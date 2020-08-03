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Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті

Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті

Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію.

Про напад Дарина розповіла в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці дуже постраждали", - написала вона.

Пізніше Кирилюк додала, що охорона намагається представити справу так, ніби модель вдарив її хлопець, а охоронці, навпаки, намагалися захистити дівчину. Також вона зазначила, що розташований на пляжі нічний клуб не хоче надавати поліції записи з камер спостереження.

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На ситуацію відреагував у Twitter міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Я засуджую жахливий напад у Чешме в п'ятницю ввечері, цього ніколи не мало статится в туристичній зоні, особливо проти жінки", - написав міністр.

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Кирилюк народилася в Україні. Модельну кар'єру розпочала у 18 років у США. Дарія заснувала і просуває власний бренд з виробництва екологічних товарів на заміну шкідливих для природи аналогів, зокрема пластикових пакетів, соломинок для напоїв тощо. Працювала у США, Італії, Франції, Німеччині.

Автор: 

побиття (958) Туреччина (3628) українці (2548) модель (18)


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Топ коментарі
+47
За что её и компанию, побила турецкая охрана?
Вот просто так начали бить, от нечего делать?
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03.08.2020 23:29 Відповісти
+32
Так вона вже не Українка.
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03.08.2020 23:33 Відповісти
+29
Ватсон: - Холмс, я пойду прогуляюсь.
- Не стоит, Ватсон, за углом на Бейкер-стрит вас сильно побьют.
- Я вам не верю, Холмс. Вы не можете этого предвидеть. Уходит. Через полчаса возвращается избитый, в синяках и разорванной одежде.
- Но... Холмс... Откуда вы знали?
- Элементарно, Ватсон. Вчера я там сильно вые#вался перед местной босотой.
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03.08.2020 23:38 Відповісти
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Население Турции -неофициально 100млнСамих чисто турков максимум 70-65%.Полно курдов,арабов(в 1974г.было официально 1.5млн,)белуджей,афганцев,фарсов,кавказцев и т.д.Только еврей Эрдоган со своей арабской женой принял 4млн(!).арабов( и ничего не сделал Асаду), а предыдущий пр.Гюль полуарабохай(эрмэн?-ворованное сл.) сколько напереселял(не пустил армию США в Ирак,хотя ему списывали долги,стравливал США и Турцию и поднял шахматную команду оккупированного Иреванского ханства в таблице на Олимпиаде в Стамбуле)?.И все они себя называют турками...(хотя чистый т. рыжеволосый и голубоглазый).Турции самой надо очиститься!
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04.08.2020 16:34 Відповісти
Есть стервы и ***** (с длинным языком) и беспардонным нахрапом),которым не грех и по физиономии врезать (не осуждаю турков, значит довели и было за что). Только когда получат (по делу), то вдруг "вспоминают", что они "женщины", только вот ЖЕНЩИНЫ так себя не ведут как эти наглые, вульгарные и пошлые ХАБАЛКИ!
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04.08.2020 18:46 Відповісти
Ох как ты прав, ох как и прав) Как тяжести нести, так мы девочки, а как хамить, так это нормально) В этой ситуации они сами нарвались и получили.
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04.08.2020 23:52 Відповісти
Та ***** (с)
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04.08.2020 22:24 Відповісти
ББПЕ !..
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04.08.2020 23:07 Відповісти
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