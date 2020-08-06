"Укрзалізниця" знову купила дизпаливо за ціною "Роттердам+$27"

АТ "Укрзалізниця" визначила компанії "Анвітрейд" і "Торум" переможцями в тендері на поставку 6000 тонн дизельного з фіксованою премією $27/т до котирувань палива в Роттердамі (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) і портів середземномор'я (FOB Med Italy).

Про це повідомляє видання enkorr із посиланням на підсумки торгів в системі ProZorro, передає Обозреватель.

"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 19 761 грн/т," Торум" - по 19 767 грн/т.

Видання зазначає, що це умовно ті ціни, за якими постачальники готові поставити паливо в день аукціону. Вони на 5% нижчі, ніж середня крупнооптова ціна ДП у день проведення торгів, за даними "Консалтингової групи А-95" (20 800 грн/т).

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДП за 10 днів з отримання рознарядки, становитиме в "Анвітрейд" 751,2 грн/т ($27/т), у "Торум" - 756,1 грн/т ($27/т).

Ця" брудна " маржа крім чистого заробітку компаній включає в себе витрати на оплату премій за імпортними контрактами або закупівлі на внутрішньому ринку, витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Раніше повідомлялося, що в кінці липня "Укрзалізниця" придбала 6000 тонн дизпалива з націнкою $26-28 за тонну до котирувань в Роттердамі.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україну для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т.зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну.