Українську модель Кирилюк побили на турецькому курорті

Охорона пляжу в турецькій провінції Ізмір побила модель Дарину Кирилюк та її друзів. Дівчина подала заяву в поліцію.

Про напад Дарина розповіла в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці дуже постраждали", - написала вона.

Пізніше Кирилюк додала, що охорона намагається представити справу так, ніби модель вдарив її хлопець, а охоронці, навпаки, намагалися захистити дівчину. Також вона зазначила, що розташований на пляжі нічний клуб не хоче надавати поліції записи з камер спостереження.

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На ситуацію відреагував у Twitter міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Я засуджую жахливий напад у Чешме в п'ятницю ввечері, цього ніколи не мало статится в туристичній зоні, особливо проти жінки", - написав міністр.

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Кирилюк народилася в Україні. Модельну кар'єру розпочала у 18 років у США. Дарія заснувала і просуває власний бренд з виробництва екологічних товарів на заміну шкідливих для природи аналогів, зокрема пластикових пакетів, соломинок для напоїв тощо. Працювала у США, Італії, Франції, Німеччині.