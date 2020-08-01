Рудзько, пытавшийся изнасиловать пассажирку поезда Мариуполь-Киев, задержан, - замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Женщина проснулась от ударов по голове. Мужчина сломал ей челюсть, держал за горло и раздетым бегал по вагону. Его задержали и передали полиции.

О подробностях случившегося потерпевшая Анастасия Луговая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз", - написала она.

Маленький сын Анастасии проснулся от ее криков. Женщине удалось уговорить нападавшего не насиловать ее при сыне, и тот ответ ее в соседнее купе.

Анастасия Луговая до и после нападения

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"Дверь за мной заблокировал на верхний замок. В купе на столе была разрезанная дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невиновной незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала - не проблема", - пишет Анастасия.

В это время сын женщины заплакал за стенкой и начал звать маму.

""Вот он, шанс на спасение", - подумала я и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет, и будет хуже", - написала она.

Вдвоем с сыном Анастасия бросилась к проводнице, но та спросонья не понимала, что происходит. Помощь удалось найти только в соседнем вагоне. Нападавшего задержали и охраняли до Киева, он грозился сорвать стоп-кран, выбить окно и сбежать.

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В столице мужчину передали наряду полиции, который вызвал на вокзал муж пострадавшей. У Анастасии сломана челюсть.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья, и что он уже трижды был судим. Сейчас полиция и прокуратура готовят ему подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести и попытке изнасилования.













