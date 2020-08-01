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Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Женщина проснулась от ударов по голове. Мужчина сломал ей челюсть, держал за горло и раздетым бегал по вагону. Его задержали и передали полиции.

О подробностях случившегося потерпевшая Анастасия Луговая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз", - написала она.

Маленький сын Анастасии проснулся от ее криков. Женщине удалось уговорить нападавшего не насиловать ее при сыне, и тот ответ ее в соседнее купе.

Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 01

Анастасия Луговая до и после нападения

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"Дверь за мной заблокировал на верхний замок. В купе на столе была разрезанная дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невиновной незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала - не проблема", - пишет Анастасия.

В это время сын женщины заплакал за стенкой и начал звать маму.

""Вот он, шанс на спасение", - подумала я и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет, и будет хуже", - написала она.

Вдвоем с сыном Анастасия бросилась к проводнице, но та спросонья не понимала, что происходит. Помощь удалось найти только в соседнем вагоне. Нападавшего задержали и охраняли до Киева, он грозился сорвать стоп-кран, выбить окно и сбежать.

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В столице мужчину передали наряду полиции, который вызвал на вокзал муж пострадавшей. У Анастасии сломана челюсть.

Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 02

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья, и что он уже трижды был судим. Сейчас полиция и прокуратура готовят ему подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести и попытке изнасилования.


Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 03
Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 04
Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 05

Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 06
Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко 07

Автор: 

избиение (9818) изнасилование (921) поезд (1030) Нацполиция (16562) Укрзализныця (2763) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+87
Кива?
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01.08.2020 17:39 Ответить
+51
на ківу трохан схожий..
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01.08.2020 17:40 Ответить
+40
Сколько неадекватов развелось и все из-за того, что неадекваты же и пишут законы, по которым этим ублюдкам с рожей гориллы дают мизерные сроки и выпускают. А давали бы 25 лет, то не бегали бы голыми по вогонам. Уже людям опасно ездить поездами. До чего же эти олигархические власти в Украине довели народ... Жалеют олигофренов и плюют на нормальных граждан.
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01.08.2020 17:50 Ответить
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Если бы кто-то из "нас" потушил бы такого ******, то сАбаковскся полиция посадила бы в тюрьму...
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02.08.2020 16:14 Ответить
Мне нравится. Нескучно будет ездить в поездах. Экстрим "на второй полке." Забыл. (Последний раз ездил в поезде 25 лет назад). Все ближе и ближе к Мазамбик, а не к Европе.
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02.08.2020 17:25 Ответить
На киву похож. Похоже,родственники.
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02.08.2020 17:34 Ответить
Однієї генетичної генераціі !!)))
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02.08.2020 17:46 Ответить
какая разница на кого он похож.главное сделать так , чтобы его яйца дождались гильотины, хотя лучше дождалась бы шея.
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02.08.2020 17:51 Ответить
Этого самца надо простить и отпустить, но предварительно в средствах массовой информации опубликовать время и место его освобождения, а также координаты места его проживания - такие особи требуют пристального внимания и контроля над их популяцией.
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02.08.2020 18:39 Ответить
и он так просто отпустил ее из купе? и малого не тронул? очень неправдоподобно. он бы вырубил пацана, сделал бы свое дело и не игрался бы
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02.08.2020 20:31 Ответить
пиши, пиши, підеш наступним по етапу.
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03.08.2020 07:01 Ответить
Теперь будем оплачивать палицию в поезде. Тук-тук в купе. Это полиция. Вас не и.бут ? Вы громко смеялись
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02.08.2020 21:28 Ответить
Да пожизненное влепить и посадить к хачам в одну камеру. Они его научат женщин уважать.
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02.08.2020 23:55 Ответить
Та наверное КАЦАП . Это тольно он придумали для всех собачьи клички . Например хач или хохол или пиндос . Мерзко это .
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03.08.2020 05:23 Ответить
А ОПЗЖ , пытавшийся изнасиловать Украину , гуляет на свобде
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03.08.2020 00:04 Ответить
По фото - это Кива.
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03.08.2020 09:31 Ответить
Это Петя или зеля на фото? Без очков не вижу
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03.08.2020 11:06 Ответить
https://m.facebook.com/profile.php?id=100052452270299 его фейсбук
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03.08.2020 16:32 Ответить
адепт рускага мира.. )
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04.08.2020 19:16 Ответить
Дежавю...Одну однажди тоже ізбілі нізашо...Єслі я нє прав то я сожру свої носкі...Шото тут нє то....
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05.08.2020 23:12 Ответить
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