УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8584 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 778 9

Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян

Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян

В Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян. Служба зайнятості повертається до звичайного режиму роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядовий портал.

"Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, але і безпосередньо в центрах зайнятості. Обслуговування здійснюється з дотриманням всіх карантинних правил", - зазначено в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про всі центри зайнятості та філій, розміщених у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.

Також читайте: Із 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн на місяць, - Держцентр зайнятості

"Такі окремі території, станом на 5 серпня, мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - нагадують в Кабміні.

Автор: 

карантин (18172) Центр зайнятості (39) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Центры занятости возобновляют личный прием граждан - Цензор.НЕТ 612
показати весь коментар
06.08.2020 18:26 Відповісти
Ну значить більше людей захворіє на короновірус. Дякуємо Зеленський.
показати весь коментар
06.08.2020 18:28 Відповісти
Центры занятости возобновляют личный прием граждан - Цензор.НЕТ 278
показати весь коментар
06.08.2020 18:29 Відповісти
Цифра дня: 0 (нуль) апаратів ШВЛ закуплено зеленою владою на кошти "короновірусного" фонду.
показати весь коментар
06.08.2020 18:37 Відповісти
Брехня и провокация сегодня не пустили в центр занятости. И еще в чем прикол. На сайте центра перечень вакансий, но телефонов работодателей там нет, только телефон цз, но позвонить то нельзя, нужно ехать туда и там узнавать тел работодателя! Ну вот чего за бред????
показати весь коментар
06.08.2020 18:38 Відповісти
Центр занятости - это место , где заняты чиновники , и у них есть центр .
Собственно , это всё .
Причём тут граждане , не совсем ясно .
показати весь коментар
06.08.2020 18:41 Відповісти
дай бог ато прием на улице это не работа а пенсионный когда толпа на улице стоит непротолунуться бедные старички издеваються как могут
показати весь коментар
06.08.2020 18:49 Відповісти
Самое смешное в том, что несмотря на коронавирус и прочие "крызы", работа всё таки есть. Но такая, которая и н@)(уй никому не нужна...
показати весь коментар
06.08.2020 20:21 Відповісти
 
 