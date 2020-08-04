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Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі

Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі

Власник пляжу Momo в Туреччині Бурак Бешер стверджує, що дівчина постраждала в бійці між двома компаніями, в якій охорона не брала участі.

 Бешер обіцяє звернутися до суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Ми будемо використовувати засоби правового захисту", - пообіцяв бізнесмен.

За його словами, бійка сталася між двома компаніями, проте гостей та охоронців серед них не було.

Читайте на Цензор.НЕТ: Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті

Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її та її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі й заявив, що Україна розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

побиття (959) наклеп (47) пляж (158) Туреччина (3629) модель (18)


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Топ коментарі
+49
И почему-то я ему верю.
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04.08.2020 19:27 Відповісти
+23
Це вже яка за ліком публікація про цю подію? Найбільш болюче питання на сьогодні?
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04.08.2020 19:27 Відповісти
+21
Думаю, що господар готелю правий. Заяву ця неукраїнська модель зробила, щоб стягнути гроші з господаря готелю.
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04.08.2020 19:31 Відповісти
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Таке мале, а вже турок !
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04.08.2020 19:26 Відповісти
Не зовсім турок, бо після відомого проекту "Дом-2" вона одержала (друге!) російське громадянство, а літом 2017р. прикупила двокімнатну квартиру в Москві. Деколи приймала участь в програмах на парашинському TV, «Говорим и показываем», «Мужское/Женское», «Стажерка» і т.п. Темна і скандальна персона.
Джерела:

https://24smi.org/celebrity/3583-tatiana-kiriliuk.html
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/97727-ukrainskaya-model-rasskazala-chto-ee-izbili-v-turtcii.html

http://www.zhitomir.top/novini/item/6739-byvshaya-prostitutka-tatyana-kirilyuk-udachno-vyshla-zamuzh?__cf_chl_jschl_tk__=d1c27589df438e7761ce62b171dd1f5b82378210-1596562697-0-AZsVVdDsJW1tnek0nJQOCWol-UBmRsL6wqKt0Q_9NZcYd9RYUY9QmkM7PXtYkF40DJoQ6l7RdTViEhxO7ZUNLw63J7RSdw4Pwbb3DYOP4xkjLiGM20qKny_e19JLhFiuxjXtSDuMf0WdUJATKFJ7IGCvkLc78pWg5GUYYuI5SyG7KmvSKtSwGok9_rY-qpgFmxGxam1fQmcPp1n_oaDzNX5Vv0lyoiRDJsYyQzB97pxeUCr8svG75V7M1_YF6CjxOCCFlYlhmeN3Kh1GMekqV02Vg3ldKrmnDpNoBeJmokuX6GzFkRZO8Li0PMR6v-W0XIl47xsbLOK1e3zNaQyR70hjN1SyrX0SMF7BrGeZtpe0QAUgoDnw182tHiAjSTyC0g до +12
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04.08.2020 21:11 Відповісти
получила по ї..алу від котрогось з хахалів(варіант- її розіграли в карти),а потім вирішила'зрубити бабла' з власника.
Турок не дурак, подав контрпозов за" руйнування ділової репутації".
правильно зробив.
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04.08.2020 21:18 Відповісти
И почему-то я ему верю.
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04.08.2020 19:27 Відповісти
Ну да... следствие и видеоматериалы покажут...
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04.08.2020 19:49 Відповісти
Быдло насмотрелось телевизора, про крутых телок и чуваков, земли под ногами не чувствует. Выгребают....
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04.08.2020 19:57 Відповісти
Це вже яка за ліком публікація про цю подію? Найбільш болюче питання на сьогодні?
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04.08.2020 19:27 Відповісти
Ціна солі, гірчиці і хріну стабільна
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04.08.2020 19:29 Відповісти
а що на фронті?
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04.08.2020 21:34 Відповісти
А відсоток жирів у молоці? А кількість м'яса на душу населення?))
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04.08.2020 22:19 Відповісти
Наверника и камеры были, и все отчетливо видили, а может и со звуком
Вопросы есть
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04.08.2020 19:27 Відповісти
"Также она указала, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с камер наблюдения." Источник: https://censor.net/n3211720
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04.08.2020 19:53 Відповісти
Зеля сказал,шо вчителям по 4000 евро платить будут,а некоторые -шо земля плоская. В Турции,где полиция генералов армейских пресует, полиция не может взять видео с камер? Даже не смешно.
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04.08.2020 20:31 Відповісти
що ця профура 'розказує'?

у Турції такого не буває
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04.08.2020 21:20 Відповісти
Бурак - наш пацан.
Не какая-то свекла.
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04.08.2020 19:28 Відповісти
Там кацапів вистачає. Могли «праучіть хахлов».....
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04.08.2020 19:28 Відповісти
Яке громадянство у цієї моделі? Якщо не українське - то Україну і українську владу її розбірки в Туреччині не мають хвилювати.
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04.08.2020 19:29 Відповісти
Дик посольство наше ж займається - значить таки українське...
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04.08.2020 19:31 Відповісти
да даже если и украинское, что , за всякую побитую морду ************ ноту слать?
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04.08.2020 19:38 Відповісти
Думаю, що господар готелю правий. Заяву ця неукраїнська модель зробила, щоб стягнути гроші з господаря готелю.
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04.08.2020 19:31 Відповісти
Це власник пляжу, вона не жила в отелі, знімала будинок.
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04.08.2020 19:33 Відповісти
Пляж в зоні відповідальності готелю.
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04.08.2020 19:39 Відповісти
Чего это вы взяли так сами и лишили девушку украинского гражданства?
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04.08.2020 19:34 Відповісти
Де я у неї забрав громадянство? Сепари з українським паспортом теж українці?
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04.08.2020 19:37 Відповісти
А с чего вы взяли что она сепаратист?
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04.08.2020 19:38 Відповісти
Де я сказав, що вона сепаратист?
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04.08.2020 19:40 Відповісти
Вы сказали что она *неукраинская* вопреки тому что сказано в заголовке.
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04.08.2020 19:46 Відповісти
А в наступній статті вже виправили на "українське походження". Чекаю на аргументовану відповідь щодо того, що нібито я забрав у неї українське громадянство? Де я до вас говорив про громадянство?
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04.08.2020 19:50 Відповісти
В какой статье? Вот вам ссылка на российское СМИ по этой же теме где тоже говорится что она украинка. https://radiokp.ru/znamenitosti/izbituyu-na-tureckom-plyazhe-top-model-daryu-kirilyuk-obvinili-vo-lzhi_nid31444_au1914au вы можете дать мне ссылку на какой нибуд ь источник где есть инфа про ее гражданство? я с ней лично не знаком но если везде пишут что она украинка я и подумал что украинкой она и является.
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04.08.2020 19:56 Відповісти
Я чекаю відповіді щодо того, що я нібито забрав у неї громадянство. Якщо відповіді не буде, то прощавайте.
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04.08.2020 19:57 Відповісти
Тоесть в вашем понимании есть нормально ткнуть пальцем на гражданку Украину и сказать что она не украинка? Если вы сами себе даете такое право то кем вы себе себя представляете?
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04.08.2020 20:07 Відповісти
Тобто нема відповіді. Прощавайте, тріпло.
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04.08.2020 20:11 Відповісти
Да прощайте конечно) просто на будущее вы хоть не много задумывайтесь над тем что кому приписываете.. если человек украинец и гражданин Украины то от вашего комментария что он якобы украинцем не является не изменится ровно ничего
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04.08.2020 20:16 Відповісти
С того, что она получила российское гражданство.
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04.08.2020 21:50 Відповісти
можно ссылку..
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04.08.2020 22:02 Відповісти
вона там від..... так як би й Одесі було
а якщо не заїоче = протриммають поки не захочеться взад вернутись
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04.08.2020 19:36 Відповісти
запитується...
НАФУЯ ЦЮ "ЖОВТУ НОВИНУ'-У ЦЕНЗОР?

ТИПОВА БИТОВУХА З РОЗРЯДУ
ЦЬОТКА ЗАРІЗАЛА ПЛЕМІННИКА
ВУЙКО ЗАКОПАВ ЦЬОТКУ..
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04.08.2020 21:27 Відповісти
Многие когда выпьют, драться начинают.
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04.08.2020 19:33 Відповісти
Привет Литвин! Что там в Белоруссии?
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04.08.2020 22:03 Відповісти
Все отлично.
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04.08.2020 22:22 Відповісти
я проржался, сорри.
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04.08.2020 19:34 Відповісти
верю, зачем отелю такой пиар, а эта ************ напилась и быковала, модель видите, а на самом деле- простигосподи все эти модели
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04.08.2020 19:34 Відповісти
Наташу побил ногами ее хахаль араб.

Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі - Цензор.НЕТ 2076
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04.08.2020 19:36 Відповісти
побил араб-хахаль- это верю,говорю модель- подразумеваю простигосподи
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04.08.2020 19:37 Відповісти
Какой-то ты злой,комплексуешь.Не дают тебе девки?
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04.08.2020 20:20 Відповісти
************ имеешь в виду?
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04.08.2020 22:35 Відповісти
Морда так и просит кирпича.
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04.08.2020 20:06 Відповісти
ну и что,араб собрался жениться на мандели? нет, потягает и бросит, просто платит бабло, сам морду и расквасил, где-то мандель проштафилась
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04.08.2020 20:06 Відповісти
араб завтра обещал с семьей познакомить? млядей с семьями не знакомят
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04.08.2020 20:07 Відповісти
навіть можна здогадатись за що.

виставила його 'рогачем' перед знайомими.
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04.08.2020 21:22 Відповісти
У него пачка такая, будь то она ему и не дает вот уже который месяц или неделю)
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05.08.2020 01:01 Відповісти
а вернее всего, две компании напились ну и профессия модели подразумевает и легкое поведени , не поделили очередь и морду расквасили
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04.08.2020 19:36 Відповісти
Пусть лучше записи камер предьявит.
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04.08.2020 19:36 Відповісти
Если бы она пострадала на отдыхе в Крыму, ей бы больше сочувствовали.
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04.08.2020 19:37 Відповісти
С чего вдруг? Ещё бы и похлопали.
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04.08.2020 20:04 Відповісти
Охранники виноваты - не бреши.
Кстати - турецкие султаны династии Османов носители гаплогруппы R1A - арийцы, сородичи.
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04.08.2020 19:44 Відповісти
Чого? Арійці це індуси, іранці..., а османи вихідці з Алтаю.
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04.08.2020 19:46 Відповісти
Арии-ории - украинцы! Вчи історію Рідного краю, мракобіс.
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04.08.2020 19:48 Відповісти
Частково, бо українці складаються з багатьох народів, неук.
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04.08.2020 19:51 Відповісти
Перечисли народы из которых состоят этнические украинцы. Научи.
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08.08.2020 09:32 Відповісти
Кому то отказала эта соска и тут такое раздули .кто ее раньше в Украине тискал?
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04.08.2020 19:52 Відповісти
Та кто-то ж тискал... и даже шептпл страстные речи ...
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04.08.2020 20:12 Відповісти
ну уж слишком много внимания овце. Да, допускаю, шо она, как и голливудская Ккриленко, этническая украинка. Но украинского в обеих, як горобець насрав... и вся вот эта возня вокруг изнеженной няшечки с губами-варениками и мозгом мушли мне непонятна... не, ну вы же знаете, шо я непереборчив и ЯБВДЛ на батуте, на сеновале, в 4-х сезонах, на чердаке, в Бурдж Халифа, в харьковском горсовете, etc... но есть категория овец, к которым я совершенно индеферентен, или которые вызывают только раздражение, как к мендель, например, или дикторши г+г... поэтому новость сия, ну как-то...
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Так ВЫ гурман
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Даже, если и принимала участие (охрана), то никакого сочувствия к пьяной дебоширке у меня нет, "на слезу" не пробивает!
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04.08.2020 21:01 Відповісти
Да пошла она на х..
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04.08.2020 21:12 Відповісти
найбільш адекватний комент сьогодні )
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04.08.2020 21:23 Відповісти
"Цензор"!!!
та нахер ця кобила кому всралась???
тема актуальна і важлива, чи що?
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04.08.2020 21:42 Відповісти
'' По его словам драка произошел'' ... Сразу видно что писал и переводил с турецкого турок.
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04.08.2020 22:19 Відповісти
Шлюхам тут не место, даже с Украинским гражданством.
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04.08.2020 22:34 Відповісти
Відпочине в турецькій в'язниці. Там мабуть на вечерю макарони дають...
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04.08.2020 22:43 Відповісти
Українська модель? Ніколи про неї раніше не чув. Не треба ображати Україну. Хто, де і навіщо цю модель проектував? Та й вона сама заперечує, що вона українка.
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04.08.2020 23:14 Відповісти
Це аксіома: якщо іноземець постраждав в чужій країні то він звертається до консула держави свого громадянства. А ця двухстволка тільки замурзаний (запачканий) чайник показує, напевне нікуди вона не зверталась. БЛД і в Туреччині БЛД
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04.08.2020 23:51 Відповісти
бред какой-то
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05.08.2020 00:29 Відповісти
Содержанка, тьху гадость.
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05.08.2020 01:00 Відповісти
Гулящей девке навешали по носику.

А шуму то, шуму!!!!
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05.08.2020 09:42 Відповісти
 
 