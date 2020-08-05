Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний указ глава держави підписав у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Олег Татаров розповів агентству "Інтерфакс-Україна", чим займатиметься на новій посаді.

"У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - зазначив він.

Олег Татаров під час Революції Гідності був заступником начальника головного слідчого управління МВС. З 2014 року займається адвокатською практикою.

У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

Олег Татаров - випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ і Національний університет ім. Т. Шевченка. У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. Із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".