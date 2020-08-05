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Новини
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У Харківській області сталася спроба рейдерського захоплення "дочки" великого агрохолдингу, - ЗМІ

У Харківській області сталася спроба рейдерського захоплення

У ніч на 26 липня близько 20 невідомих у балаклавах спробували захопити підприємство "Труд 2012", що є частиною "Агроінвест Холдингу" - одного з найбільших агрохолдингів Харківської області.

Завдяки співробітникам служби безпеки холдингу та юристам спробу захоплення вдалося зупинити.

Про це повідомив сайт "Агроінвест Холдингу", передає Апостроф із посиланням на "Українські новини".

"Труд 2012" обробляє понад 2000 га землі в Кегичівському районі. За словами представників холдингу, на підприємство чинили спроби тиску, але з рейдерською атакою вони зіткнулися вперше. За даними розслідування, в справі замішаний колишній директор підприємства - Володимир Басистий. Для реалізації планів він заручився підтримкою силовиків.

Саме захоплення розпочалося 25 липня з арешту СБУ "Альфа" власника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшка. Зловмисники розраховували, що тільки він має право підпису документів "Труд 2012", і за час його утримання вони встигнуть переоформити підприємство. Завдяки прозорості бізнесу холдингу вдалося відреагувати і призначити нового директора - Водоріза Олександра. 27 липня він потрапив на підприємство, 29 - почав аудит.

Справу про спробу захоплення і розкраданнях на підприємстві почали розглядатися в судах. За словами Водоріза, аудит триває, і інформація буде передаватися правоохоронцям.

"Ми робимо все можливе, щоб в короткі терміни провести точний аудит", - зазначив Водоріз.

Олег Кияшко - засновник і співвласник "Агроінвест Холдингу" стурбований тим, що в схемі захоплення беруть участь правоохоронці.

"Заяви влади про важливість боротьби з рейдерством залишаються словами. Силовики стали найманцями. На щастя, прозорість бізнесу дала нам інструменти, щоб зупинити спробу захоплення. Ми закінчимо аудит і зробимо все можливе, щоб таких інцидентів у нас не було", - підкреслив Олег Кияшко.

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, в який входять 5 сільськогосподарських підприємств. Сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, торгівля. ТОВ "Агроінвест Холдинг" входить в число сумлінних платників податків. Обсяг відрахувань в 2019 склав більше 8 млн гривень. У компанії працює близько 300 чоловік. Партнерство з банками дозволяє компанії залучати кредитні кошти для інвестицій. До початку 2020 кредитний портфель склав понад 50 млн гривень. Досягнення "Агроінвест Холдингу" були відзначені нагородами: "Лідер галузі 2016", "Лідер року-2017", "Лідер галузі-2019". Засновником і співвласником компанії є харківський бізнесмен Олег Кияшко.

рейдерство (402) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Это были инвест- няни от слуги колобабушки. Вы все не так поняли ☝️☝️☝️
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05.08.2020 17:46 Відповісти
+1
не мешайте зелёным кибуцостроителям,фошизды...
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05.08.2020 17:49 Відповісти
+1
Ну, это и понятно - рейдерский захват простого фермера никого бы не заинтересовал...))
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05.08.2020 17:51 Відповісти
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Это были инвест- няни от слуги колобабушки. Вы все не так поняли ☝️☝️☝️
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05.08.2020 17:46 Відповісти
не мешайте зелёным кибуцостроителям,фошизды...
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05.08.2020 17:49 Відповісти
"А сколько лет дочке?"
В Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата "дочки" крупного агрохолдинга, - СМИ - Цензор.НЕТ 2985
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05.08.2020 17:50 Відповісти
)) какая разница. но у дочки два жениха и каждый хочет постарше.
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05.08.2020 18:01 Відповісти
Ну, это и понятно - рейдерский захват простого фермера никого бы не заинтересовал...))
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05.08.2020 17:51 Відповісти
Не може бути....

Зеленський ж обіцяв
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05.08.2020 17:52 Відповісти
Странно ,2015 году Кияшко отжимал это бизнес у Басистого тогда было все Ок ,потому что за ними стояли Райнин и Собаков .Теперь когда несколько дней назад СБУ задержало ОПГ под руководством Князя и куда входил Кияшко теперь они задним числом решили обелить себя. Задержали 25 ,захват 25 ,а решили сообщить об этом только 10 дней спустя .Тот кто зает ситуацию изнутри на стороне СБУ,не верте продажным сми ,которые за деньги готовы подкинуть любую утку
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05.08.2020 18:06 Відповісти
Вроде, в Кегичевском р-не Зайцев активничает (сады Украины), не? Ну и сам район, наполненный газом - прямой интерес и вотчина Рюкзакова
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05.08.2020 18:15 Відповісти
та хай собі буржуї хоч горло один одному перегризуть, від цього народу не погіршає....
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05.08.2020 18:24 Відповісти
Генпрокуратура потребовала сгноить урожай зерновых на полях Харьковщины

http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | СР, 2020-08-05 08:54

http://argumentua.com/print/stati/genprokuratura-potrebovala-sgnoit-urozhai-zernovykh-na-polyakh-kharkovshchiny У Харківській області сталася спроба рейдерського захоплення "дочки" великого агрохолдингу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8129Версия для печати

Вопиющая некомпетентность прокуроров или диверсия?
Печерский районный суд г. Киева, рассмотрев ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора Довгошея, постановил наложить арест на урожай 2020 года, выращенный на сельскохозяйственных угодьях Харьковского Национального аграрного университета общей площадью 1186,86 гектаров.
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05.08.2020 18:33 Відповісти
Олег Кияшко не Абрам Пейсашко.
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06.08.2020 09:37 Відповісти
 
 