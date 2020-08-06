Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян
В Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян. Служба зайнятості повертається до звичайного режиму роботи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядовий портал.
"Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, але і безпосередньо в центрах зайнятості. Обслуговування здійснюється з дотриманням всіх карантинних правил", - зазначено в повідомленні.
Уточнюється, що йдеться про всі центри зайнятості та філій, розміщених у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.
"Такі окремі території, станом на 5 серпня, мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - нагадують в Кабміні.
