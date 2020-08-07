Суд не позволил рейдерам безосновательно арестовать имущество "Агроинвест Холдинга"

Кегичевский районный суд Харьковской области вынес решение по делу о попытке ареста имущества "Труд 2012", дочернего предприятия компании "Агроинвест Холдинг" – одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Харьковской области. Решение суда предписывает правоохранительным органам вернуть ранее арестованные грузовые автомобили с зерном, которые принадлежат "Агроинвест-Холдингу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил веб-сайт "Агроинвест Холдинга".

Под арестом оказались автомобили, груженные зерном. Собственники предприятия связывают арест с попыткой рейдерского захвата хозяйства "Труд 2012", которое входит в "Агроинвест Холдинг". По предварительным данным инициатором захвата является бывший наемный директор Владимир Басистый, который, судя по всему, привлек к своим действиям местных представителей правоохранительных органов.

Исходя из данных дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте имущества предприятий. Решение суда должно быть выполнено в течение 5 дней.

По словам основателя и совладельца "Агроинвест Холдинга" Олега Кияшко, данное выигранное дело – только первый шаг к восстановлению справедливости. "Мы смогли вернуть наше имущество, но это только начало. Сейчас на нас продолжается невиданное давление со стороны силовиков. Но теперь, когда мы мобилизовали свои силы и начали отстаивать свой бизнес в судах, все виновные в противоправных действиях понесут наказание согласно нормам законодательства", - сказал он.

Напомним, ранее произошла попытка захвата предприятия "Труд 2012", которое является частью "Агроинвест Холдинга". Захват начался с ареста основателя и совладельца холдинга, харьковского бизнесмена Олега Кияшко. Злоумышленники полагали, что только у Олега Кияшко есть право подписи документов "Труда 2012", и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Однако благодаря прозрачности и структурированности бизнеса агрохолдингу удалось оперативно отреагировать и тут же назначить нового директора – Водореза Александра Александровича. Уже 27 июля он смог попасть на предприятие, а еще через 2 дня – начать предварительный аудит.

Справка

ООО "Агроинвест Холдинг" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, в состав которого входят 5 сельскохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные угодья сосредоточены в Харьковской области. Основная сфера деятельности: производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращивания, хранения, торговля сельскохозяйственной продукцией. Профильные культуры - кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс и другие культуры.