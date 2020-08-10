В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 9 августа, в Украине обнаружили 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 25 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 81 957. Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117), Черновицкой (108) областях.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 44 359 украинцев, только за последние сутки - 387. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 35 676 украинцев, что на 596 больше, чем сутками ранее.