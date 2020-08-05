Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Татаров агентству "Интерфакс-Украина", чем будет заниматься на новой должности.
"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказал он.
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Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко"
В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.
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05.08.2020, 22:31 • 670 • https://uainfo.org/blognews/1596655168-zelenskiy-pristroil-v-ofis-prezidenta-cheloveka-vypolnyavshego.html#mc-container 2
Сначала гадская новость. Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова. Эта информация есть в указе №310/2020.
Теперь фактаж. Татаров - это заместитель начальника главного следственного управления МВД Захарченко. Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы. Этот человек должен будет в ОП возглавить надзор за Офисом генпрокурора, ДБР и МВД. Это значит, что преступления против Майдана не будут расследоваться, и будут успешно похоронены. Тот, кто преследовал майдановцев должен курировать процесс? Я не верю, что пчелы воюют против мёда.
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И теперь выводы. Если бы не Майдан и открывшееся после него окно возможностей, то Зеленский со своей свитой и дальше бы выступали на корпоративах или вечеринках Януковича и его окружения, а не стали бы частью власти. Зеленский не принимал участия в Майдане, и он для него чужой, но это не повод кощунственно назначать в свой Офис президента того, кто причастен к гонениям на Майдан. Еще раз - если бы не Майдан, то Зеленский бы лишь изображал президента на сцене 95-го Квартала, а не получил бы возможность стать президентом Украины.
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В случае, если Татаров останется работать в Офисе президента, то это значит, что Зеленский цинично плюёт на могилы погибших на Майдане. Он не просто будет неблагодарным мерзавцем еще больше сплотившим против себя пассионарную часть Украины, которая и так не испытывает симпатии к слабому, лживому и некомпетентному президенту, но и усилит активное сопротивление своему режиму. И это лишь ускорит его крах.
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Хто міг у 2014-му подумати, що найближчі люди міністра МВС Захарченка будуть займати найвищі посади у 2020-му..Заходишь сюди, читаєшь про кадри Президента і, ніби, грязюкою обдали. Це-не кадровий голод, це-відкрите знущання над залишками віри в щось гідне.
Как всё дешево и противно!
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.