"Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" и вышел в 1/4 Лиги Европы
В Киеве донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3-0.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1
Первый матч 12 марта закончился со счетом 2-1 в пользу горняков.
Таким образом, "Шахтер" вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).
Топ комментарии
+12 Jorik Vartanov
показать весь комментарий05.08.2020 22:03 Ответить Ссылка
+11 буков
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+8 Dnipro #310038
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А вони про це знають ?
Ты про цэ знала?
А не легіонери шахтьора.
Там хоч 1 українець ще грає ?
Я навіть не наважився б твою Волинь назвати лузерами, а ти про Шахтар таке!
Вот ето ти спєціаліст!
За них вболівати - це хворіти.
У сьогоднішній збірній України близько десятка футболістів, які або грають за шахту, або належать шахті або випускники академії шахти
Просто виконують свою роботу за пристойну платню.
хоч я багато років зневажаю шахтьор і його вболівальників, але зараз проти фактів не попреш
зараз у нас просто фантастична збірна!
Кстати, почему "социальная"??? Кто выдумал? Почему не санитарная или профилактическая или безопасная??? Социальная... тошнит от абсурда... клоуна в роли преза нам тут мало...
Через две недели - бенефис Луческу.
Делаем ставки.
Разница не меньше 5.
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов
не все игроки шахти могут позволить себе висказать свое мнение
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов