На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба. СПИСОК

До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.

По итогам исследования, проведенного 3 августа, кишечную палочку обнаружили на следующих пляжах:



- "Венеция";

- "Радуга";

- "Детский";

- "Золотой";

- "Молодежный";

- "Предместная Слободка";

- "Радуга";

- "Тельбин";

- "Центральный";

- "Черторый";

- "Вербный".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - говорится в сообщении.

Кроме того зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга".

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