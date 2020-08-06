Госпрограмма повышения уровня безопасности дорожного движения реализована на 83%, - Криклий

В 2020 году на безопасность дорог выделили 3,1 млрд гривен. Это на миллиард больше, чем в прошлом году.

По состоянию на июль проведено и объявлено закупок на 2.6 млрд гривен, Государственная программа реализована на 83%, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщает "Обозреватель".

По словам главы Мининфраструктуры, за средства и закупки отвечает Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.

"Государственное агентство инфраструктурных проектов в мае-июне по результатам тендеров заключило 14 договоров на капитальный ремонт транспортных развязок по всей Украине на общую сумму 347 620 000 гривен. В среднем на строительных тендерах Укринфрапроект экономит 13%. Это втрое выше показатель по сравнению с тендерами Укравтодора за первый квартал 2020 года ".

Министр рассказал, что на обустройство инфраструктуры на дорогах выделено 1,4 млрд гривен. Это, в частности, обустройство пешеходных переходов, установка комплексов Weigh-in-Motion, строительство кольцевых развязок.

1,13 млрд гривен предусмотрены для ГСЧС. Чтобы спасатели эффективно и оперативно действовали при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Выделены в программе и средства на реализацию пилотного проекта единой линии "112" для всех экстренных служб в г. Киеве, - подчеркнул Криклий.

На надзор и контроль на автомобильных дорогах предусмотрено 420 млн грн. До конца года министерство планирует запустить автофиксацию правонарушений габаритно-весовых параметров.

Также 24 млн гривен пойдут на контраварийное вождение, тренинги для полицейских ювенальной превенции, которые работают с детьми и получение навыков домедицинской помощи, сказал министр.