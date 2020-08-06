Госпрограмма повышения уровня безопасности дорожного движения реализована на 83%, - Криклий
В 2020 году на безопасность дорог выделили 3,1 млрд гривен. Это на миллиард больше, чем в прошлом году.
По состоянию на июль проведено и объявлено закупок на 2.6 млрд гривен, Государственная программа реализована на 83%, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщает "Обозреватель".
По словам главы Мининфраструктуры, за средства и закупки отвечает Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.
"Государственное агентство инфраструктурных проектов в мае-июне по результатам тендеров заключило 14 договоров на капитальный ремонт транспортных развязок по всей Украине на общую сумму 347 620 000 гривен. В среднем на строительных тендерах Укринфрапроект экономит 13%. Это втрое выше показатель по сравнению с тендерами Укравтодора за первый квартал 2020 года ".
Министр рассказал, что на обустройство инфраструктуры на дорогах выделено 1,4 млрд гривен. Это, в частности, обустройство пешеходных переходов, установка комплексов Weigh-in-Motion, строительство кольцевых развязок.
1,13 млрд гривен предусмотрены для ГСЧС. Чтобы спасатели эффективно и оперативно действовали при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Выделены в программе и средства на реализацию пилотного проекта единой линии "112" для всех экстренных служб в г. Киеве, - подчеркнул Криклий.
На надзор и контроль на автомобильных дорогах предусмотрено 420 млн грн. До конца года министерство планирует запустить автофиксацию правонарушений габаритно-весовых параметров.
Также 24 млн гривен пойдут на контраварийное вождение, тренинги для полицейских ювенальной превенции, которые работают с детьми и получение навыков домедицинской помощи, сказал министр.
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2, 6 млрд. пішли у кишеню Слуг?
Информация взята из Вики:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Получается шо в девятом классе.
Напомнил мне младшего Вилкула, тот тоже чи на 3м, чи на 4м курсе стал коммерческим директором СЕВГОКа.
Статья за 2010 год:
"До зміни власників "http://organizations.finance.ua/ru/info/-/7oiylpmiow8iy1sma7f Інтербанком " тривалий період керував Артур Криклий. Під його керівництвом банк виявився на межі банкрутства, установа не проводила планових повернень депозитних коштів населення, що призвело до великої кількості судових позовів."
В 2014 банк ликвидирован.