Три человека погибли во время очистки канализационной ямы на Киевщине, - ГСЧС
В с. Пятигоры (Киевская область) во время чистки канализационной ямы частного дома погибли 3 человека, еще один был госпитализирован в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"5 августа около 23:00 в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.
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+10 des_104
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+9 Fjall_Raven
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+8 А П #327143
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газы без запаха, сознание теряется почти мгновенно
🙁🙁🙁
це шо?
Естественный отбор.
Вот как можно?
Можно...
"-ты Васю помнишь?
-а, это тот *******, что в говне задохнулся.. "
На хрена туда лезть?
Все ведь просто.
Тем более, под Киевом.
Заказываешь услугу. Приезжает машина с водой. Под давлением херачат шлангом туда. Ил размывается.
Вторым шлангом, второй машиной выкачивает.
И не нужно туда лезть с ведрами...
Дебилы, прости Господи )))
Что там углекислый газ и сероводород?
Взять у соседа компрессор, нагнать туда воздуха - такая проблема?
===
Какая глупая и паскудная смерть...
==
Скажу честно, у меня тоже есть задачка избавиться от ила в яме.
Тот случай, что я туда сам полезу, ага )))
Выкачать.
А вот размыть иловый осадок - не скажу.
У меня давно уже свой насос. Участок позволяет.
Теоретически можно придумать с насосом, чтобы херачило туда воду под давлением.
Даже тот же фекальный - только ему надо диаметр шланга уменьшить.
===
Отжэж, приходится и за такое думать..
Жизня ))
ты бы не попробовал спасти друга или отца? задержать дыхание?
даже вниз не перегнулся бы, чтобы руку протянуть? а этого может быть достаточно...
это одна из самых коварных летальных опасностей вообще