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Украинскую модель Кирилюк избили на турецком курорте

Украинскую модель Кирилюк избили на турецком курорте

Охрана пляжа в турецкой провинции Измир избила модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Девушка подала заявление в полицию.

О нападении Дарья рассказала в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали", - написала она.

Позднее Кирилюк добавила, что охрана пытается представить дело так, будто бы модель ударил ее парень, а охранники, наоборот, пытались защитить девушку. Также она указала, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

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На ситуацию отреагировал в Twitter министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", - написал министр.

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Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру начала в 18 лет в США. Дария основала и продвигает собственный бренд по производству экологических товаров на замену вредных для природы аналогов, в частности пластиковых пакетов, соломинок для напитков и тому подобное. Работала в США, Италии, Франции, Германии.

Автор: 

избиение (9821) Турция (3501) украинцы (3874) модель (27) Дарья Кирилюк (4)


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Топ комментарии
+47
За что её и компанию, побила турецкая охрана?
Вот просто так начали бить, от нечего делать?
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03.08.2020 23:29 Ответить
+32
Так вона вже не Українка.
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03.08.2020 23:33 Ответить
+29
Ватсон: - Холмс, я пойду прогуляюсь.
- Не стоит, Ватсон, за углом на Бейкер-стрит вас сильно побьют.
- Я вам не верю, Холмс. Вы не можете этого предвидеть. Уходит. Через полчаса возвращается избитый, в синяках и разорванной одежде.
- Но... Холмс... Откуда вы знали?
- Элементарно, Ватсон. Вчера я там сильно вые#вался перед местной босотой.
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03.08.2020 23:38 Ответить
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Население Турции -неофициально 100млнСамих чисто турков максимум 70-65%.Полно курдов,арабов(в 1974г.было официально 1.5млн,)белуджей,афганцев,фарсов,кавказцев и т.д.Только еврей Эрдоган со своей арабской женой принял 4млн(!).арабов( и ничего не сделал Асаду), а предыдущий пр.Гюль полуарабохай(эрмэн?-ворованное сл.) сколько напереселял(не пустил армию США в Ирак,хотя ему списывали долги,стравливал США и Турцию и поднял шахматную команду оккупированного Иреванского ханства в таблице на Олимпиаде в Стамбуле)?.И все они себя называют турками...(хотя чистый т. рыжеволосый и голубоглазый).Турции самой надо очиститься!
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04.08.2020 16:34 Ответить
Есть стервы и ***** (с длинным языком) и беспардонным нахрапом),которым не грех и по физиономии врезать (не осуждаю турков, значит довели и было за что). Только когда получат (по делу), то вдруг "вспоминают", что они "женщины", только вот ЖЕНЩИНЫ так себя не ведут как эти наглые, вульгарные и пошлые ХАБАЛКИ!
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04.08.2020 18:46 Ответить
Ох как ты прав, ох как и прав) Как тяжести нести, так мы девочки, а как хамить, так это нормально) В этой ситуации они сами нарвались и получили.
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04.08.2020 23:52 Ответить
Та ***** (с)
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04.08.2020 22:24 Ответить
ББПЕ !..
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04.08.2020 23:07 Ответить
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