На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба. СПИСОК
До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.
По итогам исследования, проведенного 3 августа, кишечную палочку обнаружили на следующих пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Центральный";
- "Черторый";
- "Вербный".
"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.
Кроме того зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга".
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