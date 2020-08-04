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Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла. ДОКУМЕНТ

Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі через побиття в Туреччині української моделі Дар'ї Кирилюк.

Про це Геращенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч із заступником посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджі - і передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дар'ї Кирилюк, яка була по-звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з іще трьома жінками", - написав Геращенко.

Він наголосив, що українська сторона розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Читайте на Цензор.НЕТ: Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті

Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її і її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині.

Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла 01

Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла 02

побиття (959) Туреччина (3629) модель (18) Геращенко Антон (935) Дар’я Кирилюк (2)


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Топ коментарі
+43
Быстро.
А этот толстожопый к кому-нибудь обратился по поводу судьбы украинца Виталия Маркива?
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04.08.2020 17:15 Відповісти
+28
Тагииил там устроили? Это как турков нужно было вывести, чтоб они начали бить туристов?
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04.08.2020 17:18 Відповісти
+28
Так то воно так, але я не уявляю як треба себе поводити щоб охорона в турецькому п'ятизірковому отелю тебе побила, тим більше дівчину.
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04.08.2020 17:36 Відповісти
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...ттут помню, тууут не помню...
как шлем брали помню
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04.08.2020 19:24 Відповісти
Это отвратительно и смех не понятен.
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04.08.2020 19:07 Відповісти
Чує моє серце, що не без допомоги русотуристо сталася ця пригода
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04.08.2020 19:09 Відповісти
Чует мое сердце, что модель с подружайками набухались и ощутили себя моделями Вселенной, а потом решили турков построить.
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04.08.2020 19:25 Відповісти
И до, ты тоже так поступаешь с женщинами?
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04.08.2020 21:31 Відповісти
При чем тут "с женщинами"? Все должны оставаться людьми - что мужчины, что женщины. Ни для кого не должно быть ни малейшего исключения. Но я туркам больше верю, чем нашим макакам, потому что они в большинстве мало чем своим поведением отличаются от кацапок. Ладно еще бы в подворотне где-то наваляли, а то в отеле. Там же явно есть камеры, куча свидетелей. Так что, турки решили имидж отеля и страны подпортить?
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04.08.2020 22:13 Відповісти
При чем здесь с женщинами? Вопросов нет, единственное, чем ты от кацапов отличается....
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04.08.2020 22:55 Відповісти
У тєбя псіхічєскоє расстройство діскрімінационного характєра заставляющєє мєнять отношеніє к людям в завісімості от форми іх полових органов?
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05.08.2020 16:07 Відповісти
коротше мало дали по мордяці.
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04.08.2020 19:56 Відповісти
Добре, що хоч не вбили. В них там це на раз два. Почитайте статистику про кількість вбивст турками жінок. Це вам не українські соплежії, що голову похилило і побрило серед ночі за цигарками чи морозивом.
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04.08.2020 21:12 Відповісти
Сколько же здесь недоумковатых клиентов, женщину побиту, нашу, а они турок защищают, капец блин
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04.08.2020 21:29 Відповісти
А чому українські жінки їдять до Туреччини і не тільки, а турчанки в Україну і не тільки, ні?
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04.08.2020 21:57 Відповісти
Тысячи турчанок в год выходят замуж за немцев
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04.08.2020 22:09 Відповісти
так то за богатых немцев!
на украинца и не посмотрит
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05.08.2020 08:47 Відповісти
Вона заявляла, що вона не українка. Ваші її захищають, а хто ви, а чий Крим? Це риторичне питання, українцям просто не цікаво, хто ви такі, хто ваших і де побив. В нас вистачає проблем і без вас. До речі, "ваші" в Україні - це величезна проблема для України.
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05.08.2020 08:25 Відповісти
Що ти несеш, що за маячня?
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05.08.2020 08:39 Відповісти
Вірне питання пан Даниленко ставить.
Якщо для тебе тупа російськомовна ватниця "наша" то ти явно не наш.
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05.08.2020 16:20 Відповісти
Логіка вронского:
"Мір нужно дєліть на своіх і чужих. Біть чужих - норм. Біть своіх нєдопустімо" = готентотская мораль.
"Людєй нужно дєліть в завісімості от форми іх полових органов. Єслі у чєловєка члєн - єго норм біть. Єслі у чєловєка вагіна - єго біть нєдопустімо".
Какіє-то россійскомірниє, ватниє убєждєнія.
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05.08.2020 16:10 Відповісти
Женщин нельзя бить, тебя в детмве не учили, и вообще бить кого то ето заведомо слабее тебя поступают только труси.... Я коренной одессит, здесь 10% населения поляки, будеш знать
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07.08.2020 11:26 Відповісти
В мойом дєтствє разлічниє сєдомудіє дєбіли нєоднократно дєлалі разлічниє, порою протівоположниє утвєрждєнія о том как я должен сєбя вєсті по іх мнєнію.
Но я нє ідіот, і поетому вмєсто того чтоби заучівать подобниє глупості утвєрждаємиє другімі начінаю думать самостоятєльно.
А ти ідіот ілі нєт? Єслі нєт, то:
1. Какую прічінно-слєдствєнную связь ти відішь мєжду вибранним тобой варіантом повєдєнія по отношенію к суб'єкту і формой внєшніх полових органов? Я вот вабщє нікакой нє віжу.
2. Как ти провєряєш у суб'єкта форму єго внєшніх полових органов перед прінятієм рєшенія о действіі? Заставляєшь снімать труси ілі проводішь експєртізу ДНК (суб'єкт імєя внєшнюю вагіну может бить гєнетічєскім мужиком).
3. С какого дуба ти рєшил что всє суб'єкти імєющіє вагіни слабєє тєбя? Ілі ти об етом тоже нікогда нє думал?
На счьот корєнного одєсіта.... Корєнниє одєсіти - єврєі. Оні поголовно умниє. А у тєбя даже зачатков способності думать своєй головой нє наблюдаєтся.
І полякі достаточно умни чтоб думать своєй головой.
А ти вєдєшь сєбя как прєдставітєль россійской культури (бєздумно ісполняя інструкции вложенниє в тєбя в дєтствє глупимі людьмі). Манкурт что-лі?
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07.08.2020 12:38 Відповісти
Єслі же баба возьмьот в рукі нож, ілі на мєня полєзут двє баби я возьму травмат і пєрєстрєляю етіх дур. Просто потому что нє буду огранічєн в формах самозащіти. І єслі оні помрут... что ж, в мірє на 2 дури станєт мєньше = мір станєт добрєє.
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07.08.2020 12:47 Відповісти
На счьот моіх жизнєнних прінципов, поясню такім образом:
Я соблюдаю дєйствующєє законодатєльство Украіни. Согласно нєму по общєму правілу біть кого-лібо вообщє нєльзя. А в качєствє ісключєнія можно біть нападающєго на тєбя в порядке самооборони ілі защіти трєтьєго ліца.
Поетому сам я нє полєзу ні на кого нє завісімо от того сільнєє он мєня ілі слабєє.
А єслі кто-то полєзєт на мєня с кулакамі я буду мєтєліть єго нє завісімо от форми єго полових органов і єго сіли до тєх пор пока ета тварь нє прєкратіт посягатєльство. І мнє будєт совєршенно плєвать єсть у етой тварі сіські ілі нєт.
І єслі проходя по уліце я увіжу мамашу которая бьйот своєго рєбєнка, я дам єй фофана профілактічєскі, в порядкє защіти трєтьєго ліца от рукопрікладства болєє сільного чєловєка.
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07.08.2020 12:46 Відповісти
Так нічого і не відповів... напевно замислився... це добре.
Я радий що зміг дати тобі привід замислитися
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10.08.2020 09:46 Відповісти
Ты неадекват блин, кто будет твою писанину читать, слышал когда-нибудь, краткость сестра таланта.
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10.08.2020 19:56 Відповісти
Вибач, що я припустив ніби в тебе могли бути зачатки розуму.
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10.08.2020 23:17 Відповісти
Одна з його ознак - здатність читати та осмислювати більше пари речень
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10.08.2020 23:18 Відповісти
гроши взяла и хотела продинамит турков, вот они её и поучили.
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04.08.2020 22:36 Відповісти
Вона написала пост в інстаграмм англійською, турецькою та російською мовою. Вона точно українка?
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04.08.2020 22:47 Відповісти
Ну написала бы она украинской мовой, думаєш багато можновладців змогли б прочитати? хоча може вона і просто її не знає та і все
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05.08.2020 11:05 Відповісти
Ніт звісно. Звичайна россійськосвітна сосна корабельна. Достатньо високого гатунку, бо влада на вирішення її особистого приватного питання заступника міністра спорядила. Отжє, там як мінімум міністерство курило айкоси і казало "Баба - да!"
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05.08.2020 16:14 Відповісти
В ЛЮБОМ СЛУЧАИ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С ТУРЦИЕЙ ПРОТИВ РОССИИ !!!
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05.08.2020 05:45 Відповісти
Интересно, а если бы она не была "моделью", тоже "обратился бы"? Достали эти "небожители". То "журналистку" цвИнтера избили- какой гвалт подняли. Теперь ещё одну. "Модель". Так напрямую в турецкую амбасду! Больше интересны обычные люди с их проблемами, которые, кроме них самих, никто не решает.
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05.08.2020 06:22 Відповісти
Звісно що ні! Замміністра відправляють на побігеньки лише до відбірних корабельних сосон. Долею звичайних а тим паче кривих та ********* ЗЄлені не опікуються.
Якщо дівчина взагалі не сосне, то нащо задля неї напрягатися?
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05.08.2020 16:17 Відповісти
Очень быстро отреагировали скорей всего фигуранты мажоры , быковали на пляже наверно дразнили охрану и выпросили, сложно поверить что турки напали просто так что бы размяться.
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05.08.2020 07:36 Відповісти
Почему-то «красавицу» выгораживают отдельно, остальные (включая парней) не украинцы? Тогда кто они, которые так вели себя, что охрана начала всех мутузить? Называйте в чей компании она находилась?
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05.08.2020 08:11 Відповісти
да с турко-арабами она была
даже на приведенной выше фотке видно (зачем-то пытались вырезать смуглого мачо)
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05.08.2020 08:49 Відповісти
Много раз отдыхал в Турции и видел, что турки очень терпеливы и терпимы по отношению к туристам, вывести их из себя нелёгкий труд. Но, если у приезжих это получается, то отвечают они по полной программе, солидарность у них в крови и в любой ситуации они и их законы будут на стороне турок. При мне нарываться на жёсткие физические меры воздействия получалось только у российской молодой свиноты, но до такого допиться, доссаться, доблеваться надо, почувствовать наверное себя дома.
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05.08.2020 08:37 Відповісти
Щось там брудне трапилось, не вірю, щоб просто так почали бити жінку, та ще й так навісно... Може, це наша вата вирішила там побавитися у звичній манері?
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05.08.2020 08:39 Відповісти
Пл.... ть как зае...ли эти недогламуренные модели. Когда мозгов ноль, а жисть дала трещину они считают что можно поработать п...й - плотно присаживаясь комуто на шею, так шо фиг ее оттудова стащищь. Турецкой армией восхищаюсь. Знаю пробелеммы турции с правами женщин. Но шото мне кажется что в это ситуации надо бы подразобраться ...
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05.08.2020 08:48 Відповісти
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