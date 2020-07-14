Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція

В Новоодеському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

Повідомлення про зґвалтування надійшло в поліцію у вівторок, 14 липня, близько 3:00.

Зі слів заявниці та її 13-річної доньки правоохоронцям стало відомо, що пізно вночі до їхнього будинку прийшов знайомий матері. З’ясувавши, що жінка перебуває на роботі, чоловік зайшов у кімнату, де зґвалтував дівчинку.

Звільнитися від зловмисника дівчинці вдалось завдяки приходу сусіда, який навідався до неї. Поки молодик кликав на допомогу інших сусідів та викликав поліцейських, ґвалтівник утік з місця події. Його оперативно розшукали та затримали співробітники карного розшуку Новоодеського відділу поліції.

Наразі слідчі затримали 44-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та призначили проведення необхідних експертиз.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України "Зґвалтування", санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Найближчим часом зловмисникові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.