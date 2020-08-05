У Харківській області сталася спроба рейдерського захоплення "дочки" великого агрохолдингу, - ЗМІ

У ніч на 26 липня близько 20 невідомих у балаклавах спробували захопити підприємство "Труд 2012", що є частиною "Агроінвест Холдингу" - одного з найбільших агрохолдингів Харківської області.

Завдяки співробітникам служби безпеки холдингу та юристам спробу захоплення вдалося зупинити.

Про це повідомив сайт "Агроінвест Холдингу", передає Апостроф із посиланням на "Українські новини".

"Труд 2012" обробляє понад 2000 га землі в Кегичівському районі. За словами представників холдингу, на підприємство чинили спроби тиску, але з рейдерською атакою вони зіткнулися вперше. За даними розслідування, в справі замішаний колишній директор підприємства - Володимир Басистий. Для реалізації планів він заручився підтримкою силовиків.

Саме захоплення розпочалося 25 липня з арешту СБУ "Альфа" власника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшка. Зловмисники розраховували, що тільки він має право підпису документів "Труд 2012", і за час його утримання вони встигнуть переоформити підприємство. Завдяки прозорості бізнесу холдингу вдалося відреагувати і призначити нового директора - Водоріза Олександра. 27 липня він потрапив на підприємство, 29 - почав аудит.

Справу про спробу захоплення і розкраданнях на підприємстві почали розглядатися в судах. За словами Водоріза, аудит триває, і інформація буде передаватися правоохоронцям.

"Ми робимо все можливе, щоб в короткі терміни провести точний аудит", - зазначив Водоріз.

Олег Кияшко - засновник і співвласник "Агроінвест Холдингу" стурбований тим, що в схемі захоплення беруть участь правоохоронці.

"Заяви влади про важливість боротьби з рейдерством залишаються словами. Силовики стали найманцями. На щастя, прозорість бізнесу дала нам інструменти, щоб зупинити спробу захоплення. Ми закінчимо аудит і зробимо все можливе, щоб таких інцидентів у нас не було", - підкреслив Олег Кияшко.

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, в який входять 5 сільськогосподарських підприємств. Сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, торгівля. ТОВ "Агроінвест Холдинг" входить в число сумлінних платників податків. Обсяг відрахувань в 2019 склав більше 8 млн гривень. У компанії працює близько 300 чоловік. Партнерство з банками дозволяє компанії залучати кредитні кошти для інвестицій. До початку 2020 кредитний портфель склав понад 50 млн гривень. Досягнення "Агроінвест Холдингу" були відзначені нагородами: "Лідер галузі 2016", "Лідер року-2017", "Лідер галузі-2019". Засновником і співвласником компанії є харківський бізнесмен Олег Кияшко.