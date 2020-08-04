Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі

Власник пляжу Momo в Туреччині Бурак Бешер стверджує, що дівчина постраждала в бійці між двома компаніями, в якій охорона не брала участі.

Бешер обіцяє звернутися до суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Ми будемо використовувати засоби правового захисту", - пообіцяв бізнесмен.

За його словами, бійка сталася між двома компаніями, проте гостей та охоронців серед них не було.

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Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її та її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі й заявив, що Україна розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.