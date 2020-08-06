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Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко

Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра открыта к борьбе с коррупцией. Ведомство готово проверять информацию о возможных коррупционных злоупотреблениях отдельных сотрудников.

Об этом написал председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Telegram.

"Для того, чтобы эта проверка была качественной, информация о коррупционных злоупотреблениях должна содержать факты. На каждый  случай злоупотребления мы будем немедленно реагировать ".


Кроме этого, Лещенко отметил, Госгеокадастр будет помогать ветеранам АТО решить проблемные вопросы, которые возникают с оформлением земли. По его словам, участники боевых действий получат бесплатные земельные участки путем диалога и выполнения закона.

"Бывают единичные случаи, когда ветеранов АТО используют. С такими людьми общий язык мы не нашли ".

Все факты давления, ультиматимив и угроз вскоре обнародуют, отметил Лещенко.

Автор: 

Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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перше питання -куди пішли гроші,надані США на Держгеокадастр !?


друге - чому за купу років досі напівпустий ?
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06.08.2020 11:48 Ответить
Ага, все самые жирные участки давно раздербанили и деньги уже освоили, и теперь они "открыты" к борьбе с коррупцией
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06.08.2020 11:50 Ответить
ЧИНУШАМ ВЕРЯТ ТОКО ЛОХИ!!
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06.08.2020 11:51 Ответить
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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06.08.2020 11:51 Ответить
 
 