"Укрзалізниця" снова купила дизтопливо по цене "Роттердам+$27"

АО "Укрзалізниця" определило компании "Анвитрейд" и "Торум" победителями в тендере на поставку 6000 тонн дизельного с фиксированной премией $27/т к котировкам топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) и портов Средиземноморья (FOB Med Italy).

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги торгов в системе ProZorro, передает Обозреватель.

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 19 761 грн/т, "Торум" — по 19 767 грн/т.

Издание отмечает, что это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Они на 5% ниже, чем средняя крупнооптовая цена ДТ в день проведения торгов, по данным "Консалтинговой группы А-95" (20 800 грн/т).

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 751,2 грн/т ($27/т) у "Торум" — 756,1 грн/т ($27/т).

Эта "грязная" маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Ранее сообщалось, что в конце июля "Укрзалізниця" приобрела 6000 тонн дизтоплива с наценкой $26-28 за тонну к котировкам в Роттердаме.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.