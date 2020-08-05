Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента
Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.
Відповідний указ глава держави підписав у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Олег Татаров розповів агентству "Інтерфакс-Україна", чим займатиметься на новій посаді.
"У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - зазначив він.
Олег Татаров під час Революції Гідності був заступником начальника головного слідчого управління МВС. З 2014 року займається адвокатською практикою.
У квітні проти його призначення в Офіс президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
Олег Татаров - випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ і Національний університет ім. Т. Шевченка. У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. Із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".
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05.08.2020, 22:31 • 670 • https://uainfo.org/blognews/1596655168-zelenskiy-pristroil-v-ofis-prezidenta-cheloveka-vypolnyavshego.html#mc-container 2
Сначала гадская новость. Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова. Эта информация есть в указе №310/2020.
Теперь фактаж. Татаров - это заместитель начальника главного следственного управления МВД Захарченко. Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы. Этот человек должен будет в ОП возглавить надзор за Офисом генпрокурора, ДБР и МВД. Это значит, что преступления против Майдана не будут расследоваться, и будут успешно похоронены. Тот, кто преследовал майдановцев должен курировать процесс? Я не верю, что пчелы воюют против мёда.
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И теперь выводы. Если бы не Майдан и открывшееся после него окно возможностей, то Зеленский со своей свитой и дальше бы выступали на корпоративах или вечеринках Януковича и его окружения, а не стали бы частью власти. Зеленский не принимал участия в Майдане, и он для него чужой, но это не повод кощунственно назначать в свой Офис президента того, кто причастен к гонениям на Майдан. Еще раз - если бы не Майдан, то Зеленский бы лишь изображал президента на сцене 95-го Квартала, а не получил бы возможность стать президентом Украины.
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В случае, если Татаров останется работать в Офисе президента, то это значит, что Зеленский цинично плюёт на могилы погибших на Майдане. Он не просто будет неблагодарным мерзавцем еще больше сплотившим против себя пассионарную часть Украины, которая и так не испытывает симпатии к слабому, лживому и некомпетентному президенту, но и усилит активное сопротивление своему режиму. И это лишь ускорит его крах.
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Inna_Kostenko
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Хто міг у 2014-му подумати, що найближчі люди міністра МВС Захарченка будуть займати найвищі посади у 2020-му..Заходишь сюди, читаєшь про кадри Президента і, ніби, грязюкою обдали. Це-не кадровий голод, це-відкрите знущання над залишками віри в щось гідне.
Как всё дешево и противно!
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.