УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4528 відвідувачів онлайн
Новини
4 357 11

"Укрзалізниця" знову купила дизпаливо за ціною "Роттердам+$27"

"Укрзалізниця" знову купила дизпаливо за ціною "Роттердам+$27"

АТ "Укрзалізниця" визначила компанії "Анвітрейд" і "Торум" переможцями в тендері на поставку 6000 тонн дизельного з фіксованою премією $27/т до котирувань палива в Роттердамі (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) і портів середземномор'я (FOB Med Italy).

Про це повідомляє видання enkorr із посиланням на підсумки торгів в системі ProZorro, передає Обозреватель.

"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 761 грн/т," Торум" - по 19 767 грн/т.

Видання зазначає, що це умовно ті ціни, за якими постачальники готові поставити паливо в день аукціону. Вони на 5% нижчі, ніж середня крупнооптова ціна ДП у день проведення торгів, за даними "Консалтингової групи А-95" (20 800 грн/т).

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП за 10 днів з отримання рознарядки, становитиме в "Анвітрейд" 751,2 грн/т ($27/т), у "Торум" - 756,1 грн/т ($27/т).

Ця" брудна " маржа крім чистого заробітку компаній включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Раніше повідомлялося, що в кінці липня "Укрзалізниця" придбала 6000 тонн дизпалива з націнкою $26-28 за тонну до котирувань в Роттердамі.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україну для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну.

Автор: 

Укрзалізниця (7053) дизпаливо (1352) Роттердам+ (301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А где все зебилы делись? 😀
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
+2
Ниче страшного. Еще тарифы на пасажирские и грузоперевозки подымите. Лохи все заплатят.
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
+2
Лещенку у студію! 🙂
показати весь коментар
06.08.2020 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На АЗС вроздріб бензин дешевше.
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
Оказывается у Пороха выгодная формула.
На рояле играть не мешки вротить.
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
А где все зебилы делись? 😀
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
Убежали за кассовыми аппаратами
показати весь коментар
06.08.2020 11:43 Відповісти
Ниче страшного. Еще тарифы на пасажирские и грузоперевозки подымите. Лохи все заплатят.
показати весь коментар
06.08.2020 11:40 Відповісти
Лещенку у студію! 🙂
показати весь коментар
06.08.2020 11:42 Відповісти
Чья прокладка фирма?
показати весь коментар
06.08.2020 11:47 Відповісти
Искренне рад за зебилов, проводящих будни в электричках!
показати весь коментар
06.08.2020 11:54 Відповісти
 
 