"Шахтар" переміг німецький "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 Ліги Європи
У Києві донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв німецький "Вольфсбург" із рахунком 3:0.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Голи: Мораєс, 89, 90+3, Соломон, 90+1
Перший матч 12 березня закінчився з рахунком 2:1 на користь гірників.
Отже, "Шахтар" вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Німеччина).
Топ коментарі
+12 Jorik Vartanov
показати весь коментар05.08.2020 22:03 Відповісти Посилання
+11 буков
показати весь коментар05.08.2020 22:15 Відповісти Посилання
+8 Dnipro #310038
показати весь коментар05.08.2020 22:12 Відповісти Посилання
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А вони про це знають ?
Ты про цэ знала?
А не легіонери шахтьора.
Там хоч 1 українець ще грає ?
Я навіть не наважився б твою Волинь назвати лузерами, а ти про Шахтар таке!
Вот ето ти спєціаліст!
За них вболівати - це хворіти.
У сьогоднішній збірній України близько десятка футболістів, які або грають за шахту, або належать шахті або випускники академії шахти
Просто виконують свою роботу за пристойну платню.
хоч я багато років зневажаю шахтьор і його вболівальників, але зараз проти фактів не попреш
зараз у нас просто фантастична збірна!
Кстати, почему "социальная"??? Кто выдумал? Почему не санитарная или профилактическая или безопасная??? Социальная... тошнит от абсурда... клоуна в роли преза нам тут мало...
Через две недели - бенефис Луческу.
Делаем ставки.
Разница не меньше 5.
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов
не все игроки шахти могут позволить себе висказать свое мнение
в Донецке живет много их родственников, считай заложников в пуках у московитов