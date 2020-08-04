Избиение украинской модели в Турции: Геращенко встретился с заместителем посла. ДОКУМЕНТ
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи из-за избиения в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк.
Об этом Геращенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами", - написал Геращенко.
Он подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинскую модель Кирилюк избили на турецком курорте
Ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее и ее друзей избила охрана на пляже в Турции.
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как шлем брали помню
на украинца и не посмотрит
Якщо для тебе тупа російськомовна ватниця "наша" то ти явно не наш.
"Мір нужно дєліть на своіх і чужих. Біть чужих - норм. Біть своіх нєдопустімо" = готентотская мораль.
"Людєй нужно дєліть в завісімості от форми іх полових органов. Єслі у чєловєка члєн - єго норм біть. Єслі у чєловєка вагіна - єго біть нєдопустімо".
Какіє-то россійскомірниє, ватниє убєждєнія.
Но я нє ідіот, і поетому вмєсто того чтоби заучівать подобниє глупості утвєрждаємиє другімі начінаю думать самостоятєльно.
А ти ідіот ілі нєт? Єслі нєт, то:
1. Какую прічінно-слєдствєнную связь ти відішь мєжду вибранним тобой варіантом повєдєнія по отношенію к суб'єкту і формой внєшніх полових органов? Я вот вабщє нікакой нє віжу.
2. Как ти провєряєш у суб'єкта форму єго внєшніх полових органов перед прінятієм рєшенія о действіі? Заставляєшь снімать труси ілі проводішь експєртізу ДНК (суб'єкт імєя внєшнюю вагіну может бить гєнетічєскім мужиком).
3. С какого дуба ти рєшил что всє суб'єкти імєющіє вагіни слабєє тєбя? Ілі ти об етом тоже нікогда нє думал?
На счьот корєнного одєсіта.... Корєнниє одєсіти - єврєі. Оні поголовно умниє. А у тєбя даже зачатков способності думать своєй головой нє наблюдаєтся.
І полякі достаточно умни чтоб думать своєй головой.
А ти вєдєшь сєбя как прєдставітєль россійской культури (бєздумно ісполняя інструкции вложенниє в тєбя в дєтствє глупимі людьмі). Манкурт что-лі?
Я соблюдаю дєйствующєє законодатєльство Украіни. Согласно нєму по общєму правілу біть кого-лібо вообщє нєльзя. А в качєствє ісключєнія можно біть нападающєго на тєбя в порядке самооборони ілі защіти трєтьєго ліца.
Поетому сам я нє полєзу ні на кого нє завісімо от того сільнєє он мєня ілі слабєє.
А єслі кто-то полєзєт на мєня с кулакамі я буду мєтєліть єго нє завісімо от форми єго полових органов і єго сіли до тєх пор пока ета тварь нє прєкратіт посягатєльство. І мнє будєт совєршенно плєвать єсть у етой тварі сіські ілі нєт.
І єслі проходя по уліце я увіжу мамашу которая бьйот своєго рєбєнка, я дам єй фофана профілактічєскі, в порядкє защіти трєтьєго ліца от рукопрікладства болєє сільного чєловєка.
Я радий що зміг дати тобі привід замислитися
Якщо дівчина взагалі не сосне, то нащо задля неї напрягатися?
даже на приведенной выше фотке видно (зачем-то пытались вырезать смуглого мачо)