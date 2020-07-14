РУС
Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция

Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция

В Новоодесском районе Николаевской области полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Сообщение об изнасиловании поступило в полицию во вторник, 14 июля, около 3:00.

Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.

Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока парень звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.

Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника и назначили проведение необходимых экспертиз. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Автор: 

Топ комментарии
+22
Срочно в депутаты СН!!! Там - не обидят! И платить еще будут!
14.07.2020 15:33 Ответить
+10
Лишить его хозяйства! Все равно ума нет, чтобы распоряжаться.
14.07.2020 15:32 Ответить
+8
Необходимо возвращение смертной казни.
14.07.2020 15:31 Ответить
Необходимо возвращение смертной казни.
14.07.2020 15:31 Ответить
За что умірать собралісь, Єлєна?
14.07.2020 15:36 Ответить
Я не умирать. Стрелять.
14.07.2020 15:42 Ответить
Пролы ратующие за возврат смертной казни всегда фантазируют о том как будут стрелять.
А потом их стреляют.
Потому что для депутата-насильника это самый простой способ избавиться от недостаточно раболепного неугодного прола.
14.07.2020 16:12 Ответить
Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7741* https://censor.net/user/472962

Нельзя забывать что у виновника аварии трое малолетних деток. Стоит ли сиротить детей?..
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110 *

По вашей логике у насильника малолетних детей нет, поэтому: *казнить, нельзя помиловать*,
а вот если бы у него были детки то тогда *казнить нельзя, помиловать*?
Таки правильно писали, что не *дрозд* а *дятел*
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110
14.07.2020 16:15 Ответить
Лишить его хозяйства! Все равно ума нет, чтобы распоряжаться.
14.07.2020 15:32 Ответить
Срочно в депутаты СН!!! Там - не обидят! И платить еще будут!
14.07.2020 15:33 Ответить
Вы урод!!!!даже на таком случае пишете дермо!!!!
14.07.2020 17:34 Ответить
Нашелся урод.Жопу подтереть не забудь чучело малолетнее.
15.07.2020 01:28 Ответить
И ты - про жопу!? И Тебе - туда же!!!
15.07.2020 11:19 Ответить
Когда срешь жопу подтирай. Так понятно тупорез?
21.07.2020 17:26 Ответить
Это был коллега ЗЕ-слуги Иванисова???
14.07.2020 15:35 Ответить
Інфа сотка!!! Ето бил єго убітий брат
14.07.2020 15:38 Ответить
Пока еще нет. Но он долго не мог найти помощника обладающего подходящими ему морально-этическими качествами. Так что станет.
14.07.2020 16:13 Ответить
Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 415
14.07.2020 15:36 Ответить
Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5545
14.07.2020 15:36 Ответить
А где еще девять?
14.07.2020 16:30 Ответить
А если его химически кастрировать ?
14.07.2020 15:37 Ответить
За что? Сами же гейпарады каждый год проводите и расплодили душевно больных. Вот вам и результат
14.07.2020 15:43 Ответить
ИМХО: У геев на несовершеннолетних девочек не встает. Такими изнасилованиями занимаются исключительно возражающие против гей-парадов традиционные натуралы.
При этом, один из признаков дебила - отсутствие логических связей в его репликах.
В контексте этого даю тебе последнюю возможность найти "взаимосвязь" между изнасилованиями несовершеннолетних девочек и гей-парадами.
14.07.2020 16:35 Ответить
Он дурачек. Какая взаимосвязь ?
15.07.2020 01:30 Ответить
А можно его тоже изнасиловать , не естественным способом , сразу же А то потом начнется , не все так однозначно , внесение залога , она сама к нему пришла ......и т.д. я бы еще и кастрировал гондона
14.07.2020 15:38 Ответить
Это, сучьи дети, сторонники шария!
14.07.2020 15:41 Ответить
Странно. Почему ********** ето хорошо а педофилия очень плохо? Ведь ето же просто две стороны одной медали (хотя и то и другое является болезнью) и как любят у нас говорить либерасты, свобода выбора.
14.07.2020 15:42 Ответить
Педофилия это одно, а тут изнасилование. Малолетние Лолиты не заявляют об изнасиловании, если только не хотят развести на деньги.
14.07.2020 15:51 Ответить
Поясняю: Данные вопросы вообще не рассматриваются с позиции "плохо" или "хорошо". Насильнику, например, в процессе было "хорошо" но это никого не волнует.
Вопрос юридический, а поэтому рассматривается лишь в контексте "законно"/"незаконно". При этом, юридически малолетний в Украине не имеет свободы выбора. Поэтому любое вступление в половую связь с малолетним на территории Украины - это изнасилование.
Но ничего не мешает для удовлетворения своего желания выезжать за границу, в страны где 13 лет - законный возраст согласия.
14.07.2020 16:42 Ответить
Це тільки на расєі прирівнюють гомосексуалістів до педофілів. Весь інший світ ці поняття розрізняє. Кацапи, ви завжди на цьому палитесь, адійоти.
15.07.2020 01:42 Ответить
шо угодно, только не "мужчина"... это не мужчина... это тварь...
и клац-клац ржавым секатором... было бы заслуженным наказанием
14.07.2020 15:43 Ответить
Вот за что вы так ненавидите христиан, что хотите их резать ржавым секатором?
14.07.2020 16:43 Ответить
Будемо надіятись,що на зоні він довго не заживеться...
14.07.2020 15:54 Ответить
На зоне никто его и пальцем не тронет.
Там руками к опущенным прикасаться запрещено.
В общем, жить будет долго. Принося уголовникам много пользы и удовольствия.
15.07.2020 00:07 Ответить
странная квартирка, поздно ночью снуют все кому не лень, знакомые матери, соседи.
14.07.2020 15:56 Ответить
не квартира а дом. В частном секторе походы соседей происходят гораздо чаще чем в квартирах. так исторически сложилось.
14.07.2020 19:12 Ответить
А вони в депутати у Миколаєві якусь корабельну сосну підбирають... а тут такий цінний кандидат, ну викопаний "слуга народу"!!!
14.07.2020 16:14 Ответить
Он не тюнингованый.
И согласований всех не прошел.
Вот если Зеля откинется, выкурит все айкосы и скажет "Мужик - да" тогда пройдет.
14.07.2020 16:51 Ответить
"знакомый матери", а может и не просто "знакомый"!?
14.07.2020 17:35 Ответить
Для «знакомого матери» мать не оказалась дома... а так захотелось «ознакомится»!
14.07.2020 18:08 Ответить
то что я всегда знал со слов знакомых женщин - насилуют чаще всего знакомые..
14.07.2020 19:10 Ответить
Ну вот скажите пожалуйста, нахрена этого педофила е#альник закрывать, чтоб не знали его в морду, и чтоб дальше мог насиловать детей??? Ведь этим самим, вы прикрываете насильников, и становитесь невольным соучастником всех этих преступлений.
14.07.2020 19:11 Ответить
Он как бы подозреваемый. Суда то не было.
15.07.2020 01:33 Ответить
Янелох не тільки п'яницям за кермом, а і педофілам зробив подарунок, ветував закон про хімічну кастрацію. Зараз таких страшних злочинів побільшає.
15.07.2020 01:33 Ответить
 
 