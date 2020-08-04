Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі через побиття в Туреччині української моделі Дар'ї Кирилюк.

Про це Геращенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч із заступником посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджі - і передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дар'ї Кирилюк, яка була по-звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з іще трьома жінками", - написав Геращенко.

Він наголосив, що українська сторона розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її і її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині.