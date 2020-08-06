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Держгеокадастр відкритий до боротьби з корупцією, - глава відомства Лещенко

Держгеокадастр відкритий до боротьби з корупцією, - глава відомства Лещенко

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрита до боротьби з корупцією. Відомство готове перевіряти інформацію про можливі корупційні зловживання окремих співробітників.

Про це написав голова Держгеокадастру Роман Лещенко в Telegram.

"Для того, щоб ця перевірка була якісною, інформація про корупційні зловживання повинна містити факти. На кожен випадок зловживання ми будемо негайно реагувати".

Крім цього, Лещенко зазначив, що Держгеокадастр допомагатиме ветеранам АТО вирішити проблемні питання, які виникають з оформленням землі. За його словами, учасники бойових дій отримають безкоштовні земельні ділянки шляхом діалогу і виконання закону.

"Бувають поодинокі випадки, коли ветеранів АТО використовують. Із такими людьми спільної мови ми не знайшли".

Усі факти тиску, ультиматумів і погроз невдовзі оприлюднять, зазначив Лещенко.

Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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перше питання -куди пішли гроші,надані США на Держгеокадастр !?


друге - чому за купу років досі напівпустий ?
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06.08.2020 11:48 Відповісти
Ага, все самые жирные участки давно раздербанили и деньги уже освоили, и теперь они "открыты" к борьбе с коррупцией
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06.08.2020 11:50 Відповісти
ЧИНУШАМ ВЕРЯТ ТОКО ЛОХИ!!
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06.08.2020 11:51 Відповісти
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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06.08.2020 11:51 Відповісти
 
 