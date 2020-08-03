Украинскую модель Кирилюк избили на турецком курорте

Охрана пляжа в турецкой провинции Измир избила модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Девушка подала заявление в полицию.

О нападении Дарья рассказала в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали", - написала она.

Позднее Кирилюк добавила, что охрана пытается представить дело так, будто бы модель ударил ее парень, а охранники, наоборот, пытались защитить девушку. Также она указала, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

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На ситуацию отреагировал в Twitter министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", - написал министр.

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Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру начала в 18 лет в США. Дария основала и продвигает собственный бренд по производству экологических товаров на замену вредных для природы аналогов, в частности пластиковых пакетов, соломинок для напитков и тому подобное. Работала в США, Италии, Франции, Германии.