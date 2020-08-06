Три человека погибли во время очистки канализационной ямы на Киевщине, - ГСЧС

В с. Пятигоры (Киевская область) во время чистки канализационной ямы частного дома погибли 3 человека, еще один был госпитализирован в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"5 августа около 23:00 в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

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