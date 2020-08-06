Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху реалізовано на 83%, - Криклій

У 2020 році на безпеку доріг виділили 3,1 млрд гривень. Це на мільярд більше, ніж минулого року.

Станом на липень проведено та оголошено закупівель на 2.6 млрд гривень, Державну програму реалізовано на 83%, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Обозреватель".

За словами очільника Мінінфраструктури, за кошти та закупівлі відповідає Державне агентство інфраструктурних проєктів України.

"Державне агентство інфраструктурних проєктів у травні-червні за результатами тендерів уклало 14 договорів на капітальний ремонт транспортних розв’язок по всій Україні на загальну суму 347,62 млн гривень. У середньому на будівельних тендерах "Укрінфрапроект" економить 13%. Це втричі вищий показник порівняно з тендерами "Укравтодору" за перший квартал 2020 року".

Міністр розповів, що на облаштування інфраструктури на дорогах виділено 1,4 млрд гривень. Це, зокрема, облаштування пішохідних переходів, встановлення комплексів Weigh-in-Motion, зведення кільцевих розв’язок.

1,13 млрд гривень передбачено для ДСНС. Щоб рятувальники ефективно та оперативно діяли під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Виділені в програмі й кошти на реалізацію пілотного проєкту єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб у м. Києві, - підкреслив Криклій.

На нагляд і контроль на автомобільних дорогах передбачено 420 млн грн. До кінця року міністерство планує запустити автофіксацію правопорушень габаритно-вагових параметрів.

Також 24 млн гривень підуть на контраварійне водіння, тренінги для поліцейських ювенальної превенції, які працюють з дітьми та отримання навичок домедичної допомоги, сказав міністр.