Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция
В Новоодесском районе Николаевской области полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Сообщение об изнасиловании поступило в полицию во вторник, 14 июля, около 3:00.
Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.
Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока парень звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.
Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника и назначили проведение необходимых экспертиз. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потом их стреляют.
Потому что для депутата-насильника это самый простой способ избавиться от недостаточно раболепного неугодного прола.
Нельзя забывать что у виновника аварии трое малолетних деток. Стоит ли сиротить детей?..
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110 *
По вашей логике у насильника малолетних детей нет, поэтому: *казнить, нельзя помиловать*,
а вот если бы у него были детки то тогда *казнить нельзя, помиловать*?
Таки правильно писали, что не *дрозд* а *дятел*
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110
При этом, один из признаков дебила - отсутствие логических связей в его репликах.
В контексте этого даю тебе последнюю возможность найти "взаимосвязь" между изнасилованиями несовершеннолетних девочек и гей-парадами.
Вопрос юридический, а поэтому рассматривается лишь в контексте "законно"/"незаконно". При этом, юридически малолетний в Украине не имеет свободы выбора. Поэтому любое вступление в половую связь с малолетним на территории Украины - это изнасилование.
Но ничего не мешает для удовлетворения своего желания выезжать за границу, в страны где 13 лет - законный возраст согласия.
и клац-клац ржавым секатором... было бы заслуженным наказанием
Там руками к опущенным прикасаться запрещено.
В общем, жить будет долго. Принося уголовникам много пользы и удовольствия.
И согласований всех не прошел.
Вот если Зеля откинется, выкурит все айкосы и скажет "Мужик - да" тогда пройдет.