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"Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" и вышел в 1/4 Лиги Европы

В Киеве донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3-0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Первый матч 12 марта закончился со счетом 2-1 в пользу горняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург"

Таким образом, "Шахтер" вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).

Автор: 

Лига Европы (180) футбол (3588) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+12
Шахтёру респект
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05.08.2020 22:03 Ответить
+11
Тому що українцем не стають лише через печатку в паспорті.
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05.08.2020 22:15 Ответить
+8
В Шахтере даже играют игроки сб.Украины.Два,из которых,национализированые
Ты про цэ знала?
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05.08.2020 22:12 Ответить
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Шахтёру респект
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05.08.2020 22:03 Ответить
України ?
А вони про це знають ?
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05.08.2020 22:07 Ответить
В Шахтере даже играют игроки сб.Украины.Два,из которых,национализированые
Ты про цэ знала?
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05.08.2020 22:12 Ответить
Хм, може натуралізовані, а то якось революційно виходить.
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05.08.2020 22:14 Ответить
точно.попутал
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05.08.2020 22:15 Ответить
Краще націоналізовані. Ходять у вишиванках, знають напам'ять "Заповіт" Шевченка (того що Тарас) і кожного ранку Гімн співають.
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05.08.2020 22:38 Ответить
Честь України захищають військові в окопах.
А не легіонери шахтьора.
Там хоч 1 українець ще грає ?
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05.08.2020 22:08 Ответить
Сьогодні на поле виходило 8, но Марлоса і Мораєса відкидаєм, лишається 6.
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05.08.2020 22:11 Ответить
То вже не погано.
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05.08.2020 22:12 Ответить
Чому викидаємо? Вони вже українці
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05.08.2020 22:12 Ответить
Тому що українцем не стають лише через печатку в паспорті.
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05.08.2020 22:15 Ответить
У даному випадку (футбольному) - стають...
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05.08.2020 22:19 Ответить
По-вашому, це справедливо, коли футболісту зразу дають паспорт, хоча він і мови не знає, а українськомовний представник діаспори, син чи онук бійців УПА, якщо захоче отримати наше громадянство, то мусить спочатку тут 5 років прожити???
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05.08.2020 22:34 Ответить
А скільки тут прожили Мораєс та Марлос?
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05.08.2020 22:36 Ответить
Марлос до отримання українського паспорту прожив 3 роки... У багатьох країнах для отримання громадянства треба здати іспити з мови та історії. Марлос чи Мораєс здали б?))
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05.08.2020 22:52 Ответить
Звучить банально, але це дуже схоже на правду...
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06.08.2020 08:40 Ответить
Марлос і Мораес віддали Україні 10 років життя і мають намір жити в Україні до кінця життя, тому вони більше українці, ніж половина населення
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05.08.2020 22:39 Ответить
Марлос приїхав до України в 2014 взагалі-то і вже в 2017 отримав паспорт. За загальними правилами іноземець мусить прожити тут мінімум 5 років для отримання громадянства!
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05.08.2020 22:53 Ответить
11 янаваря 2012 года марлос уже был игроком Металлиста, и жил в украине с января 12го года, а гражданство принял только в сентябре 17го, это больше 5 с половиной лет
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06.08.2020 00:28 Ответить
уже предвижу придирки насчет украины с маленькой а названия команды с большой, но заранее поясню, писал всё с маленькой ибо так быстрее, а название команды просто скопировал из википедии и вставил в том виде в каком там было написано
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06.08.2020 00:31 Ответить
Якщо "українцем не стають тільки через печатку в паспорті", то тоді більше половини українців - не українці, включаючи президента. Чого тільки до футболістів такі питання? Більше скажу, натуралізовані бразильці - більше українці, ніж більшість малоросів, адже їм з дитинства ніхто не вдолблював у голову,зо "Украіни не сущєствуєт, ми адін нарот".
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06.08.2020 01:53 Ответить
Я так розумію, що і в інших темах, ти такий же експерт
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05.08.2020 22:11 Ответить
я не вболіваю за лузерів
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05.08.2020 22:13 Ответить
Ты за "нелузеров" болеешь? Я даже знаю за каких.
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05.08.2020 22:21 Ответить


Я навіть не наважився б твою Волинь назвати лузерами, а ти про Шахтар таке!
Вот ето ти спєціаліст!
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05.08.2020 22:23 Ответить
За Волинь я тим більше не вболіваю.
За них вболівати - це хворіти.
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05.08.2020 22:25 Ответить
А я хіба казав, що ти за неї вболіваєш?
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05.08.2020 22:30 Ответить
Скоро будешь Луческу диферамбы выписывать
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05.08.2020 22:31 Ответить
Тобі вже виср....сь більше ніде? Вже і в футбольні новини залізла.
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06.08.2020 12:14 Ответить
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06.08.2020 12:19 Ответить
Еге ж, туди і йди.
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06.08.2020 14:01 Ответить
ФК Шахтар на сьогодні - базова команда збірної України
У сьогоднішній збірній України близько десятка футболістів, які або грають за шахту, або належать шахті або випускники академії шахти
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05.08.2020 22:12 Ответить
Зараз вони не в збірній.
Просто виконують свою роботу за пристойну платню.
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05.08.2020 22:14 Ответить
Вызов для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды, поединке квалификации Евро-2020 с Литвой (7 сентября 2019, Вильнюс) и товарищеском матче с Нигерией (10 сентября, Днепр) получили Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос и Жуниор Мораес.

хоч я багато років зневажаю шахтьор і його вболівальників, але зараз проти фактів не попреш
зараз у нас просто фантастична збірна!
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05.08.2020 22:27 Ответить
"некто"-уважай людей и тебя не удалят.
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05.08.2020 22:20 Ответить
Тобто ти тут поважний... )))
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05.08.2020 22:29 Ответить
Вигравати треба найкращим . А найкращими насьогодні є Шахтар . З повагою завжди ставився до Динамо , - але після Лобана - це вже не команда .
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05.08.2020 22:35 Ответить
Вольфсбургеры дышать боялимь и социальную дистанцию блюли...
Кстати, почему "социальная"??? Кто выдумал? Почему не санитарная или профилактическая или безопасная??? Социальная... тошнит от абсурда... клоуна в роли преза нам тут мало...
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05.08.2020 22:06 Ответить
Від соціума.
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05.08.2020 22:08 Ответить
Ну? Социум = общество. Общественная дистанция??? Это прям как "устойчивое развитие"...
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05.08.2020 22:10 Ответить
Ну є ж пойняття "особистий простір", в кожної людини він різний, тут якийсь розумник порахував щось схоже.
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05.08.2020 22:12 Ответить
Бабло Ахметова не воняет....
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05.08.2020 22:06 Ответить
В принципі і наступний суперник по силам.
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05.08.2020 22:07 Ответить
Команда без родины. "Гудок" вместо того,чтобы гудеть,лучше б кацапню в Донецк не пустил. Хотя..ему начхать. "Насос" он и есть "насос".
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05.08.2020 22:12 Ответить
Може видалили через моє "ЧВК" весь діалог.
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05.08.2020 22:18 Ответить
Є шанс на нпівфінал
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05.08.2020 22:14 Ответить
так, непогані
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05.08.2020 22:36 Ответить
Суркисы уже в реанимации.
Через две недели - бенефис Луческу.
Делаем ставки.
Разница не меньше 5.
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05.08.2020 22:15 Ответить
Різниця в чому?
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05.08.2020 22:17 Ответить
В метании пончиков.
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05.08.2020 22:22 Ответить
знаєте, у мене таке враження, що в період пандемії того, хто здобуде цей трофей, забудуть через 3 дні
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05.08.2020 22:36 Ответить
Но останется в статистике и на следующий год будут с ним сравнивать
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05.08.2020 22:48 Ответить
Кто-то действительно считает Шахтер украинской по-духу командой??? В октябре 2014-го, когда снаряд попал в «Донбасс Арену», клуб Шахтер опубликовал заявление, в котором есть очень показательная фраза: ««Шахтер» выражает решительный протест всем сторонам конфликта» . А затем клуб публично отказался надеть футболки в поддержку нашей армии на матче с «Карпатами». Получается, одно из двух: или на Донбассе воюют не украинские войска, или «Шахтер» - не украинский клуб.
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05.08.2020 22:39 Ответить
не все игроки шахти могут позволить себе висказать свое мнение
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов
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05.08.2020 22:47 Ответить
Оно то правильно. Но некоторым игрокам Шахтера лучше вообще рот не раскрывать. Не по причине наличия родственников, а причине глупости.
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05.08.2020 22:59 Ответить
https://censor.net/user/73230

не все игроки шахти могут позволить себе висказать свое мнение
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов
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05.08.2020 23:00 Ответить
просто представь себе, как голодные во всех планах дАунбасские дикари свои локти кусают. многие из них мечтают вернутся в Украину. Факт! Шахтер это не телевизор с какими-то забулдыгами в прямом эфире. Просто раньше данецкие имбицилы об этом не задумывались.
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05.08.2020 23:01 Ответить
Поздравляю бразильских шахтеров с победой!
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05.08.2020 22:56 Ответить
Цікаво... Виборці Зеленського- вболівальника ;Шахтера;...
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05.08.2020 22:59 Ответить
Щоб "Шахтар" став на 100%українською командою, кожен гравець повинен повісити як мінімум одного москаля.
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06.08.2020 02:46 Ответить
Хто знає, звідки ці "суркіси" у Динамо? Звідки цей непотріб?
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06.08.2020 08:55 Ответить
 
 