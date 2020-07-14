УКР
Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція

В Новоодеському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Повідомлення про зґвалтування надійшло в поліцію у вівторок, 14 липня, близько 3:00.

Зі слів заявниці та її 13-річної доньки правоохоронцям стало відомо, що пізно вночі до їхнього будинку прийшов знайомий матері. З’ясувавши, що жінка перебуває на роботі, чоловік зайшов у кімнату, де зґвалтував дівчинку.

Звільнитися від зловмисника дівчинці вдалось завдяки приходу сусіда, який навідався до неї. Поки молодик кликав на допомогу інших сусідів та викликав поліцейських, ґвалтівник утік з місця події. Його оперативно розшукали та затримали співробітники карного розшуку Новоодеського відділу поліції.

Також читайте: Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

Наразі слідчі затримали 44-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та призначили проведення необхідних експертиз.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України "Зґвалтування", санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Найближчим часом зловмисникові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

діти (5265) зґвалтування (396) Миколаївська область (2351) Нацполіція (15429)
+22
Срочно в депутаты СН!!! Там - не обидят! И платить еще будут!
показати весь коментар
14.07.2020 15:33 Відповісти
+10
Лишить его хозяйства! Все равно ума нет, чтобы распоряжаться.
показати весь коментар
14.07.2020 15:32 Відповісти
+8
Необходимо возвращение смертной казни.
показати весь коментар
14.07.2020 15:31 Відповісти
Необходимо возвращение смертной казни.
показати весь коментар
14.07.2020 15:31 Відповісти
За что умірать собралісь, Єлєна?
показати весь коментар
14.07.2020 15:36 Відповісти
Я не умирать. Стрелять.
показати весь коментар
14.07.2020 15:42 Відповісти
Пролы ратующие за возврат смертной казни всегда фантазируют о том как будут стрелять.
А потом их стреляют.
Потому что для депутата-насильника это самый простой способ избавиться от недостаточно раболепного неугодного прола.
показати весь коментар
14.07.2020 16:12 Відповісти
Нельзя забывать что у виновника аварии трое малолетних деток. Стоит ли сиротить детей?..
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110 *

По вашей логике у насильника малолетних детей нет, поэтому: *казнить, нельзя помиловать*,
а вот если бы у него были детки то тогда *казнить нельзя, помиловать*?
Таки правильно писали, что не *дрозд* а *дятел*
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110
показати весь коментар
14.07.2020 16:15 Відповісти
Лишить его хозяйства! Все равно ума нет, чтобы распоряжаться.
показати весь коментар
14.07.2020 15:32 Відповісти
Срочно в депутаты СН!!! Там - не обидят! И платить еще будут!
показати весь коментар
14.07.2020 15:33 Відповісти
Вы урод!!!!даже на таком случае пишете дермо!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 17:34 Відповісти
Нашелся урод.Жопу подтереть не забудь чучело малолетнее.
показати весь коментар
15.07.2020 01:28 Відповісти
И ты - про жопу!? И Тебе - туда же!!!
показати весь коментар
15.07.2020 11:19 Відповісти
Когда срешь жопу подтирай. Так понятно тупорез?
показати весь коментар
21.07.2020 17:26 Відповісти
Это был коллега ЗЕ-слуги Иванисова???
показати весь коментар
14.07.2020 15:35 Відповісти
Інфа сотка!!! Ето бил єго убітий брат
показати весь коментар
14.07.2020 15:38 Відповісти
Пока еще нет. Но он долго не мог найти помощника обладающего подходящими ему морально-этическими качествами. Так что станет.
показати весь коментар
14.07.2020 16:13 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 15:36 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 15:36 Відповісти
А где еще девять?
показати весь коментар
14.07.2020 16:30 Відповісти
А если его химически кастрировать ?
показати весь коментар
14.07.2020 15:37 Відповісти
За что? Сами же гейпарады каждый год проводите и расплодили душевно больных. Вот вам и результат
показати весь коментар
14.07.2020 15:43 Відповісти
ИМХО: У геев на несовершеннолетних девочек не встает. Такими изнасилованиями занимаются исключительно возражающие против гей-парадов традиционные натуралы.
При этом, один из признаков дебила - отсутствие логических связей в его репликах.
В контексте этого даю тебе последнюю возможность найти "взаимосвязь" между изнасилованиями несовершеннолетних девочек и гей-парадами.
показати весь коментар
14.07.2020 16:35 Відповісти
Он дурачек. Какая взаимосвязь ?
показати весь коментар
15.07.2020 01:30 Відповісти
А можно его тоже изнасиловать , не естественным способом , сразу же А то потом начнется , не все так однозначно , внесение залога , она сама к нему пришла ......и т.д. я бы еще и кастрировал гондона
показати весь коментар
14.07.2020 15:38 Відповісти
Это, сучьи дети, сторонники шария!
показати весь коментар
14.07.2020 15:41 Відповісти
Странно. Почему ********** ето хорошо а педофилия очень плохо? Ведь ето же просто две стороны одной медали (хотя и то и другое является болезнью) и как любят у нас говорить либерасты, свобода выбора.
показати весь коментар
14.07.2020 15:42 Відповісти
Педофилия это одно, а тут изнасилование. Малолетние Лолиты не заявляют об изнасиловании, если только не хотят развести на деньги.
показати весь коментар
14.07.2020 15:51 Відповісти
Поясняю: Данные вопросы вообще не рассматриваются с позиции "плохо" или "хорошо". Насильнику, например, в процессе было "хорошо" но это никого не волнует.
Вопрос юридический, а поэтому рассматривается лишь в контексте "законно"/"незаконно". При этом, юридически малолетний в Украине не имеет свободы выбора. Поэтому любое вступление в половую связь с малолетним на территории Украины - это изнасилование.
Но ничего не мешает для удовлетворения своего желания выезжать за границу, в страны где 13 лет - законный возраст согласия.
показати весь коментар
14.07.2020 16:42 Відповісти
Це тільки на расєі прирівнюють гомосексуалістів до педофілів. Весь інший світ ці поняття розрізняє. Кацапи, ви завжди на цьому палитесь, адійоти.
показати весь коментар
15.07.2020 01:42 Відповісти
шо угодно, только не "мужчина"... это не мужчина... это тварь...
и клац-клац ржавым секатором... было бы заслуженным наказанием
показати весь коментар
14.07.2020 15:43 Відповісти
Вот за что вы так ненавидите христиан, что хотите их резать ржавым секатором?
показати весь коментар
14.07.2020 16:43 Відповісти
Будемо надіятись,що на зоні він довго не заживеться...
показати весь коментар
14.07.2020 15:54 Відповісти
На зоне никто его и пальцем не тронет.
Там руками к опущенным прикасаться запрещено.
В общем, жить будет долго. Принося уголовникам много пользы и удовольствия.
показати весь коментар
15.07.2020 00:07 Відповісти
странная квартирка, поздно ночью снуют все кому не лень, знакомые матери, соседи.
показати весь коментар
14.07.2020 15:56 Відповісти
не квартира а дом. В частном секторе походы соседей происходят гораздо чаще чем в квартирах. так исторически сложилось.
показати весь коментар
14.07.2020 19:12 Відповісти
А вони в депутати у Миколаєві якусь корабельну сосну підбирають... а тут такий цінний кандидат, ну викопаний "слуга народу"!!!
показати весь коментар
14.07.2020 16:14 Відповісти
Он не тюнингованый.
И согласований всех не прошел.
Вот если Зеля откинется, выкурит все айкосы и скажет "Мужик - да" тогда пройдет.
показати весь коментар
14.07.2020 16:51 Відповісти
"знакомый матери", а может и не просто "знакомый"!?
показати весь коментар
14.07.2020 17:35 Відповісти
Для «знакомого матери» мать не оказалась дома... а так захотелось «ознакомится»!
показати весь коментар
14.07.2020 18:08 Відповісти
то что я всегда знал со слов знакомых женщин - насилуют чаще всего знакомые..
показати весь коментар
14.07.2020 19:10 Відповісти
Ну вот скажите пожалуйста, нахрена этого педофила е#альник закрывать, чтоб не знали его в морду, и чтоб дальше мог насиловать детей??? Ведь этим самим, вы прикрываете насильников, и становитесь невольным соучастником всех этих преступлений.
показати весь коментар
14.07.2020 19:11 Відповісти
Он как бы подозреваемый. Суда то не было.
показати весь коментар
15.07.2020 01:33 Відповісти
Янелох не тільки п'яницям за кермом, а і педофілам зробив подарунок, ветував закон про хімічну кастрацію. Зараз таких страшних злочинів побільшає.
показати весь коментар
15.07.2020 01:33 Відповісти
 
 