В Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян. Служба зайнятості повертається до звичайного режиму роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядовий портал.

"Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, але і безпосередньо в центрах зайнятості. Обслуговування здійснюється з дотриманням всіх карантинних правил", - зазначено в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про всі центри зайнятості та філій, розміщених у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.

"Такі окремі території, станом на 5 серпня, мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - нагадують в Кабміні.