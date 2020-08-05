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Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний указ глава держави підписав у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Олег Татаров розповів агентству "Інтерфакс-Україна", чим займатиметься на новій посаді.

"У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - зазначив він.

Олег Татаров під час Революції Гідності був заступником начальника головного слідчого управління МВС. З 2014 року займається адвокатською практикою.

У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

Олег Татаров - випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ і Національний університет ім. Т. Шевченка. У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. Із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Зеленський Володимир (24413) призначення (2301) Офіс Президента (2033) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+47
Зробілі це разом бо всі президенти😁
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05.08.2020 20:17 Відповісти
+44
Яких ще нових облич вам не вистачає?
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05.08.2020 20:17 Відповісти
+31
Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9065
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05.08.2020 20:45 Відповісти
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просто животное!
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06.08.2020 03:16 Відповісти
власть оккупирована бандитами, все органы под бандитами, все гос службы под бандитами. Эти люди не имеют морали, ими правит жлобство и нажива. И это все выводиться с то, что в стране жить хуже и хуже. Никакого прогресса не происходит, и даже не стоит страна на месте, а регрессирует и деградирует бесконечно. А люди верят еще словам политиков, которые чистые жлобы. И эти политики-жлобы со своих каналов льют людям в уши то, что те хотят слышать, но жлобы из сказанного людям ничего не выполняют, а в силу своего жлобского свойства, жлобы начинают во власти обогащаться и наносят критический ущерб всей стране. Их обещания людям - это старая разводка. Кинь собаке кость - сладкое обещание, и человек проголосует за жлоба и пока человек будет наслаждаться костью - обещанием, то жлоб будет грабить все и вся!!!
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06.08.2020 03:21 Відповісти
петицию нужно создать, чтобы этого не допустить!
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06.08.2020 03:24 Відповісти
Нужно выходить на митинги и не допустить этого!
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06.08.2020 03:25 Відповісти
Зеленский плюнул в лицо всем Украинцам!
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06.08.2020 03:25 Відповісти
- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия... (С)
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06.08.2020 11:46 Відповісти
Гарант похоже решил себя окружить всеми отбросами которые только есть в Украине !!! Нет в окружении ни одного патриота ((( Одни предатели сепаратисты и подыхающие комуняки кгбшные
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06.08.2020 05:33 Відповісти
Ну самі посвіжілі ліца в молодій камандє це фокін з кравчуком .
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06.08.2020 07:17 Відповісти
Зеленский пристроил в Офис президента человека, выполнявшего заказы Януковича. Теперь преступления против Майдана будут похоронены
05.08.2020, 22:31 • 670 • https://uainfo.org/blognews/1596655168-zelenskiy-pristroil-v-ofis-prezidenta-cheloveka-vypolnyavshego.html#mc-container 2

Сначала гадская новость. Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова. Эта информация есть в указе №310/2020.
Теперь фактаж. Татаров - это заместитель начальника главного следственного управления МВД Захарченко. Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы. Этот человек должен будет в ОП возглавить надзор за Офисом генпрокурора, ДБР и МВД. Это значит, что преступления против Майдана не будут расследоваться, и будут успешно похоронены. Тот, кто преследовал майдановцев должен курировать процесс? Я не верю, что пчелы воюют против мёда.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596541998-sovetnik-glavy-ofisa-prezidenta-zelenskiy-obyasnil-avakovu-.html Советник главы Офиса президента: Зеленский объяснил Авакову, кто президент, а кто министр
И теперь выводы. Если бы не Майдан и открывшееся после него окно возможностей, то Зеленский со своей свитой и дальше бы выступали на корпоративах или вечеринках Януковича и его окружения, а не стали бы частью власти. Зеленский не принимал участия в Майдане, и он для него чужой, но это не повод кощунственно назначать в свой Офис президента того, кто причастен к гонениям на Майдан. Еще раз - если бы не Майдан, то Зеленский бы лишь изображал президента на сцене 95-го Квартала, а не получил бы возможность стать президентом Украины.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596383305-poroshenko-i-zelenskiy-postoyanno-igrayut-v-pare-politolog.html Порошенко и Зеленский постоянно играют в паре, - политолог
В случае, если Татаров останется работать в Офисе президента, то это значит, что Зеленский цинично плюёт на могилы погибших на Майдане. Он не просто будет неблагодарным мерзавцем еще больше сплотившим против себя пассионарную часть Украины, которая и так не испытывает симпатии к слабому, лживому и некомпетентному президенту, но и усилит активное сопротивление своему режиму. И это лишь ускорит его крах.
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06.08.2020 08:09 Відповісти
Вам Жвания уже объяснил, что это был за майдан ))) После работы Порошенко и его подельников, у людей висит задолжность за ЖКХ 70 лярдов. (скорее всего это бюджетники). Славно быдло поработало (( Зеленского люди выбрали потому, что человек не из системы, думали что он что то сможет изменить, но с ним поработали олигархи и он стал таким же, как и до этого были презики. Проблема Украины в олигархах. Не задумывались почему кого не выберем, а оно ничего не меняется. Потому, что за кого бы не проголосовал, вы голосуете за очередного олигарха. Вот возьмите депутатов слуг народа,они не просто появились это всё ставленники олигархов которые преследуют свои цели. Я как то во времена Порошенко поднимал вопрос про маленькие пенсии и зарплаты, так мне свинорылые ответили, что мол в мире много стран где люди живут за чертой бедности. (я тогда ответил, что те страны не запускали в космос ракеты).Видите на что они опираются, и казачат бюджетников, а тем временем сами дербанят этот бюджет, показывая нам, что там что то строится и куда вложено миллиарды гривен.
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06.08.2020 09:42 Відповісти
ну что можно сказать о тупом, гнилом, брехливом, сцикливом малоПИД,,,росе ваЗЕлине, окружает себя самыми "достойными" Отбросами, такими как и сам.......
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06.08.2020 08:11 Відповісти
https://twitter.com/YvSergienko
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https://twitter.com/YvSergienko
https://twitter.com/YvSergienko

Inna_Kostenko

@YvSergienko

·https://twitter.com/YvSergienko/status/1291073781277106179 11 ч

Хто міг у 2014-му подумати, що найближчі люди міністра МВС Захарченка будуть займати найвищі посади у 2020-му..Заходишь сюди, читаєшь про кадри Президента і, ніби, грязюкою обдали. Це-не кадровий голод, це-відкрите знущання над залишками віри в щось гідне.
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06.08.2020 08:21 Відповісти
Барыга Оманский скоро на Ростов
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06.08.2020 08:43 Відповісти
Портнов подбирается к Президенту
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06.08.2020 08:46 Відповісти
Таваріщ Путєн одобряєт.
Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 1597
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06.08.2020 08:51 Відповісти
Да что это зебил тащит всех чинуш времен овоща, нужны только новые лица. Вот есть парочка на примете

Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента - Цензор.НЕТ 9342
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06.08.2020 09:53 Відповісти
Назначить на все значимые должности предателей обеспечить успешную сдачу страны, а потом вопить "они меня предали"
Как всё дешево и противно!
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06.08.2020 10:06 Відповісти
напевне зелене лайно хоче щоб ці виродки ************* мудоДзвона знову привели країну до Майдану бо у самого ніяк не виходить.
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06.08.2020 10:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1eH8gxVAsAo&feature=emb_rel_end
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06.08.2020 11:37 Відповісти
https://mkb-10.com/index.php?pid=22502
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06.08.2020 12:26 Відповісти
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!

Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
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06.08.2020 19:34 Відповісти
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