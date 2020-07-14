Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция

В Новоодесском районе Николаевской области полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Сообщение об изнасиловании поступило в полицию во вторник, 14 июля, около 3:00.

Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.

Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока парень звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.

Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника и назначили проведение необходимых экспертиз. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

