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Новини
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На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба. СПИСОК

На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба. СПИСОК

До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Києва.

За підсумками дослідження, проведеного 3 серпня, кишкову паличку виявили на таких пляжах:

- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Веселка";
- "Тельбін";
- "Центральний";
- "Чорторий";
- "Вербний".

"До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", запах на пляжі "Галерний", водневий показник - пляжі "Веселка", "Галерний" і "Вербний", а також виявлено ​​біохімічну потребу в кисні (БПК 5) - пляж "Веселка".

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Київ (19693) відпочинок (231) пляж (158) Держпродспоживслужба1 (579)


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Топ коментарі
+2
Днепр загадили давно и продолжают гадить, всю канализацию и отходы с предприятий хреначат в воду, которую люди пьют. Зеленые суки ничего не делают для экологии Днепра и Украины.
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05.08.2020 16:58 Відповісти
+1
Купание только в масках. Штраф 17000.
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05.08.2020 16:55 Відповісти
+1
да, наверняка фекалии где-то сливают в промышленном обьеме. И никому ничего не надо - в ванне поплаваете.
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05.08.2020 17:01 Відповісти
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да что вы говорите-как не корона, то палочка.
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05.08.2020 16:54 Відповісти
Днепр загадили давно и продолжают гадить, всю канализацию и отходы с предприятий хреначат в воду, которую люди пьют. Зеленые суки ничего не делают для экологии Днепра и Украины.
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05.08.2020 16:58 Відповісти
да, наверняка фекалии где-то сливают в промышленном обьеме. И никому ничего не надо - в ванне поплаваете.
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05.08.2020 17:01 Відповісти
знаете, посмотрела ремонт дороги в стороне Золотоноши. Пишут много, но канавы только засыпают, как пластырь, вот только пластырь это временно. У них все турбулентно и временно,под девизом какая разница
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05.08.2020 17:01 Відповісти
Купание только в масках. Штраф 17000.
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05.08.2020 16:55 Відповісти
А что когда то в Киеве можно было купаться? Вы бы еще воду из луж пили
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05.08.2020 17:03 Відповісти
кивы и яременко работа. для них палочек накидать не табу )
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05.08.2020 17:07 Відповісти
Многим отдыхающим на санитарию и гигиену насрать. Во всех смыслах. Со всеми вытекающими после этого неприятными последстиями.
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05.08.2020 17:22 Відповісти
 
 