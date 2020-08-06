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Три человека погибли во время очистки канализационной ямы на Киевщине, - ГСЧС

Три человека погибли во время очистки канализационной ямы на Киевщине, - ГСЧС

В с. Пятигоры (Киевская область) во время чистки канализационной ямы частного дома погибли 3 человека, еще один был госпитализирован в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"5 августа около 23:00 в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин задохнулись в выгребной яме в Шполе

канализация (72) Киевская область (4210) смерть (9254)


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Топ комментарии
+10
пипец. чего они лезут туда без противогазов?
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06.08.2020 09:42 Ответить
+9
)) гази ходили парами, а не по одному.
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06.08.2020 10:02 Ответить
+8
https://censor.net/user/110110 Ну да, в каждом селе есть изолирующий дыхательный аппарат. Обычный там не поможет.
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06.08.2020 09:56 Ответить
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пипец. чего они лезут туда без противогазов?
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06.08.2020 09:42 Ответить
изолирующих
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06.08.2020 09:54 Ответить
там в селі тих протигазів - хоч річку гати
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06.08.2020 10:00 Ответить
https://censor.net/user/110110 Ну да, в каждом селе есть изолирующий дыхательный аппарат. Обычный там не поможет.
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06.08.2020 09:56 Ответить
противогаз не поможет - там не было кислорода
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06.08.2020 10:00 Ответить
Потрібен шланговий протигаз.
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06.08.2020 11:09 Ответить
В 23-00...
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06.08.2020 10:01 Ответить
Шото есть подозрение в каком они состоянии туда полезли...
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06.08.2020 10:06 Ответить
Причем вчетвером. И какого они вообще туда полезли. Говновозку вызвать не могли - откачать...
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06.08.2020 10:16 Ответить
Классика же - один задыхается, а "спасатели" прыгают вытягивать. В итоге все трупы.
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06.08.2020 11:01 Ответить
У отца, во время срочной службы, похожий случай был, только тогда чудак решил ведром бензин зачерпнуть из цистерны, двое которые кинулись спасать тоже погибли
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06.08.2020 11:31 Ответить
Бо дурні...
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06.08.2020 10:45 Ответить
В отличие от животных у человека инстинкт самосохранения у человека отсутствует, а если нет ещё и ума.
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06.08.2020 09:47 Ответить
он не срабатывает в такой ситуации
газы без запаха, сознание теряется почти мгновенно
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06.08.2020 11:35 Ответить
Плять сколько можно ,они ,что новости не читают ,....
🙁🙁🙁
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06.08.2020 09:52 Ответить
Уже нет. И вряд ли будут
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06.08.2020 09:56 Ответить
они Правила ТБ не читают...
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06.08.2020 10:12 Ответить
Один і самих поширених нещасних випадків в Україні, на жаль. На підприємствах такі роботи вважаються роботами з підвищеною небезпекою, на які повинен видаватись наряд-допуск...
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06.08.2020 11:11 Ответить
Опять-двадцать пять.Это от того,что ни один,ответственный за проведение и подготовку"газоопасных работ"-не сел.
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06.08.2020 09:57 Ответить
парами газів...
це шо?
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06.08.2020 09:57 Ответить
)) гази ходили парами, а не по одному.
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06.08.2020 10:02 Ответить
цензор економить на редакторі
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06.08.2020 10:02 Ответить
метан, как вариант, в газообразном состоянии
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06.08.2020 10:19 Ответить
не хочу засмучувати, але пар - це і є газ
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06.08.2020 10:59 Ответить
Не лучшая смерть в яме с ховном помереть.
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06.08.2020 10:01 Ответить
не престижная, зато быстрая и безболезненная.
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06.08.2020 10:50 Ответить
Избиратели Зеленского, однозначно.
Естественный отбор.
Вот как можно?
Можно...
"-ты Васю помнишь?
-а, это тот *******, что в говне задохнулся.. "
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06.08.2020 10:05 Ответить
И, кстати, а что вообще там можно делать?
На хрена туда лезть?
Все ведь просто.
Тем более, под Киевом.
Заказываешь услугу. Приезжает машина с водой. Под давлением херачат шлангом туда. Ил размывается.
Вторым шлангом, второй машиной выкачивает.
И не нужно туда лезть с ведрами...
Дебилы, прости Господи )))
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06.08.2020 10:09 Ответить
Вы правда думаете, что в селах у всех достаточно денег, чтобы вызывать службу с 2мя машинами?
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06.08.2020 10:17 Ответить
А ума достаточно? Много ума нужно, чтобы подозревать, что в яме с кислородом хреново?
Что там углекислый газ и сероводород?
Взять у соседа компрессор, нагнать туда воздуха - такая проблема?
===
Какая глупая и паскудная смерть...
==
Скажу честно, у меня тоже есть задачка избавиться от ила в яме.
Тот случай, что я туда сам полезу, ага )))
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06.08.2020 10:28 Ответить
Ума, разумеется, не достаточно - откуда?
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06.08.2020 11:14 Ответить
смотря какой ил, если ещё жидкий или можно развести водой и есть куда откачивать, то вибрационный насос легко справляется с откачкой. нужно только немного юзать его за шланг по вертикали вниз-вверх и давать промываться по ходу более жидкой фракцией, шоб шланг не забивался. промыть по окончании всё вместе со шлангом. воду в яму понятно надо доливать. лучше вообще отнестись к насосу, как к расходнику, оставить его в яме и откачивать всё время от времени, не дожидаясь пока заполниться и выпадет осадок. при совке я так делал.
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06.08.2020 11:38 Ответить
Примерно 400 грн стоит откачка выгребной ямы. На сигаретах и бухле они больше просаживали.
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06.08.2020 11:02 Ответить
Да ладно? 2 отнюдь не легковые машины приедут и будут качать говно за 400 грн? Да они только на бензин потратят больше.
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06.08.2020 11:15 Ответить
500 грн. под Киевом это стоит.
Выкачать.
А вот размыть иловый осадок - не скажу.
У меня давно уже свой насос. Участок позволяет.
Теоретически можно придумать с насосом, чтобы херачило туда воду под давлением.
Даже тот же фекальный - только ему надо диаметр шланга уменьшить.
===
Отжэж, приходится и за такое думать..
Жизня ))
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06.08.2020 12:48 Ответить
Ну на конец-то появился придурок шЫколадный!
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06.08.2020 10:22 Ответить
Они хотели улучшить качество жизни.
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06.08.2020 10:52 Ответить
А может это фаны падлошенко или его портнера мертвеччука
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06.08.2020 11:10 Ответить
Так и напишут - утонули в дерьме.
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06.08.2020 10:08 Ответить
ну прямо как в анекдоте с лампочкой...
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06.08.2020 10:11 Ответить
Чистить канализацию в 23-00 всегда намного интересней чем утром или днём.
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06.08.2020 10:21 Ответить
Угу.И мухи не кусают.
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06.08.2020 10:47 Ответить
скільки ж гімно і його кровінушка ***** людей згубило...
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06.08.2020 10:54 Ответить
Это все ТАКИЕ с одного дурдома?
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06.08.2020 10:59 Ответить
https://www.mediaport.ua/kanalizaciya-smertelno-opasno

ты бы не попробовал спасти друга или отца? задержать дыхание?
даже вниз не перегнулся бы, чтобы руку протянуть? а этого может быть достаточно...

это одна из самых коварных летальных опасностей вообще
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06.08.2020 11:37 Ответить
 
 