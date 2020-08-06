РУС
Центры занятости возобновляют личный прием граждан

В Украине центры занятости возобновляют личный прием граждан. Служба занятости возвращается к обычному режиму работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный портал.

"Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о всех центрах занятости и филиалах, расположенных в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

"Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - напоминают в Кабмине.

Центры занятости возобновляют личный прием граждан - Цензор.НЕТ 612
06.08.2020 18:26 Ответить
Ну значить більше людей захворіє на короновірус. Дякуємо Зеленський.
06.08.2020 18:28 Ответить
Центры занятости возобновляют личный прием граждан - Цензор.НЕТ 278
06.08.2020 18:29 Ответить
Цифра дня: 0 (нуль) апаратів ШВЛ закуплено зеленою владою на кошти "короновірусного" фонду.
06.08.2020 18:37 Ответить
Брехня и провокация сегодня не пустили в центр занятости. И еще в чем прикол. На сайте центра перечень вакансий, но телефонов работодателей там нет, только телефон цз, но позвонить то нельзя, нужно ехать туда и там узнавать тел работодателя! Ну вот чего за бред????
06.08.2020 18:38 Ответить
Центр занятости - это место , где заняты чиновники , и у них есть центр .
Собственно , это всё .
Причём тут граждане , не совсем ясно .
06.08.2020 18:41 Ответить
дай бог ато прием на улице это не работа а пенсионный когда толпа на улице стоит непротолунуться бедные старички издеваються как могут
06.08.2020 18:49 Ответить
Самое смешное в том, что несмотря на коронавирус и прочие "крызы", работа всё таки есть. Но такая, которая и н@)(уй никому не нужна...
06.08.2020 20:21 Ответить
 
 