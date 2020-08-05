На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба. СПИСОК
До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Києва.
За підсумками дослідження, проведеного 3 серпня, кишкову паличку виявили на таких пляжах:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Веселка";
- "Тельбін";
- "Центральний";
- "Чорторий";
- "Вербний".
"До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", запах на пляжі "Галерний", водневий показник - пляжі "Веселка", "Галерний" і "Вербний", а також виявлено біохімічну потребу в кисні (БПК 5) - пляж "Веселка".
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