Избиение украинской модели в Турции: Геращенко встретился с заместителем посла. ДОКУМЕНТ

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко встретился с заместителем посла Турции в Украине Букет Кабакджи из-за избиения в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк.

Об этом Геращенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

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Ранее модель украинского происхождения Дарья Кирилюк заявила, что ее и ее друзей избила охрана на пляже в Турции.