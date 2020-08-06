УКР
Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху реалізовано на 83%, - Криклій

Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху реалізовано на 83%, - Криклій

У 2020 році на безпеку доріг виділили 3,1 млрд гривень. Це на мільярд більше, ніж минулого року.

Станом на липень проведено та оголошено закупівель на 2.6 млрд гривень, Державну програму реалізовано на 83%, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Обозреватель".

За словами очільника Мінінфраструктури, за кошти та закупівлі відповідає Державне агентство інфраструктурних проєктів України.

"Державне агентство інфраструктурних проєктів у травні-червні за результатами тендерів уклало 14 договорів на капітальний ремонт транспортних розв’язок по всій Україні на загальну суму 347,62 млн гривень. У середньому на будівельних тендерах "Укрінфрапроект" економить 13%. Це втричі вищий показник порівняно з тендерами "Укравтодору" за перший квартал 2020 року".

Міністр розповів, що на облаштування інфраструктури на дорогах виділено 1,4 млрд гривень. Це, зокрема, облаштування пішохідних переходів, встановлення комплексів Weigh-in-Motion, зведення кільцевих розв’язок.

1,13 млрд гривень передбачено для ДСНС. Щоб рятувальники ефективно та оперативно діяли під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Виділені в програмі й кошти на реалізацію пілотного проєкту єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб у м. Києві, - підкреслив Криклій.

На нагляд і контроль на автомобільних дорогах передбачено 420 млн грн. До кінця року міністерство планує запустити автофіксацію правопорушень габаритно-вагових параметрів.

Також 24 млн гривень підуть на контраварійне водіння, тренінги для поліцейських ювенальної превенції, які працюють з дітьми та отримання навичок домедичної допомоги, сказав міністр.

А насколько уменьшилось кол-во ДТП??? Пострадавших??? Или пацаны только про бабло понимают??
06.08.2020 12:10 Відповісти
Ждем Криклия со статистикой о смертности на дорогах. Вот тогда и увидим, что вы там повысили и освоили.
06.08.2020 12:18 Відповісти
Щось він не те каже, правильно б було сказати використано коштів на 83%, реалізація програми - це виконані заходи, а не потрачені гроші.
06.08.2020 12:18 Відповісти

В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия.(с)
06.08.2020 12:30 Відповісти
Швейк бессмертен. Хотя, интересно, молодые его сегодня читают?
показати весь коментар
06.08.2020 12:41 Відповісти
На 83,87%
2, 6 млрд. пішли у кишеню Слуг?
06.08.2020 12:19 Відповісти
Владислав, поделитесь опытом, как вы стали начальником відділу по роботі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8 цінними паперами на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA фондовому ринку в КБ «Інтербанк» в 16 лет.

Информация взята из Вики:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
06.08.2020 12:21 Відповісти
В институт он в 2004 поступил, а начальником отдела банка стал в 2002м.
Получается шо в девятом классе.
Напомнил мне младшего Вилкула, тот тоже чи на 3м, чи на 4м курсе стал коммерческим директором СЕВГОКа.
06.08.2020 13:23 Відповісти
На самом деле всё просто.
Статья за 2010 год:
"До зміни власників "http://organizations.finance.ua/ru/info/-/7oiylpmiow8iy1sma7f Інтербанком " тривалий період керував Артур Криклий. Під його керівництвом банк виявився на межі банкрутства, установа не проводила планових повернень депозитних коштів населення, що призвело до великої кількості судових позовів."

В 2014 банк ликвидирован.
06.08.2020 13:30 Відповісти
в минулому році наш колгосп посіяв 500 гектарів цукрового буряку....
06.08.2020 12:21 Відповісти
 
 