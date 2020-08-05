На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба. СПИСОК

До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Києва.

За підсумками дослідження, проведеного 3 серпня, кишкову паличку виявили на таких пляжах:

- "Венеція";

- "Веселка";

- "Дитячий";

- "Золотий";

- "Молодіжний";

- "Передмістна Слобідка";

- "Веселка";

- "Тельбін";

- "Центральний";

- "Чорторий";

- "Вербний".

"До поліпшення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", запах на пляжі "Галерний", водневий показник - пляжі "Веселка", "Галерний" і "Вербний", а також виявлено ​​біохімічну потребу в кисні (БПК 5) - пляж "Веселка".

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