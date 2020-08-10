РУС
В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 81 957. Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117), Черновицкой (108) областях.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 44 359 украинцев, только за последние сутки - 387. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 35 676 украинцев, что на 596 больше, чем сутками ранее.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/amp/posts/harkivska-oblasna-likarnya-perepovnena-cherez-koronavirus-tomu-hvorih-napravlyat-u-dityachu Знайшов за 20 секунд.

Що на це методичка пише?
Все в мире врут, и только вы и ещё несколько избранных знаете правду
Где короновирус ? Хоть один репортаж покажите с переполнеными больницами
Репортаж бажано з відео , бо на заборі написано слово, а за забором хлопчик в окулярах і що ?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:08 Ответить
Згадались часи яника. Коли побили журналістів, то суддя сказав: Відео немає, отже побиття не було))
показать весь комментарий
10.08.2020 09:34 Ответить
и ваши доказательства не доказательства...
да ради великого ДЖА кто тебе запрещает лизать забор больнички?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:42 Ответить
Слово "Обласна" вам ничего не говорит?!
А вообще хотелось бы больше информации: сколько мест в больнице, сколько заполнено, сколько именно с ковид, оснащение больницы... Ну и конечно бы фото/фидео не помешало бы.
PS В хпрьковскую больницу так же "прописано" с Донецкой и Луганской областей, большая часть "переселенцев"!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 09:22 Ответить
У райцентрах також є відділення інфекційні, в обласну відправляють лише тоді, коли не можуть прийняти пацієнта- або занадто важкий, або переповнене відділення.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:35 Ответить
Да хрен там!
1. Люди, просто тупо сами, обращаются в областную, поскольку там всегда лучше оснащение, наличие лекарств...И областная должна их принять, в отличии от жителей города, которых областная, отправляет "по месту жительства"
2. Повторюсь, Харьковская, не показатель, поскольку дает перекос в статистике из за переселенцев из Донбасса (туда так же обращаются жители ОРДЛО по причинам п.1 и потому что ближе)
показать весь комментарий
10.08.2020 09:43 Ответить
https://censor.net/news/3212797/lvovschina_pereshla_porog_zagrujennosti_koek_v_meduchrejdeniyah_pervoyi_volny_otkryvaem_bolnitsy_vtoroyi
показать весь комментарий
10.08.2020 10:16 Ответить
Тоже ниочем!
Во первых, западные области тоже отдельная история - там просто дохрена заробитчан которые в свое время повозвращались из той же Италии....И имеем там изначально повышенный уровнь..
Во вторых, речь про медучреждения "первой волны". Что это?! Сколько их?! Сколько там коек?!....Нихрена неизвестно! Насколько я понял это просто зарезервированные больницы под ковид. Но сколько их?!!
В третьих, в западных областях выше уровень тестирования (количество) и как следствие выше выявленных уровень заболевания. Там где уровень ниже, так же ниже уровень госпитализации (госпитализируют далеко не только тяжелых больных)

И опять же где фото/видео?!!! Где сравнительные цифры места/койки, количество тестов, количество больных........Если там выделили 1 больницу, на всю область, то конечно загруженность будет 90%
показать весь комментарий
10.08.2020 12:18 Ответить
Ти що, Чуркін?)))
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
https://censor.net/video_news/3212859/direktor_nikolaevskoyi_bolnitsy_rasskazala_o_perepolnennosti_uchrejdeniya_bolnymi_covid19_zanyaty_vse

Через тебе доводиться вже третю новину за сьогодні публікувати
показать весь комментарий
10.08.2020 14:58 Ответить
О, вот это уже что то!
Но опять же - это областная инфекционка. Тяжелых больных там всего пару человек, остальные свободно шастают, трепятся по телефонам (могли бы и дома отлеживаться...) И появились вопросы: помнится по Николаеву показывали загруженность койкомест и там было менее 10%
Я просто довольно критически отношусь ко всей информации, особенно если она противоречива, как сейчас!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:37 Ответить
Відкрию таємницю- інколи тяжкий може і по телефону розмовляти, і шуткувати... Ну це таке. Насправді суперечка ні про що. Зараз погляди усі до Білорусі прикуті, тому пропоную припинити дискусію, бо не хочу відволікатись.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:44 Ответить
А что той Беларуси?! Там уже все успокоилось - самые инициативные уже сидят, остальные просто не привыкли с самоорганизации и длительному противостоянию и уже смирились с поражением и разошлись
показать весь комментарий
10.08.2020 15:50 Ответить
Дмитрий,ваша настойчивость напомнила:"Его в выставили в дверь,так он в окно забрался,его в окно,так он через печную трубу.."
В Одессе люди,которые не смогли попасть в больницу,где есть кафедра,попадают в областную.Это касается и областных и городских.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:02 Ответить
Вот представьте: вам бухгалтер насчитал какую то гуйню, вы с него требуете цифры, показать основания по которым он так насчитал....А он вам "В Україні 1008 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 444В Україні 1008 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 444Валерий,ваша настойчивость напомнила:"Его в выставили в дверь,так он в окно забрался,его в окно,так он через печную трубу..""
Я ведь не говорю, что "все неправда" или "все так, как я сказал"....Мне хотелось бы за утверждениями увидеть доказательства и конкретные цифры, чтобы я сам мог сравнить и сделать собственные выводы! Я же не много прошу? Не?!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:55 Ответить
https://lb.ua/society/2020/06/20/460279_zakarpate_opornie_bolnitsi.html На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.

"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, нет куда класть новых", - сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал главврач.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:10 Ответить
На почти 3 млн жителей области... пора бы уже и трупам на улицах валяться. Опять 2 недели ждать.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:47 Ответить
Все в мире врут, и только вы и ещё несколько избранных знаете правду
показать весь комментарий
10.08.2020 09:03 Ответить
У меня на работе тесты показали у 3х людей позитивный результат, повторный тест показал негативный, вопрос: результаты первого теста попали в статистику?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:34 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/v-aleksandrovskoj-bolnice-perepolnena-reanimaciya-glavnyj-vrach В Александровской больнице переполнена реанимация - главный врач

Нагрузка на больницы, в которых лечат больных с коронавирусной инфекцией, увеличилась. Прежде всего речь идет о реанимации, заявила главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:06 Ответить
Репортаж июньский. С того времени количество "заболевших" якобы резко возросло. Почему молчит эта главврач? Не может выбраться из под горы трупиков?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
Ну Вы и фантазер...
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:28 Ответить
В Александровскую больницу едут чиновники и денежные люди со всей Украины. Поэтому она не показательна с точки зрения статистики.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:58 Ответить
Заполненность больниц Киева больными коронавирусом 45,2%. До красной черты меньше 5%. Что только эти денежные люди себе думают?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:05 Ответить
Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек. ВИДЕО Источник:https://censor.net/n3212859

И заткнись.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:46 Ответить
После виходних всегда меньше
показать весь комментарий
10.08.2020 09:03 Ответить
Вирус тоже имеет право на отдых...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:17 Ответить
Вообще то наоборот. На выходных просто задерживают анализы/статистику и потом выдают все разом
показать весь комментарий
10.08.2020 09:24 Ответить
ИНтересно! Киевскую власть не настораживает количество выздоравших???3 тыс за четыре месяца! Люди по два месяца сидят дома и ждут результатов бракованных тестов которые показывают то + то - !
показать весь комментарий
10.08.2020 09:16 Ответить
Скільки часу людина хворіє на короновірус: 30 - 24 доби?
Виявлені на 11-17 липня повинні уже видужати або померти
11 - 17 липня " Виявлені 52843 - 57264
10 серпня "Одужало 44359, Померло 1922"
показать весь комментарий
10.08.2020 09:38 Ответить
идите нахер со своим вирусом...про него уже все забыли в нормальных странах и стараются спасти свои экономики, так как это потери и политические! У нас наоборот - национальная идея!
показать весь комментарий
10.08.2020 09:28 Ответить
Так все просто, обычный распил бабла: США выделили Украине для борьбы с пандемией еще $1,8 млн
показать весь комментарий
10.08.2020 09:36 Ответить
Лукашенку ,США тоже предлагали большие деньги выделить на борьбу ,но он отказался,сказал,что у них достаточно сил справиться своей медициной,и оказался прав,смертность от гриппа в этом году,меньше чем в прошлом,никакого карантина не было.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:34 Ответить
13 тысяч тестов, это если опять 40 тысяч сделают, у нас в три раза больше будет?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:57 Ответить
"Доктор Евгений Комаровский о коронавирусе: как не заболеть, нужен ли карантин и носить ли маски.." Почему нам показывают этого Степанова, с его рекомендациями,который всю жизнь проработал чиновником ,то в нафтогазе,то в комерческо финансовой групе,налоговой инспекции,возглавлял центр транспортного сервиса "лиски" ,возглавлял полиграфкомбинат " Украина",почему ,мы долждны верить этому Степанову,который к медицине не имеет никакого отношения,только к бизнесу, а бизнес на масках,тестах очень прибыльный,в какой стране,человек может занять такой ответственный пост, не работая в этой отрасли,который , далек от медицины,почему нет круглых столов с настоящими профессионалами,только рекомендации и запугивание этого степанова и так во всех отраслях,потому так и живем.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:30 Ответить
КАК говорится в народе Кравчук правду глаголит, А вот многим кровосисям ЭТО не нравится.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:09 Ответить
 
 