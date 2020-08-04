Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі
Власник пляжу Momo в Туреччині Бурак Бешер стверджує, що дівчина постраждала в бійці між двома компаніями, в якій охорона не брала участі.
Бешер обіцяє звернутися до суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
"Ми будемо використовувати засоби правового захисту", - пообіцяв бізнесмен.
За його словами, бійка сталася між двома компаніями, проте гостей та охоронців серед них не було.
Читайте на Цензор.НЕТ: Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті
Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її та її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі й заявив, що Україна розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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Джерела:
https://24smi.org/celebrity/3583-tatiana-kiriliuk.html
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/97727-ukrainskaya-model-rasskazala-chto-ee-izbili-v-turtcii.html
http://www.zhitomir.top/novini/item/6739-byvshaya-prostitutka-tatyana-kirilyuk-udachno-vyshla-zamuzh?__cf_chl_jschl_tk__=d1c27589df438e7761ce62b171dd1f5b82378210-1596562697-0-AZsVVdDsJW1tnek0nJQOCWol-UBmRsL6wqKt0Q_9NZcYd9RYUY9QmkM7PXtYkF40DJoQ6l7RdTViEhxO7ZUNLw63J7RSdw4Pwbb3DYOP4xkjLiGM20qKny_e19JLhFiuxjXtSDuMf0WdUJATKFJ7IGCvkLc78pWg5GUYYuI5SyG7KmvSKtSwGok9_rY-qpgFmxGxam1fQmcPp1n_oaDzNX5Vv0lyoiRDJsYyQzB97pxeUCr8svG75V7M1_YF6CjxOCCFlYlhmeN3Kh1GMekqV02Vg3ldKrmnDpNoBeJmokuX6GzFkRZO8Li0PMR6v-W0XIl47xsbLOK1e3zNaQyR70hjN1SyrX0SMF7BrGeZtpe0QAUgoDnw182tHiAjSTyC0g до +12
Турок не дурак, подав контрпозов за" руйнування ділової репутації".
правильно зробив.
Вопросы есть
у Турції такого не буває
Не какая-то свекла.
а якщо не заїоче = протриммають поки не захочеться взад вернутись
НАФУЯ ЦЮ "ЖОВТУ НОВИНУ'-У ЦЕНЗОР?
ТИПОВА БИТОВУХА З РОЗРЯДУ
ЦЬОТКА ЗАРІЗАЛА ПЛЕМІННИКА
ВУЙКО ЗАКОПАВ ЦЬОТКУ..
виставила його 'рогачем' перед знайомими.
Кстати - турецкие султаны династии Османов носители гаплогруппы R1A - арийцы, сородичи.
та нахер ця кобила кому всралась???
тема актуальна і важлива, чи що?
А шуму то, шуму!!!!