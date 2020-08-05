Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Татаров агентству "Интерфакс-Украина", чем будет заниматься на новой должности.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказал он.

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Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко"

В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.