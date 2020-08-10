11 473 38
В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 81 957. Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117), Черновицкой (108) областях.
Выздоровели от заболевания коронавирус уже 44 359 украинцев, только за последние сутки - 387. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 35 676 украинцев, что на 596 больше, чем сутками ранее.
Владислав Носковский
10.08.2020 09:02
Вова Кис
10.08.2020 09:03
neverlok lok
10.08.2020 08:59
Що на це методичка пише?
да ради великого ДЖА кто тебе запрещает лизать забор больнички?
А вообще хотелось бы больше информации: сколько мест в больнице, сколько заполнено, сколько именно с ковид, оснащение больницы... Ну и конечно бы фото/фидео не помешало бы.
PS В хпрьковскую больницу так же "прописано" с Донецкой и Луганской областей, большая часть "переселенцев"!!!!
1. Люди, просто тупо сами, обращаются в областную, поскольку там всегда лучше оснащение, наличие лекарств...И областная должна их принять, в отличии от жителей города, которых областная, отправляет "по месту жительства"
2. Повторюсь, Харьковская, не показатель, поскольку дает перекос в статистике из за переселенцев из Донбасса (туда так же обращаются жители ОРДЛО по причинам п.1 и потому что ближе)
Во первых, западные области тоже отдельная история - там просто дохрена заробитчан которые в свое время повозвращались из той же Италии....И имеем там изначально повышенный уровнь..
Во вторых, речь про медучреждения "первой волны". Что это?! Сколько их?! Сколько там коек?!....Нихрена неизвестно! Насколько я понял это просто зарезервированные больницы под ковид. Но сколько их?!!
В третьих, в западных областях выше уровень тестирования (количество) и как следствие выше выявленных уровень заболевания. Там где уровень ниже, так же ниже уровень госпитализации (госпитализируют далеко не только тяжелых больных)
И опять же где фото/видео?!!! Где сравнительные цифры места/койки, количество тестов, количество больных........Если там выделили 1 больницу, на всю область, то конечно загруженность будет 90%
Через тебе доводиться вже третю новину за сьогодні публікувати
Но опять же - это областная инфекционка. Тяжелых больных там всего пару человек, остальные свободно шастают, трепятся по телефонам (могли бы и дома отлеживаться...) И появились вопросы: помнится по Николаеву показывали загруженность койкомест и там было менее 10%
Я просто довольно критически отношусь ко всей информации, особенно если она противоречива, как сейчас!!!
В Одессе люди,которые не смогли попасть в больницу,где есть кафедра,попадают в областную.Это касается и областных и городских.
Я ведь не говорю, что "все неправда" или "все так, как я сказал"....Мне хотелось бы за утверждениями увидеть доказательства и конкретные цифры, чтобы я сам мог сравнить и сделать собственные выводы! Я же не много прошу? Не?!
"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, нет куда класть новых", - сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал главврач.
Нагрузка на больницы, в которых лечат больных с коронавирусной инфекцией, увеличилась. Прежде всего речь идет о реанимации, заявила главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко.
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
И заткнись.
Виявлені на 11-17 липня повинні уже видужати або померти
11 - 17 липня " Виявлені 52843 - 57264
10 серпня "Одужало 44359, Померло 1922"