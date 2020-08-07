Суд не дозволив рейдерам безпідставно заарештувати майно "Агроінвест Холдингу"

Кегичівський районний суд Харківської області виніс рішення у справі про спробу арешту майна "Труд 2012", дочірнього підприємства компанії "Агроінвест Холдинг" - одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Харківської області. Рішення суду наказує правоохоронним органам повернути раніше заарештовані вантажні автомобілі із зерном, які належать "Агроінвест-Холдингу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив веб-сайт "Агроінвест Холдингу".

Під арештом опинилися автомобілі, завантажені зерном. Власники підприємства пов'язують арешт зі спробою рейдерського захоплення господарства "Труд 2012", яке входить в "Агроінвест Холдинг". За попередніми даними ініціатором захоплення є колишній найманий директор Володимир Басистий, який, судячи з усього, залучив до своїх дій місцевих представників правоохоронних органів.

Виходячи з даних справи, суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна підприємств. Рішення суду повинно бути виконане протягом 5 днів.

За словами засновника і співвласника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшка, ця виграна справа - тільки перший крок до відновлення справедливості. "Ми змогли повернути наше майно, але це тільки початок. Зараз на нас здійснюють небачений тиск із боку силовиків. Але тепер, коли ми мобілізували свої сили і почали відстоювати свій бізнес у судах, всі винні в протиправних діях понесуть покарання згідно з нормами законодавства", - сказав він.

Нагадаємо, раніше відбулася спроба захоплення підприємства "Труд 2012", яке є частиною "Агроінвест Холдингу". Захоплення почалося з арешту засновника і співвласника холдингу, харківського бізнесмена Олега Кияшка. Зловмисники вважали, що тільки в Олега Кияшка є право підпису документів "Труд 2012", і за час його незаконного утримання під вартою вони встигнуть захопити і переоформити підприємство. Однак завдяки прозорості та структурованості бізнесу агрохолдингу вдалося оперативно відреагувати і тут же призначити нового директора - Водоріза Олександра Олександровича. Вже 27 липня він зміг потрапити на підприємство, а ще через 2 дні - почати попередній аудит.

Довідка

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до складу якого входять 5 сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарські угіддя зосереджені в Харківській області. Основна сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, зберігання, торгівля сільськогосподарською продукцією. Профільні культури - кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця, ріпак та інші культури.