Одесу може спіткати доля Бейрута

Через корупцію в портах Одеси багато років простоюють зерновози, завантажені нітратом амонію. Правозахисники говорять про можливі катастрофічні наслідки дій власників судна і місцевих чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у себе в фейсбуці правозахисник і юрист Денис Шкарівський: "В порту "Південний" понад два роки стоїть судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 тисяч тонн нітрату амонію. Це в 4 рази більше, ніж вибухнуло 5 серпня в Бейруті.











Держава вперто доводить, що зерновоз добував пісок у Криму. І неодноразово накладає арешти на судно, перешкоджає його виходу з України вже понад два роки", - пише він.

Більш того. Як з'ясувалося, американський власник судна не може зрозуміти, як зерновоз міг добувати пісок.

Як розповів Денис Шкарівський, кілька тижнів тому він зустрічався з керівництвом Офісу Генерального прокурора, де розповідав про проблему судна, яка може привести до катастрофи, більше, ніж з танкером "Delfi".

"Тепер можу з упевненістю сказати: якщо пожежа трапиться в "Південному", Бейрут здасться вибухом автомобіля", - вважає він.

Якщо на причалі найбільшого порту України - Південного - відбудеться загоряння або вибух, як в Бейруті, від нього неминуче постраждає Одеський припортовий завод, розташований за кілька метрів від вказаного в пості причалу. А вибух на ОПЗ вже несе безпосередню небезпеку всій Одесі - хмара аміачного диму, яка дійде до міста, гарантовано торкнеться понад мільйона жителів міста і відпочивальників. Саме через це в розвинених країнах порти виносять за межі міст. Або дуже строго стежать за вантажами, які завозять на склади.

Виходом з небезпечної ситуації, за його словами, може бути ухвалення процесуального рішення у справі про зерновоз, а також перевантаження селітри за місцем призначення.

Нагадаємо, що подібне могло статися тільки зі схвалення глави Південного філіалу ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Широкова, навколо якого зараз розгортаються корупційні скандали. Його звинувачують в схемах зі створення буксирних "прокладок", в тому числі належних російському бізнесу, на який введено санкції.

Максим Широков був призначений начальником Південного філіалу держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації морського порту Південний) в грудні 2019 року. Він працює в портовій галузі з 2007: починав в ДП "Херсонський морський торговельний порт", а з 2008 працював в морському порту Південний (Південний). Очолював Південну філію ДП "АМПУ" з моменту створення в 2013 р.

За час роботи в порту чиновник став фігурантом безлічі корупційних скандалів і розслідувань.