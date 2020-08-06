Три людини загинули під час очищення каналізаційної ями на Київщині, - ДСНС

В с. П'ятигори (Київська область) під час очищення каналізаційної ями приватного будинку загинули 3 людини, ще одну було госпіталізовано в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"5 серпня близько 23:00 в с. П'ятигори Тетіївського району під час очищення каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинули 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків задихнулися у вигрібній ямі в Шполі