и продолжают гадить, всю канализацию и отходы с предприятий хреначат в воду, которую люди пьют. Зеленые суки ничего не делают для экологии Днепра и Украины.
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05.08.2020 16:58 Ответить
да, наверняка фекалии где-то сливают в промышленном обьеме. И никому ничего не надо - в ванне поплаваете.
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05.08.2020 17:01 Ответить
знаете, посмотрела ремонт дороги в стороне Золотоноши. Пишут много, но канавы только засыпают, как пластырь, вот только пластырь это временно. У них все турбулентно и временно,под девизом какая разница
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05.08.2020 17:01 Ответить
Купание только в масках. Штраф 17000.
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05.08.2020 16:55 Ответить
А что когда то в Киеве можно было купаться? Вы бы еще воду из луж пили
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05.08.2020 17:03 Ответить
кивы и яременко работа. для них палочек накидать не табу )
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05.08.2020 17:07 Ответить
Многим отдыхающим на санитарию и гигиену насрать. Во всех смыслах. Со всеми вытекающими после этого неприятными последстиями.
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05.08.2020 17:22 Ответить
 
 