В Україні 1008 нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 9 серпня, в Україні виявили 1008 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 25 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 81 957. Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.

Одужали від коронавірусу вже 44 359 українців, тільки за останню добу - 387. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 35 676 українців, що на 596 більше, ніж добою раніше.