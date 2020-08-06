Одессу может постичь судьба Бейрута
Из-за коррупции в портах Одессы многие года простаивают зерновозы, загруженные нитратом аммония. Правозащитники указывают на возможные катастрофические последствия действий владельцев судна и местных чиновников.
Как передает Цензор.НЕТ об этом рассказал у себя в фейсбуке правозащитник и юрист Денис Шкаровский: "В порту "Южный" более двух лет стоит судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Возле этого балкера под открытым небом - 10 тысяч тонн нитрата аммония. Это в 4 раза больше, чем взорвалось 5 августа в Бейруте.
Государство упорно доказывает, что зерновоз добывал песок в Крыму. И неоднократно накладывает аресты на судно, препятствует его выходу из Украины уже более двух лет", - пишет он.
Более того. Как выяснилось, американский собственник судна не может понять, как зерновоз мог добывать песок.
Как рассказал Денис Шкаровский, несколько недель назад он встречался с руководством Офиса Генерального прокурора, где рассказывал о проблеме судна, которая может привести к катастрофе, больше, чем с танкером "Delfi".
"Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля", - считает он.
Если на причале самого большого порта Украины – Южного - произойдет возгорание или взрыв, как в Бейруте, от него неминуемо пострадает Одесский припортовый завод, находящийся в нескольких метрах от указанного в посте причала. А взрыв на ОПЗ уже несет непосредственную опасность всей Одессе – облако аммиачного дыма, которое дойдет до города, гарантированно затронет более миллиона жителей города и отдыхающих. Именно из-за этого в развитых странах порты выносят за пределы городов. Или очень строго следят за грузами, которые завозят на склады.
Выходом из опасной ситуации, по его словам, может быть принятие процессуального решения по делу о зерновозе, а так же перегрузка селитры по месту назначения.
Напомним, что подобное могло произойти только с одобрения главы Пивденного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максима Широкова, вокруг которого сейчас разворачиваются коррупционные скандалы. Его обвиняют в схемах по созданию буксирных "прокладок", в том числе принадлежащим российскому бизнесу, на который введены санкции.
Максим Широков был назначен начальником Пивденного филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (администрации морского порта Пивденный) в декабре 2019. Он работает в портовой отрасли с 2007: начинал в ГП "Херсонский морской торговый порт", а с 2008 работал в морском порту Пивденный (Южный). Возглавлял Пивденный (Южненский) филиал ГП "АМПУ" с момента создания в 2013 г.
За время работы в порту чиновник стал фигурантом множества коррупционных скандалов и расследований.
Иначе никак.
Але що саме в тих мішках - підтвердити не можу.
Але так чи інакше, у випадку, якщо не дай Бог станеться вибух, то як мінімум постраждає все, що побудовано на берегах Григор'ївського лиману, а це порти "Южний", ТІС, ОПЗ, а також сховища для різноманітних грузів, разом з працівниками, що на них працюють.
Скажут что "убийцы" Шеремета, поставили там бомбу с часовым механизмом!
Будет повод еще несколько лет их в сизо мордовать, пока будут искать "неопровержимые" улики.
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
и так в себе после Бейрута прийти не все могут...
Нужна очередная "реформа" с внушительным бюджетом.
це святе...
А что мы имеем - взрыв в Ливане(я бы назвал смело его нападением) и масштабный пожар на рынке в ОАЭ. Еще раз на рынке в Эмиратах, не в Мозамбике, Зимбабве или Руанде(которая запустила собственный спутник!). А в купающихся в роскоши Эмиратах. И это в один день.
невже дійсно ні про що писати?
Я даже удивлен, почему с таким отношением пока не было таких масштабных аварий за времена независимости. Но еще все впереди.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
"... будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток...
Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит".
http://vmv.kymu.edu.ua/v/10/03.htm Коли цікаво, то про ядерну зброю Ізраїля та Ірана від доцента Алієва тиць Наукова стаття, не журнашлюх
Глубоко внедрился? Руссиш не вдупляшь? Штирлиц, мля.
Смерть России! - так понятно?
Русские ихтамнеты Бейрут взорвали, ру-ссс-ки-е!
вот только вчера написал, что в бейруте из-за коррупции в порту все началось
Источник: https://censor.net/n3212364
Зато и польза есть - люди хоть в реале узрели на что способны тактические две килотонны эквивалента.
А если это стандартные на сегодня 1 мегатонна и она не на, а над землей рванет, многократно усиливая эффект?? Да еще и в зонтечном режиме при разделении боевой части МБР на 12 или 24 боеголовки по 1 мегатонне каждая?? Что будет кто-то готов представить?
Если, например, на крупныфй город, скажем Мацквабад, зайдут все нацеленные на него 80 МБР и, допустим 50% из них пройдет противоракетную оборону? От мацквабада не останется даже руин - они перекрошатся в щебенку и сплавятся в радиоактивный асфальт на всей площади.
Или где там фитнесс-клуб всех коррюпционеров Украины...