Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті
Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію.
Про напад Дарина розповіла в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці дуже постраждали", - написала вона.
Пізніше Кирилюк додала, що охорона намагається представити справу так, ніби модель вдарив її хлопець, а охоронці, навпаки, намагалися захистити дівчину. Також вона зазначила, що розташований на пляжі нічний клуб не хоче надавати поліції записи з камер спостереження.
На ситуацію відреагував у Twitter міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.
"Я засуджую жахливий напад у Чешме в п'ятницю ввечері, цього ніколи не мало статится в туристичній зоні, особливо проти жінки", - написав міністр.
Кирилюк народилася в Україні. Модельну кар'єру розпочала у 18 років у США. Дарія заснувала і просуває власний бренд з виробництва екологічних товарів на заміну шкідливих для природи аналогів, зокрема пластикових пакетів, соломинок для напоїв тощо. Працювала у США, Італії, Франції, Німеччині.
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Вот просто так начали бить, от нечего делать?
- Не стоит, Ватсон, за углом на Бейкер-стрит вас сильно побьют.
- Я вам не верю, Холмс. Вы не можете этого предвидеть. Уходит. Через полчаса возвращается избитый, в синяках и разорванной одежде.
- Но... Холмс... Откуда вы знали?
- Элементарно, Ватсон. Вчера я там сильно вые#вался перед местной босотой.