РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8062 посетителя онлайн
Новости
29 153 86

Одессу может постичь судьба Бейрута

Из-за коррупции в портах Одессы многие года простаивают зерновозы, загруженные нитратом аммония. Правозащитники указывают на возможные катастрофические последствия действий владельцев судна и местных чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ  об этом рассказал у себя в фейсбуке правозащитник и юрист Денис Шкаровский: "В порту "Южный" более двух лет стоит судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Возле этого балкера под открытым небом - 10 тысяч тонн нитрата аммония. Это в 4 раза больше, чем взорвалось 5 августа в Бейруте.

Одессу может постичь судьба Бейрута 01
Одессу может постичь судьба Бейрута 02
Одессу может постичь судьба Бейрута 03

Государство упорно доказывает, что зерновоз добывал песок в Крыму. И неоднократно накладывает аресты на судно, препятствует его выходу из Украины уже более двух лет", - пишет он.

Более того. Как выяснилось, американский собственник судна не может понять, как зерновоз мог добывать песок.

Как рассказал Денис Шкаровский, несколько недель назад он встречался с руководством Офиса Генерального прокурора, где рассказывал о проблеме судна, которая может привести к катастрофе, больше, чем с танкером "Delfi".

"Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля", - считает он.

Если на причале самого большого порта Украины – Южного - произойдет возгорание или взрыв, как в Бейруте, от него неминуемо пострадает Одесский припортовый завод, находящийся в нескольких метрах от указанного в посте причала. А взрыв на ОПЗ уже несет непосредственную опасность всей Одессе – облако аммиачного дыма, которое дойдет до города, гарантированно затронет более миллиона жителей города и отдыхающих. Именно из-за этого в развитых странах порты выносят за пределы городов. Или очень строго следят за грузами, которые завозят на склады.

Выходом из опасной ситуации, по его словам, может быть принятие процессуального решения по делу о зерновозе, а так же перегрузка селитры по месту назначения.

Напомним, что подобное могло произойти только с одобрения главы Пивденного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максима Широкова, вокруг которого сейчас разворачиваются коррупционные скандалы. Его обвиняют в схемах по созданию буксирных "прокладок", в том числе принадлежащим российскому бизнесу, на который введены санкции.

Максим Широков был назначен начальником Пивденного филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (администрации морского порта Пивденный) в декабре 2019. Он работает в портовой отрасли с 2007: начинал в ГП "Херсонский морской торговый порт", а с 2008 работал в морском порту Пивденный (Южный). Возглавлял Пивденный (Южненский) филиал ГП "АМПУ" с момента создания в 2013 г.

За время работы в порту чиновник стал фигурантом множества коррупционных скандалов и расследований.

Автор: 

взрывчатка (861) корабль (2057) порт (747) Южный (82)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А лучше выделить миллиард, сформировать новое министерство по проверке всего проверяемого, увеличить РНБО в 10 раз, как отвечающее за всю безопасность в стране и назначить ещё пару-тройку новых вице-премьеров для контроля контролируемых
показать весь комментарий
06.08.2020 19:02 Ответить
+15
Одесити! Не вздумайте до себе авакова з сциклом пустити!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
+12
Идите в жопу со своими пугалками!
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И по этому, нужно срочно выделить .... миллионов гривен!
Иначе никак.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
А лучше выделить миллиард, сформировать новое министерство по проверке всего проверяемого, увеличить РНБО в 10 раз, как отвечающее за всю безопасность в стране и назначить ещё пару-тройку новых вице-премьеров для контроля контролируемых
показать весь комментарий
06.08.2020 19:02 Ответить
Запретить селитру нахрен !
показать весь комментарий
06.08.2020 19:55 Ответить
Тогда будешь есть дождевых червей
показать весь комментарий
06.08.2020 20:20 Ответить
Порт Южний знаходиться за містом в кількох кілометрах від ОПЗ, на іншій стороні лиману, тому не потрібно сіяти паніку. Навіть якщо все це вибухне, ніякої катастрофи не буде, тому що порт Южний віддалений і від населених пунктів і від ОПЗ і вибухова хвиля не спричинить суцільних руйнувань житлової забудови! На ОПЗ зараз ніхто не переробляє амміак, завод стоїть, тому навіть ядерний вибух на території ОПЗ не спричинить жодних катастрофічних наслідків.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:28 Ответить
Десь коло п'ятої години сьогодні бачив це судно, і ці мішки. Стоїть воно навпроти порту "Южний", на ближній до Одеси стороні лиману. Будівля адміністрації ОПЗ знаходиться в якихось 300 метрах від причалу з мішками. Славнозвісні 4 баки під аміак майже по 30 тис. тон кожний знаходиться трохі далі, десь може з кілометр чи трохи меньше.
Але що саме в тих мішках - підтвердити не можу.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:22 Ответить
Напроти порту Южний - причали ОПЗ. Вибух не спричинить катастрофічних наслідків, бо ОПЗ не працює і працівників на ОПЗ немає, а мешканці населених пунктів знаходяться занадто далеко від ОПЗ.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:34 Ответить
Наразі не можу підтвердити, чи працює завод, чи ні, як і не можу сказати, чи заповнені наразі сховища аміаку. Сьогодні будемо це з'ясовувати.
Але так чи інакше, у випадку, якщо не дай Бог станеться вибух, то як мінімум постраждає все, що побудовано на берегах Григор'ївського лиману, а це порти "Южний", ТІС, ОПЗ, а також сховища для різноманітних грузів, разом з працівниками, що на них працюють.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:31 Ответить
Я в курсе бро шо и где,это под тему скосить бабла зеленым клоунам
показать весь комментарий
06.08.2020 22:25 Ответить
Возьму бесплатно на хранение 10 тонн аммиачки - до весенней подкормки озимых !
показать весь комментарий
06.08.2020 21:47 Ответить
Не возьму как при комюнизме!,а купи!,могу тебе продать по бросовой цене 800тон!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:27 Ответить
Так я ж в ракурсе борьбы с терроризмом , безвозмездно , так сказать - ведь деньги на борьбу все равно спишут , как с ковидом - а так бюджет деньги сэкономит !
показать весь комментарий
07.08.2020 09:13 Ответить
Ааааа👍
показать весь комментарий
07.08.2020 09:14 Ответить
Запретить нахрен ножи!! и вилки!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:39 Ответить
Логично бро
показать весь комментарий
06.08.2020 22:23 Ответить
страна сплошного массового ужаса.Сомалийских пиратов немного постреляли и те притихли, а наши жируют. Рейтинг Украине "поднимают".
показать весь комментарий
07.08.2020 08:13 Ответить
Сомалийских пиратов постреляли наемники из ЮАР, за деньги из Саудовской Аравии
показать весь комментарий
07.08.2020 20:55 Ответить
Одесити! Не вздумайте до себе авакова з сциклом пустити!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
Что за бред? Тогда почему вы молчите про порошенко, после перерезание ленточки которого, в Виктории случился пожар с жертвами? Зачем вся эта чушь дэбиоьная!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:32 Ответить
и шо такое, танечку приплюснуло как камбалу и она играет нам музьку только с одной стороньі, у танечки ватньй пуканчик и ей порох весь час прижегает
показать весь комментарий
07.08.2020 10:28 Ответить
Так аваков при Падлошенке стал министром, чеж вы 5 лет назад порохоботы не кукарекали
показать весь комментарий
06.08.2020 20:56 Ответить
По квоті партєйки баби Юлі Тимошенко, чи не так?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:59 Ответить
Яка різниця по чиїй квоті, Параша прекрасно знав хто такий сабаков
показать весь комментарий
06.08.2020 21:02 Ответить
Так знав, і зняти його не міг.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:04 Ответить
А потім скажуть, що Одесу підірвала Хезбола?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
Зачем.
Скажут что "убийцы" Шеремета, поставили там бомбу с часовым механизмом!
Будет повод еще несколько лет их в сизо мордовать, пока будут искать "неопровержимые" улики.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:03 Ответить
Як варіант.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:05 Ответить
до речі, про Хезболу

Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 238
показать весь комментарий
06.08.2020 23:31 Ответить
Идите в жопу со своими пугалками!
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
ее , селитру, может подорвать диверсионная группа без всякого риска
показать весь комментарий
06.08.2020 21:09 Ответить
Легче газовик подорвать в нефтегавани...или холодильник на аммиаке сразу на морвокзале..
показать весь комментарий
07.08.2020 09:23 Ответить
так принимайте меры..!!! .а не только пугайте..
и так в себе после Бейрута прийти не все могут...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:00 Ответить
Просто меры (в смысле дать звездюлей руководителю порта и послать к е-ням судно) никто не будет принимать.
Нужна очередная "реформа" с внушительным бюджетом.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:05 Ответить
та да... но главное - что ото и дальше будет стоять там где стояло... ибо на чужих ошибках у нас не учатся...да и на своих не с первого раза...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:07 Ответить
Уже пришли,наверняка с хорошим приходом типа под айкосом...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:08 Ответить
Та вона чому в Бейруті рвонуло!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:05 Ответить
Ви маєте справу з одеситами, тому матимете несподіванку.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:10 Ответить
Нiколи там нiчого не рване,бо бички-
це святе...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:25 Ответить
С пивасом - а потом селитру обо....ать- и он уже не взорвется - ответ одесситов террактам- таки да...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:59 Ответить
маячат сепарастам наперегонки...сбу,ау!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:09 Ответить
Поставить там охранять Препиз...ента. Он что не наохраняет, то занюхает.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:12 Ответить
Фсье...без исключения фсье, должны быть просто тупо! ?..беспристрастными. Есть замечательный математический инструмент, называется теория вероятностей. Она прсто просчитывает вероятность того или иного события, или ...совокупности ...ДВУХ! и более. Так вот вероятность в один день! ?.двух катаклизмов- ничтожно мала.
А что мы имеем - взрыв в Ливане(я бы назвал смело его нападением) и масштабный пожар на рынке в ОАЭ. Еще раз на рынке в Эмиратах, не в Мозамбике, Зимбабве или Руанде(которая запустила собственный спутник!). А в купающихся в роскоши Эмиратах. И это в один день.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:15 Ответить
Ну все, началось. Ближайший месяц бюрократы и журналисты будуть бегать вокруг каждого склада селитры, существующего и несуществующего. Потом рванет где-то что-то другое и о селитре забудут.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:17 Ответить
молодцы что сказали. и так странно что еще пока что не взорвали "братья"
показать весь комментарий
06.08.2020 19:24 Ответить
Арестовали судно, а груз на причале. Предлагаю заодно арестовать причал. Аваков- как идея?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:24 Ответить
Кстати говорят что в Бейруте уничтожено главное зернохранилище. А у нас просто миши зйтлы 😁
показать весь комментарий
06.08.2020 19:28 Ответить
Ну, так - арешт на судно з гідністю наклали більш, як два роки тому, селітру там поскладали, а винен в усьому якийсь один дєятєль, якого призначили на посаду місяців вісім тому, вже без гідності...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:29 Ответить
та ідіть вже на буй з вашими байками!
невже дійсно ні про що писати?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:29 Ответить
Така фігня в нас була завжди.Десь щось станеться,одразу хочуть перевірити і звісно гроші для цього вибити.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:30 Ответить
Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 1870
показать весь комментарий
06.08.2020 19:44 Ответить
Одесса в опасности ! Рванет то ого-го. Равносильно атомной бомбе Хиросимы. Молчите дальше ..........
показать весь комментарий
06.08.2020 19:57 Ответить
Шутки здесь не уместны. Это жизни тысяч одесситов и туристов.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:59 Ответить
Шутите, шутите! Я думаю, тем кто находится в радиусе 3 км от этого сокровища, сейчас на до шуток! Это десять КИЛОТОНН ! Бабахнет, офуеют в округе!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:04 Ответить
Ничего, украинцам не привыкать пострадать из-за превдо-************** действий тупорылого государства.
Я даже удивлен, почему с таким отношением пока не было таких масштабных аварий за времена независимости. Но еще все впереди.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:08 Ответить
Кто то может внятно обьяснить, какое отношение арестованный зерновоз имеет к аммиачной селитре на причале? Зерновоз перевозил аммиачную селитру в 600 кг мешках, или кому то очень хочется зерновоз освободить, привязав его к селитре?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:10 Ответить
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:38 Ответить
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:00 Ответить
Там может и загорелось не просто так ???
показать весь комментарий
06.08.2020 21:15 Ответить
Вполне из-за рукожопости

"... будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток...

Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит".
показать весь комментарий
06.08.2020 21:43 Ответить
Та вони казали що і бомби ядерної у них немає, але коли треба, то використають. Такі об'єкти не ******** , але коли вони так лежать з викликом...Може відбулася диверсія ? Може і справді звідти тягали селітру на паливо для ракет ??
показать весь комментарий
06.08.2020 22:06 Ответить
А Израиль уже где-то применил ядерное оружие?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:16 Ответить
Та неначебто ядерна війна ще не почалась, проста йде. Крім США ще ніхто не приміняв ядрену зброю, навіть Північна Корея. А до чого запитуєте ? Думаєте про Іран, що гахнуть?

http://vmv.kymu.edu.ua/v/10/03.htm Коли цікаво, то про ядерну зброю Ізраїля та Ірана від доцента Алієва тиць Наукова стаття, не журнашлюх
показать весь комментарий
07.08.2020 01:17 Ответить
Кацапские бредни про другие страны - жалкая попытка отвести фокус от винторогих петровых-бошировых.
показать весь комментарий
07.08.2020 03:05 Ответить
Що це було? В чому "бредні" ? Я щось стверджував???? Напишіть українською,бо на вашій росіянській я не дуже, може я не так щось зрозумів ?
показать весь комментарий
07.08.2020 03:21 Ответить
Так информационная война и ведётся на языке врага, Машаній.
Глубоко внедрился? Руссиш не вдупляшь? Штирлиц, мля.

Смерть России! - так понятно?
Русские ихтамнеты Бейрут взорвали, ру-ссс-ки-е!
Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 8408
показать весь комментарий
07.08.2020 11:53 Ответить
Продать селитру наркоманам - пусть курят и нюхают. И для города безопасно, и жителям будет спокойно.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:45 Ответить
Капец, а я туда на отдых собрался.. Нунах
показать весь комментарий
06.08.2020 21:00 Ответить
Едь, уже селитрьі нет
показать весь комментарий
06.08.2020 21:16 Ответить
Из-за коррупции в портах Одессы многие года простаивают зерновозы, загруженные нитратом аммония
вот только вчера написал, что в бейруте из-за коррупции в порту все началось
Источник: https://censor.net/n3212364
показать весь комментарий
06.08.2020 23:17 Ответить
ВЫВОД !!! КОРРУПЦИОНЕРЫ В ПОРТАХ ОДЕССЫ - ПРОРОССИЙСКИЕ !!! РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показать весь комментарий
06.08.2020 23:46 Ответить
А шо там у Бейрута за судьба? Ну считай рванула маленькая ядерная бомба тактическая - на пару килотон, зато без радиации и не в жилых кварталах. Повезло сильно. А с Хиросимой сравнивать нехй - там все серьезней было - бомба взорвана над поверхностью и жилыми кварталами и там было 22 килотонны, а не две! Фотки посмотрите, что от города осталось, а Бейрут полностью целый стоит. Че взвывать? В войну его бомбили похлеще раз в 500.
Зато и польза есть - люди хоть в реале узрели на что способны тактические две килотонны эквивалента.
А если это стандартные на сегодня 1 мегатонна и она не на, а над землей рванет, многократно усиливая эффект?? Да еще и в зонтечном режиме при разделении боевой части МБР на 12 или 24 боеголовки по 1 мегатонне каждая?? Что будет кто-то готов представить?
Если, например, на крупныфй город, скажем Мацквабад, зайдут все нацеленные на него 80 МБР и, допустим 50% из них пройдет противоракетную оборону? От мацквабада не останется даже руин - они перекрошатся в щебенку и сплавятся в радиоактивный асфальт на всей площади.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:47 Ответить
Бейрут може і цілий але в порту нова гавань з'явилася
показать весь комментарий
07.08.2020 09:07 Ответить
Однако екмножко не "А с Хиросимой... там было 22 килотонны". Не 22, а 15. То я к рассуждениям про мировую Геволюцию...
показать весь комментарий
07.08.2020 02:11 Ответить
Возьму в аренду складское помещение емкостю 2500-3000 тонн в радиусе 500 метров от Верховной Рады. Можно в районе Банковой.
Или где там фитнесс-клуб всех коррюпционеров Украины...
показать весь комментарий
07.08.2020 07:28 Ответить
 
 