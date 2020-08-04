Побиття української моделі в Туреччині: Геращенко зустрівся із заступником посла. ДОКУМЕНТ
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі через побиття в Туреччині української моделі Дар'ї Кирилюк.
Про це Геращенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч із заступником посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджі - і передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дар'ї Кирилюк, яка була по-звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з іще трьома жінками", - написав Геращенко.
Він наголосив, що українська сторона розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її і її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині.
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как шлем брали помню
на украинца и не посмотрит
Якщо для тебе тупа російськомовна ватниця "наша" то ти явно не наш.
"Мір нужно дєліть на своіх і чужих. Біть чужих - норм. Біть своіх нєдопустімо" = готентотская мораль.
"Людєй нужно дєліть в завісімості от форми іх полових органов. Єслі у чєловєка члєн - єго норм біть. Єслі у чєловєка вагіна - єго біть нєдопустімо".
Какіє-то россійскомірниє, ватниє убєждєнія.
Но я нє ідіот, і поетому вмєсто того чтоби заучівать подобниє глупості утвєрждаємиє другімі начінаю думать самостоятєльно.
А ти ідіот ілі нєт? Єслі нєт, то:
1. Какую прічінно-слєдствєнную связь ти відішь мєжду вибранним тобой варіантом повєдєнія по отношенію к суб'єкту і формой внєшніх полових органов? Я вот вабщє нікакой нє віжу.
2. Как ти провєряєш у суб'єкта форму єго внєшніх полових органов перед прінятієм рєшенія о действіі? Заставляєшь снімать труси ілі проводішь експєртізу ДНК (суб'єкт імєя внєшнюю вагіну может бить гєнетічєскім мужиком).
3. С какого дуба ти рєшил что всє суб'єкти імєющіє вагіни слабєє тєбя? Ілі ти об етом тоже нікогда нє думал?
На счьот корєнного одєсіта.... Корєнниє одєсіти - єврєі. Оні поголовно умниє. А у тєбя даже зачатков способності думать своєй головой нє наблюдаєтся.
І полякі достаточно умни чтоб думать своєй головой.
А ти вєдєшь сєбя как прєдставітєль россійской культури (бєздумно ісполняя інструкции вложенниє в тєбя в дєтствє глупимі людьмі). Манкурт что-лі?
Я соблюдаю дєйствующєє законодатєльство Украіни. Согласно нєму по общєму правілу біть кого-лібо вообщє нєльзя. А в качєствє ісключєнія можно біть нападающєго на тєбя в порядке самооборони ілі защіти трєтьєго ліца.
Поетому сам я нє полєзу ні на кого нє завісімо от того сільнєє он мєня ілі слабєє.
А єслі кто-то полєзєт на мєня с кулакамі я буду мєтєліть єго нє завісімо от форми єго полових органов і єго сіли до тєх пор пока ета тварь нє прєкратіт посягатєльство. І мнє будєт совєршенно плєвать єсть у етой тварі сіські ілі нєт.
І єслі проходя по уліце я увіжу мамашу которая бьйот своєго рєбєнка, я дам єй фофана профілактічєскі, в порядкє защіти трєтьєго ліца от рукопрікладства болєє сільного чєловєка.
Я радий що зміг дати тобі привід замислитися
Якщо дівчина взагалі не сосне, то нащо задля неї напрягатися?
даже на приведенной выше фотке видно (зачем-то пытались вырезать смуглого мачо)