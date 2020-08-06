Одессу может постичь судьба Бейрута

Из-за коррупции в портах Одессы многие года простаивают зерновозы, загруженные нитратом аммония. Правозащитники указывают на возможные катастрофические последствия действий владельцев судна и местных чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ об этом рассказал у себя в фейсбуке правозащитник и юрист Денис Шкаровский: "В порту "Южный" более двух лет стоит судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Возле этого балкера под открытым небом - 10 тысяч тонн нитрата аммония. Это в 4 раза больше, чем взорвалось 5 августа в Бейруте.











Государство упорно доказывает, что зерновоз добывал песок в Крыму. И неоднократно накладывает аресты на судно, препятствует его выходу из Украины уже более двух лет", - пишет он.

Более того. Как выяснилось, американский собственник судна не может понять, как зерновоз мог добывать песок.

Как рассказал Денис Шкаровский, несколько недель назад он встречался с руководством Офиса Генерального прокурора, где рассказывал о проблеме судна, которая может привести к катастрофе, больше, чем с танкером "Delfi".

"Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля", - считает он.

Если на причале самого большого порта Украины – Южного - произойдет возгорание или взрыв, как в Бейруте, от него неминуемо пострадает Одесский припортовый завод, находящийся в нескольких метрах от указанного в посте причала. А взрыв на ОПЗ уже несет непосредственную опасность всей Одессе – облако аммиачного дыма, которое дойдет до города, гарантированно затронет более миллиона жителей города и отдыхающих. Именно из-за этого в развитых странах порты выносят за пределы городов. Или очень строго следят за грузами, которые завозят на склады.

Выходом из опасной ситуации, по его словам, может быть принятие процессуального решения по делу о зерновозе, а так же перегрузка селитры по месту назначения.

Напомним, что подобное могло произойти только с одобрения главы Пивденного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максима Широкова, вокруг которого сейчас разворачиваются коррупционные скандалы. Его обвиняют в схемах по созданию буксирных "прокладок", в том числе принадлежащим российскому бизнесу, на который введены санкции.

Максим Широков был назначен начальником Пивденного филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (администрации морского порта Пивденный) в декабре 2019. Он работает в портовой отрасли с 2007: начинал в ГП "Херсонский морской торговый порт", а с 2008 работал в морском порту Пивденный (Южный). Возглавлял Пивденный (Южненский) филиал ГП "АМПУ" с момента создания в 2013 г.

За время работы в порту чиновник стал фигурантом множества коррупционных скандалов и расследований.