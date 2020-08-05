"Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" и вышел в 1/4 Лиги Европы

В Киеве донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3-0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Первый матч 12 марта закончился со счетом 2-1 в пользу горняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург"

Таким образом, "Шахтер" вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).