Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція
В Новоодеському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.
Повідомлення про зґвалтування надійшло в поліцію у вівторок, 14 липня, близько 3:00.
Зі слів заявниці та її 13-річної доньки правоохоронцям стало відомо, що пізно вночі до їхнього будинку прийшов знайомий матері. З’ясувавши, що жінка перебуває на роботі, чоловік зайшов у кімнату, де зґвалтував дівчинку.
Звільнитися від зловмисника дівчинці вдалось завдяки приходу сусіда, який навідався до неї. Поки молодик кликав на допомогу інших сусідів та викликав поліцейських, ґвалтівник утік з місця події. Його оперативно розшукали та затримали співробітники карного розшуку Новоодеського відділу поліції.
Наразі слідчі затримали 44-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та призначили проведення необхідних експертиз.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України "Зґвалтування", санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Найближчим часом зловмисникові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потом их стреляют.
Потому что для депутата-насильника это самый простой способ избавиться от недостаточно раболепного неугодного прола.
Нельзя забывать что у виновника аварии трое малолетних деток. Стоит ли сиротить детей?..
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110 *
По вашей логике у насильника малолетних детей нет, поэтому: *казнить, нельзя помиловать*,
а вот если бы у него были детки то тогда *казнить нельзя, помиловать*?
Таки правильно писали, что не *дрозд* а *дятел*
https://censor.net/comments/locate/3208027/019214d5-faca-721a-9bc9-cab854156110
При этом, один из признаков дебила - отсутствие логических связей в его репликах.
В контексте этого даю тебе последнюю возможность найти "взаимосвязь" между изнасилованиями несовершеннолетних девочек и гей-парадами.
Вопрос юридический, а поэтому рассматривается лишь в контексте "законно"/"незаконно". При этом, юридически малолетний в Украине не имеет свободы выбора. Поэтому любое вступление в половую связь с малолетним на территории Украины - это изнасилование.
Но ничего не мешает для удовлетворения своего желания выезжать за границу, в страны где 13 лет - законный возраст согласия.
и клац-клац ржавым секатором... было бы заслуженным наказанием
Там руками к опущенным прикасаться запрещено.
В общем, жить будет долго. Принося уголовникам много пользы и удовольствия.
И согласований всех не прошел.
Вот если Зеля откинется, выкурит все айкосы и скажет "Мужик - да" тогда пройдет.