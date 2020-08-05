В Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата "дочки" крупного агрохолдинга, - СМИ
В ночь на 26 июля около 20 неизвестных в балаклавах попытались захватить предприятие "Труд 2012", являющееся частью "Агроинвест Холдинга" – одного из крупнейших агрохолдингов Харьковской области.
Благодаря сотрудникам службы безопасности холдинга и юристов попытку захвата удалось пресечь.
Об этом сообщил сайт "Агроинвест Холдинга", передает Апостроф со ссылкой на "Украинские новости".
"Труд 2012" обрабатывает более 2000 га земли в Кегичевском районе. По словам представителей холдинга, на предприятие оказывались попытки давления, но с рейдерской атакой они столкнулись впервые. По данным расследования, в деле замешан бывший директор предприятия – Владимир Басистый. Для реализации планов он заручился поддержкой силовиков.
Сам захват начался 25 июля с ареста СБУ "Альфа" владельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко. Злоумышленники рассчитывали, что только он имеет право подписи документов "Труда 2012", и за время его удержания они успеют переоформить предприятие. Благодаря прозрачности бизнеса холдингу удалось отреагировать и назначить нового директора – Водореза Александра. 27 июля он попал на предприятие, 29 – начал аудит.
Дело о попытке захвата и хищениях на предприятии начали рассматриваться в судах. По словам Водореза, аудит продолжается, и информация будет передаваться правоохранителям.
"Мы делаем все возможное, чтобы в короткие сроки провести точный аудит", – отметил Водорез.
Олег Кияшко – основатель и совладелец "Агроинвест Холдинга" обеспокоен тем, что в схеме захвата принимают участие правоохранители.
"Заявления властей про важность борьбы с рейдерством остаются словами. Силовики стали наемниками. К счастью, прозрачность бизнеса дала нам инструменты, чтобы пресечь попытку захвата. Мы закончим аудит и сделаем все возможное, чтобы таких инцидентов у нас не было", - подчеркнул Олег Кияшко.
ООО "Агроинвест Холдинг" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в который входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивание, торговля. ООО "Агроинвест Холдинг" входит в число добросовестных налогоплательщиков. Объем отчислений в 2019 составил более 8 млн гривен. В компании работает около 300 человек. Партнерство с банками позволяет компании привлекать кредитные средства для инвестиций. К началу 2020 кредитный портфель составил более 50 млн гривен. Достижения "Агроинвест Холдинга" были отмечены наградами: "Лидер отрасли-2016", "Лидер года-2017", "Лидер отрасли-2019". Основателем и совладельцем компании является харьковский бизнесмен Олег Кияшко.
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Зеленський ж обіцяв
http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | СР, 2020-08-05 08:54
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