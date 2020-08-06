УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8624 відвідувача онлайн
Новини
29 153 86

Одесу може спіткати доля Бейрута

Через корупцію в портах Одеси багато років простоюють зерновози, завантажені нітратом амонію. Правозахисники говорять про можливі катастрофічні наслідки дій власників судна і місцевих чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів у себе в фейсбуці правозахисник і юрист Денис Шкарівський: "В порту "Південний" понад два роки стоїть судно Trump D (ex. Seabreeze) - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 тисяч тонн нітрату амонію. Це в 4 рази більше, ніж вибухнуло 5 серпня в Бейруті.

Одесу може спіткати доля Бейрута 01
Одесу може спіткати доля Бейрута 02
Одесу може спіткати доля Бейрута 03

Держава вперто доводить, що зерновоз добував пісок у Криму. І неодноразово накладає арешти на судно, перешкоджає його виходу з України вже понад два роки", - пише він.

Більш того. Як з'ясувалося, американський власник судна не може зрозуміти, як зерновоз міг добувати пісок.

Як розповів Денис Шкарівський, кілька тижнів тому він зустрічався з керівництвом Офісу Генерального прокурора, де розповідав про проблему судна, яка може привести до катастрофи, більше, ніж з танкером "Delfi".

"Тепер можу з упевненістю сказати: якщо пожежа трапиться в "Південному", Бейрут здасться вибухом автомобіля", - вважає він.

Якщо на причалі найбільшого порту України - Південного - відбудеться загоряння або вибух, як в Бейруті, від нього неминуче постраждає Одеський припортовий завод, розташований за кілька метрів від вказаного в пості причалу. А вибух на ОПЗ вже несе безпосередню небезпеку всій Одесі - хмара аміачного диму, яка дійде до міста, гарантовано торкнеться понад мільйона жителів міста і відпочивальників. Саме через це в розвинених країнах порти виносять за межі міст. Або дуже строго стежать за вантажами, які завозять на склади.

Виходом з небезпечної ситуації, за його словами, може бути ухвалення процесуального рішення у справі про зерновоз, а також перевантаження селітри за місцем призначення.

Нагадаємо, що подібне могло статися тільки зі схвалення глави Південного філіалу ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Широкова, навколо якого зараз розгортаються корупційні скандали. Його звинувачують в схемах зі створення буксирних "прокладок", в тому числі належних російському бізнесу, на який введено санкції.

Максим Широков був призначений начальником Південного філіалу держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації морського порту Південний) в грудні 2019 року. Він працює в портовій галузі з 2007: починав в ДП "Херсонський морський торговельний порт", а з 2008 працював в морському порту Південний (Південний). Очолював Південну філію ДП "АМПУ" з моменту створення в 2013 р.

За час роботи в порту чиновник став фігурантом безлічі корупційних скандалів і розслідувань.

Автор: 

вибухівка (492) корабель (1628) порт (2099) Южний (176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А лучше выделить миллиард, сформировать новое министерство по проверке всего проверяемого, увеличить РНБО в 10 раз, как отвечающее за всю безопасность в стране и назначить ещё пару-тройку новых вице-премьеров для контроля контролируемых
показати весь коментар
06.08.2020 19:02 Відповісти
+15
Одесити! Не вздумайте до себе авакова з сциклом пустити!
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
+12
Идите в жопу со своими пугалками!
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И по этому, нужно срочно выделить .... миллионов гривен!
Иначе никак.
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
А лучше выделить миллиард, сформировать новое министерство по проверке всего проверяемого, увеличить РНБО в 10 раз, как отвечающее за всю безопасность в стране и назначить ещё пару-тройку новых вице-премьеров для контроля контролируемых
показати весь коментар
06.08.2020 19:02 Відповісти
Запретить селитру нахрен !
показати весь коментар
06.08.2020 19:55 Відповісти
Тогда будешь есть дождевых червей
показати весь коментар
06.08.2020 20:20 Відповісти
Порт Южний знаходиться за містом в кількох кілометрах від ОПЗ, на іншій стороні лиману, тому не потрібно сіяти паніку. Навіть якщо все це вибухне, ніякої катастрофи не буде, тому що порт Южний віддалений і від населених пунктів і від ОПЗ і вибухова хвиля не спричинить суцільних руйнувань житлової забудови! На ОПЗ зараз ніхто не переробляє амміак, завод стоїть, тому навіть ядерний вибух на території ОПЗ не спричинить жодних катастрофічних наслідків.
показати весь коментар
06.08.2020 20:28 Відповісти
Десь коло п'ятої години сьогодні бачив це судно, і ці мішки. Стоїть воно навпроти порту "Южний", на ближній до Одеси стороні лиману. Будівля адміністрації ОПЗ знаходиться в якихось 300 метрах від причалу з мішками. Славнозвісні 4 баки під аміак майже по 30 тис. тон кожний знаходиться трохі далі, десь може з кілометр чи трохи меньше.
Але що саме в тих мішках - підтвердити не можу.
показати весь коментар
06.08.2020 22:22 Відповісти
Напроти порту Южний - причали ОПЗ. Вибух не спричинить катастрофічних наслідків, бо ОПЗ не працює і працівників на ОПЗ немає, а мешканці населених пунктів знаходяться занадто далеко від ОПЗ.
показати весь коментар
06.08.2020 22:34 Відповісти
Наразі не можу підтвердити, чи працює завод, чи ні, як і не можу сказати, чи заповнені наразі сховища аміаку. Сьогодні будемо це з'ясовувати.
Але так чи інакше, у випадку, якщо не дай Бог станеться вибух, то як мінімум постраждає все, що побудовано на берегах Григор'ївського лиману, а це порти "Южний", ТІС, ОПЗ, а також сховища для різноманітних грузів, разом з працівниками, що на них працюють.
показати весь коментар
07.08.2020 08:31 Відповісти
Я в курсе бро шо и где,это под тему скосить бабла зеленым клоунам
показати весь коментар
06.08.2020 22:25 Відповісти
Возьму бесплатно на хранение 10 тонн аммиачки - до весенней подкормки озимых !
показати весь коментар
06.08.2020 21:47 Відповісти
Не возьму как при комюнизме!,а купи!,могу тебе продать по бросовой цене 800тон!
показати весь коментар
06.08.2020 22:27 Відповісти
Так я ж в ракурсе борьбы с терроризмом , безвозмездно , так сказать - ведь деньги на борьбу все равно спишут , как с ковидом - а так бюджет деньги сэкономит !
показати весь коментар
07.08.2020 09:13 Відповісти
Ааааа👍
показати весь коментар
07.08.2020 09:14 Відповісти
Запретить нахрен ножи!! и вилки!!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:39 Відповісти
Логично бро
показати весь коментар
06.08.2020 22:23 Відповісти
страна сплошного массового ужаса.Сомалийских пиратов немного постреляли и те притихли, а наши жируют. Рейтинг Украине "поднимают".
показати весь коментар
07.08.2020 08:13 Відповісти
Сомалийских пиратов постреляли наемники из ЮАР, за деньги из Саудовской Аравии
показати весь коментар
07.08.2020 20:55 Відповісти
Одесити! Не вздумайте до себе авакова з сциклом пустити!
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
Что за бред? Тогда почему вы молчите про порошенко, после перерезание ленточки которого, в Виктории случился пожар с жертвами? Зачем вся эта чушь дэбиоьная!
показати весь коментар
06.08.2020 19:32 Відповісти
и шо такое, танечку приплюснуло как камбалу и она играет нам музьку только с одной стороньі, у танечки ватньй пуканчик и ей порох весь час прижегает
показати весь коментар
07.08.2020 10:28 Відповісти
Так аваков при Падлошенке стал министром, чеж вы 5 лет назад порохоботы не кукарекали
показати весь коментар
06.08.2020 20:56 Відповісти
По квоті партєйки баби Юлі Тимошенко, чи не так?
показати весь коментар
06.08.2020 20:59 Відповісти
Яка різниця по чиїй квоті, Параша прекрасно знав хто такий сабаков
показати весь коментар
06.08.2020 21:02 Відповісти
Так знав, і зняти його не міг.
показати весь коментар
06.08.2020 21:04 Відповісти
А потім скажуть, що Одесу підірвала Хезбола?
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
Зачем.
Скажут что "убийцы" Шеремета, поставили там бомбу с часовым механизмом!
Будет повод еще несколько лет их в сизо мордовать, пока будут искать "неопровержимые" улики.
показати весь коментар
06.08.2020 19:03 Відповісти
Як варіант.
показати весь коментар
06.08.2020 19:05 Відповісти
до речі, про Хезболу

Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
06.08.2020 23:31 Відповісти
Идите в жопу со своими пугалками!
не жгите костры на селитре и не повторит Одесса судьбу Бейрута.
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
ее , селитру, может подорвать диверсионная группа без всякого риска
показати весь коментар
06.08.2020 21:09 Відповісти
Легче газовик подорвать в нефтегавани...или холодильник на аммиаке сразу на морвокзале..
показати весь коментар
07.08.2020 09:23 Відповісти
так принимайте меры..!!! .а не только пугайте..
и так в себе после Бейрута прийти не все могут...
показати весь коментар
06.08.2020 19:00 Відповісти
Просто меры (в смысле дать звездюлей руководителю порта и послать к е-ням судно) никто не будет принимать.
Нужна очередная "реформа" с внушительным бюджетом.
показати весь коментар
06.08.2020 19:05 Відповісти
та да... но главное - что ото и дальше будет стоять там где стояло... ибо на чужих ошибках у нас не учатся...да и на своих не с первого раза...
показати весь коментар
06.08.2020 19:07 Відповісти
Уже пришли,наверняка с хорошим приходом типа под айкосом...
показати весь коментар
06.08.2020 19:08 Відповісти
Та вона чому в Бейруті рвонуло!!!
показати весь коментар
06.08.2020 19:05 Відповісти
Ви маєте справу з одеситами, тому матимете несподіванку.
показати весь коментар
06.08.2020 19:10 Відповісти
Нiколи там нiчого не рване,бо бички-
це святе...
показати весь коментар
06.08.2020 19:25 Відповісти
С пивасом - а потом селитру обо....ать- и он уже не взорвется - ответ одесситов террактам- таки да...
показати весь коментар
06.08.2020 19:59 Відповісти
маячат сепарастам наперегонки...сбу,ау!
показати весь коментар
06.08.2020 19:09 Відповісти
Поставить там охранять Препиз...ента. Он что не наохраняет, то занюхает.
показати весь коментар
06.08.2020 19:12 Відповісти
Фсье...без исключения фсье, должны быть просто тупо! ?..беспристрастными. Есть замечательный математический инструмент, называется теория вероятностей. Она прсто просчитывает вероятность того или иного события, или ...совокупности ...ДВУХ! и более. Так вот вероятность в один день! ?.двух катаклизмов- ничтожно мала.
А что мы имеем - взрыв в Ливане(я бы назвал смело его нападением) и масштабный пожар на рынке в ОАЭ. Еще раз на рынке в Эмиратах, не в Мозамбике, Зимбабве или Руанде(которая запустила собственный спутник!). А в купающихся в роскоши Эмиратах. И это в один день.
показати весь коментар
06.08.2020 19:15 Відповісти
Ну все, началось. Ближайший месяц бюрократы и журналисты будуть бегать вокруг каждого склада селитры, существующего и несуществующего. Потом рванет где-то что-то другое и о селитре забудут.
показати весь коментар
06.08.2020 19:17 Відповісти
молодцы что сказали. и так странно что еще пока что не взорвали "братья"
показати весь коментар
06.08.2020 19:24 Відповісти
Арестовали судно, а груз на причале. Предлагаю заодно арестовать причал. Аваков- как идея?
показати весь коментар
06.08.2020 19:24 Відповісти
Кстати говорят что в Бейруте уничтожено главное зернохранилище. А у нас просто миши зйтлы 😁
показати весь коментар
06.08.2020 19:28 Відповісти
Ну, так - арешт на судно з гідністю наклали більш, як два роки тому, селітру там поскладали, а винен в усьому якийсь один дєятєль, якого призначили на посаду місяців вісім тому, вже без гідності...
показати весь коментар
06.08.2020 19:29 Відповісти
та ідіть вже на буй з вашими байками!
невже дійсно ні про що писати?
показати весь коментар
06.08.2020 19:29 Відповісти
Така фігня в нас була завжди.Десь щось станеться,одразу хочуть перевірити і звісно гроші для цього вибити.
показати весь коментар
06.08.2020 19:30 Відповісти
Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
06.08.2020 19:44 Відповісти
Одесса в опасности ! Рванет то ого-го. Равносильно атомной бомбе Хиросимы. Молчите дальше ..........
показати весь коментар
06.08.2020 19:57 Відповісти
Шутки здесь не уместны. Это жизни тысяч одесситов и туристов.
показати весь коментар
06.08.2020 19:59 Відповісти
Шутите, шутите! Я думаю, тем кто находится в радиусе 3 км от этого сокровища, сейчас на до шуток! Это десять КИЛОТОНН ! Бабахнет, офуеют в округе!
показати весь коментар
06.08.2020 20:04 Відповісти
Ничего, украинцам не привыкать пострадать из-за превдо-************** действий тупорылого государства.
Я даже удивлен, почему с таким отношением пока не было таких масштабных аварий за времена независимости. Но еще все впереди.
показати весь коментар
06.08.2020 20:08 Відповісти
Кто то может внятно обьяснить, какое отношение арестованный зерновоз имеет к аммиачной селитре на причале? Зерновоз перевозил аммиачную селитру в 600 кг мешках, или кому то очень хочется зерновоз освободить, привязав его к селитре?
показати весь коментар
06.08.2020 20:10 Відповісти
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
показати весь коментар
06.08.2020 20:38 Відповісти
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показати весь коментар
06.08.2020 21:00 Відповісти
Там может и загорелось не просто так ???
показати весь коментар
06.08.2020 21:15 Відповісти
Вполне из-за рукожопости

"... будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток...

Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит".
показати весь коментар
06.08.2020 21:43 Відповісти
Та вони казали що і бомби ядерної у них немає, але коли треба, то використають. Такі об'єкти не ******** , але коли вони так лежать з викликом...Може відбулася диверсія ? Може і справді звідти тягали селітру на паливо для ракет ??
показати весь коментар
06.08.2020 22:06 Відповісти
А Израиль уже где-то применил ядерное оружие?
показати весь коментар
06.08.2020 22:16 Відповісти
Та неначебто ядерна війна ще не почалась, проста йде. Крім США ще ніхто не приміняв ядрену зброю, навіть Північна Корея. А до чого запитуєте ? Думаєте про Іран, що гахнуть?

http://vmv.kymu.edu.ua/v/10/03.htm Коли цікаво, то про ядерну зброю Ізраїля та Ірана від доцента Алієва тиць Наукова стаття, не журнашлюх
показати весь коментар
07.08.2020 01:17 Відповісти
Кацапские бредни про другие страны - жалкая попытка отвести фокус от винторогих петровых-бошировых.
показати весь коментар
07.08.2020 03:05 Відповісти
Що це було? В чому "бредні" ? Я щось стверджував???? Напишіть українською,бо на вашій росіянській я не дуже, може я не так щось зрозумів ?
показати весь коментар
07.08.2020 03:21 Відповісти
Так информационная война и ведётся на языке врага, Машаній.
Глубоко внедрился? Руссиш не вдупляшь? Штирлиц, мля.

Смерть России! - так понятно?
Русские ихтамнеты Бейрут взорвали, ру-ссс-ки-е!
Одесу може спіткати доля Бейрута - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
07.08.2020 11:53 Відповісти
Продать селитру наркоманам - пусть курят и нюхают. И для города безопасно, и жителям будет спокойно.
показати весь коментар
06.08.2020 20:45 Відповісти
Капец, а я туда на отдых собрался.. Нунах
показати весь коментар
06.08.2020 21:00 Відповісти
Едь, уже селитрьі нет
показати весь коментар
06.08.2020 21:16 Відповісти
Из-за коррупции в портах Одессы многие года простаивают зерновозы, загруженные нитратом аммония
вот только вчера написал, что в бейруте из-за коррупции в порту все началось
Источник: https://censor.net/n3212364
показати весь коментар
06.08.2020 23:17 Відповісти
ВЫВОД !!! КОРРУПЦИОНЕРЫ В ПОРТАХ ОДЕССЫ - ПРОРОССИЙСКИЕ !!! РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показати весь коментар
06.08.2020 23:46 Відповісти
А шо там у Бейрута за судьба? Ну считай рванула маленькая ядерная бомба тактическая - на пару килотон, зато без радиации и не в жилых кварталах. Повезло сильно. А с Хиросимой сравнивать нехй - там все серьезней было - бомба взорвана над поверхностью и жилыми кварталами и там было 22 килотонны, а не две! Фотки посмотрите, что от города осталось, а Бейрут полностью целый стоит. Че взвывать? В войну его бомбили похлеще раз в 500.
Зато и польза есть - люди хоть в реале узрели на что способны тактические две килотонны эквивалента.
А если это стандартные на сегодня 1 мегатонна и она не на, а над землей рванет, многократно усиливая эффект?? Да еще и в зонтечном режиме при разделении боевой части МБР на 12 или 24 боеголовки по 1 мегатонне каждая?? Что будет кто-то готов представить?
Если, например, на крупныфй город, скажем Мацквабад, зайдут все нацеленные на него 80 МБР и, допустим 50% из них пройдет противоракетную оборону? От мацквабада не останется даже руин - они перекрошатся в щебенку и сплавятся в радиоактивный асфальт на всей площади.
показати весь коментар
07.08.2020 00:47 Відповісти
Бейрут може і цілий але в порту нова гавань з'явилася
показати весь коментар
07.08.2020 09:07 Відповісти
Однако екмножко не "А с Хиросимой... там было 22 килотонны". Не 22, а 15. То я к рассуждениям про мировую Геволюцию...
показати весь коментар
07.08.2020 02:11 Відповісти
Возьму в аренду складское помещение емкостю 2500-3000 тонн в радиусе 500 метров от Верховной Рады. Можно в районе Банковой.
Или где там фитнесс-клуб всех коррюпционеров Украины...
показати весь коментар
07.08.2020 07:28 Відповісти
 
 