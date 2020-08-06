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Госпрограмма повышения уровня безопасности дорожного движения реализована на 83%, - Криклий

Госпрограмма повышения уровня безопасности дорожного движения реализована на 83%, - Криклий

В 2020 году на безопасность дорог выделили 3,1 млрд гривен. Это на миллиард больше, чем в прошлом году.

 По состоянию на июль проведено и объявлено закупок на 2.6 млрд гривен, Государственная программа реализована на 83%, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщает "Обозреватель".

По словам главы Мининфраструктуры, за средства и закупки отвечает Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.

"Государственное агентство инфраструктурных проектов в мае-июне по результатам тендеров заключило 14 договоров на капитальный ремонт транспортных развязок по всей Украине на общую сумму 347 620 000 гривен. В среднем на строительных тендерах Укринфрапроект экономит 13%. Это втрое выше показатель по сравнению с тендерами Укравтодора за первый квартал 2020 года ".

Министр рассказал, что на обустройство инфраструктуры на дорогах выделено 1,4 млрд гривен. Это, в частности, обустройство пешеходных переходов, установка комплексов Weigh-in-Motion, строительство кольцевых развязок.

1,13 млрд гривен предусмотрены для ГСЧС. Чтобы спасатели эффективно и оперативно действовали при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Выделены в программе и средства на реализацию пилотного проекта единой линии "112" для всех экстренных служб в г. Киеве, - подчеркнул Криклий.

На надзор и контроль на автомобильных дорогах предусмотрено 420 млн грн. До конца года министерство планирует запустить автофиксацию правонарушений габаритно-весовых параметров.

Также 24 млн гривен пойдут на контраварийное вождение, тренинги для полицейских ювенальной превенции, которые работают с детьми и получение навыков домедицинской помощи, сказал министр.

Автор: 

безопасность (1118) дороги (2512) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+6
А насколько уменьшилось кол-во ДТП??? Пострадавших??? Или пацаны только про бабло понимают??
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06.08.2020 12:10 Ответить
+2
Ждем Криклия со статистикой о смертности на дорогах. Вот тогда и увидим, что вы там повысили и освоили.
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06.08.2020 12:18 Ответить
+1
Щось він не те каже, правильно б було сказати використано коштів на 83%, реалізація програми - це виконані заходи, а не потрачені гроші.
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06.08.2020 12:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А насколько уменьшилось кол-во ДТП??? Пострадавших??? Или пацаны только про бабло понимают??
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06.08.2020 12:10 Ответить
В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия.(с)
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06.08.2020 12:30 Ответить
Швейк бессмертен. Хотя, интересно, молодые его сегодня читают?
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06.08.2020 12:41 Ответить
Щось він не те каже, правильно б було сказати використано коштів на 83%, реалізація програми - це виконані заходи, а не потрачені гроші.
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06.08.2020 12:18 Ответить
Ждем Криклия со статистикой о смертности на дорогах. Вот тогда и увидим, что вы там повысили и освоили.
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06.08.2020 12:18 Ответить
На 83,87%
2, 6 млрд. пішли у кишеню Слуг?
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06.08.2020 12:19 Ответить
Владислав, поделитесь опытом, как вы стали начальником відділу по роботі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8 цінними паперами на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA фондовому ринку в КБ «Інтербанк» в 16 лет.

Информация взята из Вики:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.08.2020 12:21 Ответить
В институт он в 2004 поступил, а начальником отдела банка стал в 2002м.
Получается шо в девятом классе.
Напомнил мне младшего Вилкула, тот тоже чи на 3м, чи на 4м курсе стал коммерческим директором СЕВГОКа.
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06.08.2020 13:23 Ответить
На самом деле всё просто.
Статья за 2010 год:
"До зміни власників "http://organizations.finance.ua/ru/info/-/7oiylpmiow8iy1sma7f Інтербанком " тривалий період керував Артур Криклий. Під його керівництвом банк виявився на межі банкрутства, установа не проводила планових повернень депозитних коштів населення, що призвело до великої кількості судових позовів."

В 2014 банк ликвидирован.
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06.08.2020 13:30 Ответить
в минулому році наш колгосп посіяв 500 гектарів цукрового буряку....
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06.08.2020 12:21 Ответить
 
 