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В Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата "дочки" крупного агрохолдинга, - СМИ

В Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата

В ночь на 26 июля около 20 неизвестных в балаклавах попытались захватить предприятие "Труд 2012", являющееся частью "Агроинвест Холдинга" – одного из крупнейших агрохолдингов Харьковской области.

Благодаря сотрудникам службы безопасности холдинга и юристов попытку захвата удалось пресечь.

Об этом сообщил сайт "Агроинвест Холдинга", передает Апостроф со ссылкой на "Украинские новости".

"Труд 2012" обрабатывает более 2000 га земли в Кегичевском районе. По словам представителей холдинга, на предприятие оказывались попытки давления, но с рейдерской атакой они столкнулись впервые. По данным расследования, в деле замешан бывший директор предприятия – Владимир Басистый. Для реализации планов он заручился поддержкой силовиков.

Сам захват начался 25 июля с ареста СБУ "Альфа" владельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко. Злоумышленники рассчитывали, что только он имеет право подписи документов "Труда 2012", и за время его удержания они успеют переоформить предприятие. Благодаря прозрачности бизнеса холдингу удалось отреагировать и назначить нового директора – Водореза Александра. 27 июля он попал на предприятие, 29 – начал аудит.

Дело о попытке захвата и хищениях на предприятии начали рассматриваться в судах. По словам Водореза, аудит продолжается, и информация будет передаваться правоохранителям.

"Мы делаем все возможное, чтобы в короткие сроки провести точный аудит", – отметил Водорез.

Олег Кияшко – основатель и совладелец "Агроинвест Холдинга" обеспокоен тем, что в схеме захвата принимают участие правоохранители.

"Заявления властей про важность борьбы с рейдерством остаются словами. Силовики стали наемниками. К счастью, прозрачность бизнеса дала нам инструменты, чтобы пресечь попытку захвата. Мы закончим аудит и сделаем все возможное, чтобы таких инцидентов у нас не было", - подчеркнул Олег Кияшко.

ООО "Агроинвест Холдинг" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в который входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивание, торговля. ООО "Агроинвест Холдинг" входит в число добросовестных налогоплательщиков. Объем отчислений в 2019 составил более 8 млн гривен. В компании работает около 300 человек. Партнерство с банками позволяет компании привлекать кредитные средства для инвестиций. К началу 2020 кредитный портфель составил более 50 млн гривен. Достижения "Агроинвест Холдинга" были отмечены наградами: "Лидер отрасли-2016", "Лидер года-2017", "Лидер отрасли-2019". Основателем и совладельцем компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.

Автор: 

рейдерство (918) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Это были инвест- няни от слуги колобабушки. Вы все не так поняли ☝️☝️☝️
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05.08.2020 17:46 Ответить
+1
не мешайте зелёным кибуцостроителям,фошизды...
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05.08.2020 17:49 Ответить
+1
Ну, это и понятно - рейдерский захват простого фермера никого бы не заинтересовал...))
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05.08.2020 17:51 Ответить
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Это были инвест- няни от слуги колобабушки. Вы все не так поняли ☝️☝️☝️
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05.08.2020 17:46 Ответить
не мешайте зелёным кибуцостроителям,фошизды...
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05.08.2020 17:49 Ответить
"А сколько лет дочке?"
В Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата "дочки" крупного агрохолдинга, - СМИ - Цензор.НЕТ 2985
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05.08.2020 17:50 Ответить
)) какая разница. но у дочки два жениха и каждый хочет постарше.
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05.08.2020 18:01 Ответить
Ну, это и понятно - рейдерский захват простого фермера никого бы не заинтересовал...))
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05.08.2020 17:51 Ответить
Не може бути....

Зеленський ж обіцяв
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05.08.2020 17:52 Ответить
Странно ,2015 году Кияшко отжимал это бизнес у Басистого тогда было все Ок ,потому что за ними стояли Райнин и Собаков .Теперь когда несколько дней назад СБУ задержало ОПГ под руководством Князя и куда входил Кияшко теперь они задним числом решили обелить себя. Задержали 25 ,захват 25 ,а решили сообщить об этом только 10 дней спустя .Тот кто зает ситуацию изнутри на стороне СБУ,не верте продажным сми ,которые за деньги готовы подкинуть любую утку
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05.08.2020 18:06 Ответить
Вроде, в Кегичевском р-не Зайцев активничает (сады Украины), не? Ну и сам район, наполненный газом - прямой интерес и вотчина Рюкзакова
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05.08.2020 18:15 Ответить
та хай собі буржуї хоч горло один одному перегризуть, від цього народу не погіршає....
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05.08.2020 18:24 Ответить
Генпрокуратура потребовала сгноить урожай зерновых на полях Харьковщины

http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | СР, 2020-08-05 08:54

http://argumentua.com/print/stati/genprokuratura-potrebovala-sgnoit-urozhai-zernovykh-na-polyakh-kharkovshchiny У Харківській області сталася спроба рейдерського захоплення "дочки" великого агрохолдингу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8129Версия для печати

Вопиющая некомпетентность прокуроров или диверсия?
Печерский районный суд г. Киева, рассмотрев ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора Довгошея, постановил наложить арест на урожай 2020 года, выращенный на сельскохозяйственных угодьях Харьковского Национального аграрного университета общей площадью 1186,86 гектаров.
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05.08.2020 18:33 Ответить
Олег Кияшко не Абрам Пейсашко.
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06.08.2020 09:37 Ответить
 
 