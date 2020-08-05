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Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Татаров агентству "Интерфакс-Украина", чем будет заниматься на новой должности.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Требуем ответа Зеленского о возможном назначении замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - Инициативная группа пострадавших на Майдане

Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко"

В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) назначение (2182) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+47
Зробілі це разом бо всі президенти😁
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05.08.2020 20:17 Ответить
+44
Яких ще нових облич вам не вистачає?
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05.08.2020 20:17 Ответить
+31
Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9065
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05.08.2020 20:45 Ответить
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просто животное!
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06.08.2020 03:16 Ответить
власть оккупирована бандитами, все органы под бандитами, все гос службы под бандитами. Эти люди не имеют морали, ими правит жлобство и нажива. И это все выводиться с то, что в стране жить хуже и хуже. Никакого прогресса не происходит, и даже не стоит страна на месте, а регрессирует и деградирует бесконечно. А люди верят еще словам политиков, которые чистые жлобы. И эти политики-жлобы со своих каналов льют людям в уши то, что те хотят слышать, но жлобы из сказанного людям ничего не выполняют, а в силу своего жлобского свойства, жлобы начинают во власти обогащаться и наносят критический ущерб всей стране. Их обещания людям - это старая разводка. Кинь собаке кость - сладкое обещание, и человек проголосует за жлоба и пока человек будет наслаждаться костью - обещанием, то жлоб будет грабить все и вся!!!
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06.08.2020 03:21 Ответить
петицию нужно создать, чтобы этого не допустить!
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06.08.2020 03:24 Ответить
Нужно выходить на митинги и не допустить этого!
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06.08.2020 03:25 Ответить
Зеленский плюнул в лицо всем Украинцам!
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06.08.2020 03:25 Ответить
- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия... (С)
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06.08.2020 11:46 Ответить
Гарант похоже решил себя окружить всеми отбросами которые только есть в Украине !!! Нет в окружении ни одного патриота ((( Одни предатели сепаратисты и подыхающие комуняки кгбшные
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06.08.2020 05:33 Ответить
Ну самі посвіжілі ліца в молодій камандє це фокін з кравчуком .
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06.08.2020 07:17 Ответить
Зеленский пристроил в Офис президента человека, выполнявшего заказы Януковича. Теперь преступления против Майдана будут похоронены
05.08.2020, 22:31 • 670 • https://uainfo.org/blognews/1596655168-zelenskiy-pristroil-v-ofis-prezidenta-cheloveka-vypolnyavshego.html#mc-container 2

Сначала гадская новость. Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова. Эта информация есть в указе №310/2020.
Теперь фактаж. Татаров - это заместитель начальника главного следственного управления МВД Захарченко. Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы. Этот человек должен будет в ОП возглавить надзор за Офисом генпрокурора, ДБР и МВД. Это значит, что преступления против Майдана не будут расследоваться, и будут успешно похоронены. Тот, кто преследовал майдановцев должен курировать процесс? Я не верю, что пчелы воюют против мёда.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596541998-sovetnik-glavy-ofisa-prezidenta-zelenskiy-obyasnil-avakovu-.html Советник главы Офиса президента: Зеленский объяснил Авакову, кто президент, а кто министр
И теперь выводы. Если бы не Майдан и открывшееся после него окно возможностей, то Зеленский со своей свитой и дальше бы выступали на корпоративах или вечеринках Януковича и его окружения, а не стали бы частью власти. Зеленский не принимал участия в Майдане, и он для него чужой, но это не повод кощунственно назначать в свой Офис президента того, кто причастен к гонениям на Майдан. Еще раз - если бы не Майдан, то Зеленский бы лишь изображал президента на сцене 95-го Квартала, а не получил бы возможность стать президентом Украины.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596383305-poroshenko-i-zelenskiy-postoyanno-igrayut-v-pare-politolog.html Порошенко и Зеленский постоянно играют в паре, - политолог
В случае, если Татаров останется работать в Офисе президента, то это значит, что Зеленский цинично плюёт на могилы погибших на Майдане. Он не просто будет неблагодарным мерзавцем еще больше сплотившим против себя пассионарную часть Украины, которая и так не испытывает симпатии к слабому, лживому и некомпетентному президенту, но и усилит активное сопротивление своему режиму. И это лишь ускорит его крах.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4799370273422374&set=a.187153797977401&type=3&theater Борислав БЕРЕЗА
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06.08.2020 08:09 Ответить
Вам Жвания уже объяснил, что это был за майдан ))) После работы Порошенко и его подельников, у людей висит задолжность за ЖКХ 70 лярдов. (скорее всего это бюджетники). Славно быдло поработало (( Зеленского люди выбрали потому, что человек не из системы, думали что он что то сможет изменить, но с ним поработали олигархи и он стал таким же, как и до этого были презики. Проблема Украины в олигархах. Не задумывались почему кого не выберем, а оно ничего не меняется. Потому, что за кого бы не проголосовал, вы голосуете за очередного олигарха. Вот возьмите депутатов слуг народа,они не просто появились это всё ставленники олигархов которые преследуют свои цели. Я как то во времена Порошенко поднимал вопрос про маленькие пенсии и зарплаты, так мне свинорылые ответили, что мол в мире много стран где люди живут за чертой бедности. (я тогда ответил, что те страны не запускали в космос ракеты).Видите на что они опираются, и казачат бюджетников, а тем временем сами дербанят этот бюджет, показывая нам, что там что то строится и куда вложено миллиарды гривен.
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06.08.2020 09:42 Ответить
ну что можно сказать о тупом, гнилом, брехливом, сцикливом малоПИД,,,росе ваЗЕлине, окружает себя самыми "достойными" Отбросами, такими как и сам.......
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06.08.2020 08:11 Ответить
https://twitter.com/YvSergienko
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https://twitter.com/YvSergienko
https://twitter.com/YvSergienko

Inna_Kostenko

@YvSergienko

·https://twitter.com/YvSergienko/status/1291073781277106179 11 ч

Хто міг у 2014-му подумати, що найближчі люди міністра МВС Захарченка будуть займати найвищі посади у 2020-му..Заходишь сюди, читаєшь про кадри Президента і, ніби, грязюкою обдали. Це-не кадровий голод, це-відкрите знущання над залишками віри в щось гідне.
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06.08.2020 08:21 Ответить
Барыга Оманский скоро на Ростов
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06.08.2020 08:43 Ответить
Портнов подбирается к Президенту
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06.08.2020 08:46 Ответить
Таваріщ Путєн одобряєт.
Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 1597
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06.08.2020 08:51 Ответить
Да что это зебил тащит всех чинуш времен овоща, нужны только новые лица. Вот есть парочка на примете

Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9342
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06.08.2020 09:53 Ответить
Назначить на все значимые должности предателей обеспечить успешную сдачу страны, а потом вопить "они меня предали"
Как всё дешево и противно!
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06.08.2020 10:06 Ответить
напевне зелене лайно хоче щоб ці виродки ************* мудоДзвона знову привели країну до Майдану бо у самого ніяк не виходить.
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06.08.2020 10:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1eH8gxVAsAo&feature=emb_rel_end
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06.08.2020 11:37 Ответить
https://mkb-10.com/index.php?pid=22502
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06.08.2020 12:26 Ответить
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!

Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
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06.08.2020 19:34 Ответить
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