Три людини загинули під час очищення каналізаційної ями на Київщині, - ДСНС
В с. П'ятигори (Київська область) під час очищення каналізаційної ями приватного будинку загинули 3 людини, ще одну було госпіталізовано в лікарню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"5 серпня близько 23:00 в с. П'ятигори Тетіївського району під час очищення каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинули 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+10 des_104
показати весь коментар06.08.2020 09:42 Відповісти Посилання
+9 Fjall_Raven
показати весь коментар06.08.2020 10:02 Відповісти Посилання
+8 А П #327143
показати весь коментар06.08.2020 09:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
газы без запаха, сознание теряется почти мгновенно
🙁🙁🙁
це шо?
Естественный отбор.
Вот как можно?
Можно...
"-ты Васю помнишь?
-а, это тот *******, что в говне задохнулся.. "
На хрена туда лезть?
Все ведь просто.
Тем более, под Киевом.
Заказываешь услугу. Приезжает машина с водой. Под давлением херачат шлангом туда. Ил размывается.
Вторым шлангом, второй машиной выкачивает.
И не нужно туда лезть с ведрами...
Дебилы, прости Господи )))
Что там углекислый газ и сероводород?
Взять у соседа компрессор, нагнать туда воздуха - такая проблема?
===
Какая глупая и паскудная смерть...
==
Скажу честно, у меня тоже есть задачка избавиться от ила в яме.
Тот случай, что я туда сам полезу, ага )))
Выкачать.
А вот размыть иловый осадок - не скажу.
У меня давно уже свой насос. Участок позволяет.
Теоретически можно придумать с насосом, чтобы херачило туда воду под давлением.
Даже тот же фекальный - только ему надо диаметр шланга уменьшить.
===
Отжэж, приходится и за такое думать..
Жизня ))
ты бы не попробовал спасти друга или отца? задержать дыхание?
даже вниз не перегнулся бы, чтобы руку протянуть? а этого может быть достаточно...
это одна из самых коварных летальных опасностей вообще