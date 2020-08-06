В Украине центры занятости возобновляют личный прием граждан. Служба занятости возвращается к обычному режиму работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный портал.

"Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о всех центрах занятости и филиалах, расположенных в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

"Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - напоминают в Кабмине.

