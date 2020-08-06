Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра открыта к борьбе с коррупцией. Ведомство готово проверять информацию о возможных коррупционных злоупотреблениях отдельных сотрудников.

Об этом написал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Telegram.

"Для того, чтобы эта проверка была качественной, информация о коррупционных злоупотреблениях должна содержать факты. На каждый случай злоупотребления мы будем немедленно реагировать ".



Кроме этого, Лещенко отметил, Госгеокадастр будет помогать ветеранам АТО решить проблемные вопросы, которые возникают с оформлением земли. По его словам, участники боевых действий получат бесплатные земельные участки путем диалога и выполнения закона.

"Бывают единичные случаи, когда ветеранов АТО используют. С такими людьми общий язык мы не нашли ".

Все факты давления, ультиматимив и угроз вскоре обнародуют, отметил Лещенко.