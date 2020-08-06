Одесу може спіткати доля Бейрута
Через корупцію в портах Одеси багато років простоюють зерновози, завантажені нітратом амонію. Правозахисники говорять про можливі катастрофічні наслідки дій власників судна і місцевих чиновників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у себе в фейсбуці правозахисник і юрист Денис Шкарівський: "В порту "Південний" понад два роки стоїть судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 тисяч тонн нітрату амонію. Це в 4 рази більше, ніж вибухнуло 5 серпня в Бейруті.
Держава вперто доводить, що зерновоз добував пісок у Криму. І неодноразово накладає арешти на судно, перешкоджає його виходу з України вже понад два роки", - пише він.
Більш того. Як з'ясувалося, американський власник судна не може зрозуміти, як зерновоз міг добувати пісок.
Як розповів Денис Шкарівський, кілька тижнів тому він зустрічався з керівництвом Офісу Генерального прокурора, де розповідав про проблему судна, яка може привести до катастрофи, більше, ніж з танкером "Delfi".
"Тепер можу з упевненістю сказати: якщо пожежа трапиться в "Південному", Бейрут здасться вибухом автомобіля", - вважає він.
Якщо на причалі найбільшого порту України - Південного - відбудеться загоряння або вибух, як в Бейруті, від нього неминуче постраждає Одеський припортовий завод, розташований за кілька метрів від вказаного в пості причалу. А вибух на ОПЗ вже несе безпосередню небезпеку всій Одесі - хмара аміачного диму, яка дійде до міста, гарантовано торкнеться понад мільйона жителів міста і відпочивальників. Саме через це в розвинених країнах порти виносять за межі міст. Або дуже строго стежать за вантажами, які завозять на склади.
Виходом з небезпечної ситуації, за його словами, може бути ухвалення процесуального рішення у справі про зерновоз, а також перевантаження селітри за місцем призначення.
Нагадаємо, що подібне могло статися тільки зі схвалення глави Південного філіалу ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Широкова, навколо якого зараз розгортаються корупційні скандали. Його звинувачують в схемах зі створення буксирних "прокладок", в тому числі належних російському бізнесу, на який введено санкції.
Максим Широков був призначений начальником Південного філіалу держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації морського порту Південний) в грудні 2019 року. Він працює в портовій галузі з 2007: починав в ДП "Херсонський морський торговельний порт", а з 2008 працював в морському порту Південний (Південний). Очолював Південну філію ДП "АМПУ" з моменту створення в 2013 р.
За час роботи в порту чиновник став фігурантом безлічі корупційних скандалів і розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иначе никак.
Але що саме в тих мішках - підтвердити не можу.
Але так чи інакше, у випадку, якщо не дай Бог станеться вибух, то як мінімум постраждає все, що побудовано на берегах Григор'ївського лиману, а це порти "Южний", ТІС, ОПЗ, а також сховища для різноманітних грузів, разом з працівниками, що на них працюють.
Скажут что "убийцы" Шеремета, поставили там бомбу с часовым механизмом!
Будет повод еще несколько лет их в сизо мордовать, пока будут искать "неопровержимые" улики.
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
и так в себе после Бейрута прийти не все могут...
Нужна очередная "реформа" с внушительным бюджетом.
це святе...
А что мы имеем - взрыв в Ливане(я бы назвал смело его нападением) и масштабный пожар на рынке в ОАЭ. Еще раз на рынке в Эмиратах, не в Мозамбике, Зимбабве или Руанде(которая запустила собственный спутник!). А в купающихся в роскоши Эмиратах. И это в один день.
невже дійсно ні про що писати?
Я даже удивлен, почему с таким отношением пока не было таких масштабных аварий за времена независимости. Но еще все впереди.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
"... будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток...
Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит".
http://vmv.kymu.edu.ua/v/10/03.htm Коли цікаво, то про ядерну зброю Ізраїля та Ірана від доцента Алієва тиць Наукова стаття, не журнашлюх
Глубоко внедрился? Руссиш не вдупляшь? Штирлиц, мля.
Смерть России! - так понятно?
Русские ихтамнеты Бейрут взорвали, ру-ссс-ки-е!
вот только вчера написал, что в бейруте из-за коррупции в порту все началось
Источник: https://censor.net/n3212364
Зато и польза есть - люди хоть в реале узрели на что способны тактические две килотонны эквивалента.
А если это стандартные на сегодня 1 мегатонна и она не на, а над землей рванет, многократно усиливая эффект?? Да еще и в зонтечном режиме при разделении боевой части МБР на 12 или 24 боеголовки по 1 мегатонне каждая?? Что будет кто-то готов представить?
Если, например, на крупныфй город, скажем Мацквабад, зайдут все нацеленные на него 80 МБР и, допустим 50% из них пройдет противоракетную оборону? От мацквабада не останется даже руин - они перекрошатся в щебенку и сплавятся в радиоактивный асфальт на всей площади.
Или где там фитнесс-клуб всех коррюпционеров Украины...