11 473 38
В Україні 1008 нових випадків коронавірусу за добу
За минулу добу, 9 серпня, в Україні виявили 1008 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 25 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.
Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 81 957. Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.
Одужали від коронавірусу вже 44 359 українців, тільки за останню добу - 387. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 35 676 українців, що на 596 більше, ніж добою раніше.
Топ коментарі
+6 Владислав Носковский
показати весь коментар10.08.2020 09:02 Відповісти Посилання
+5 Вова Кис
показати весь коментар10.08.2020 09:03 Відповісти Посилання
+4 neverlok lok
показати весь коментар10.08.2020 08:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що на це методичка пише?
да ради великого ДЖА кто тебе запрещает лизать забор больнички?
А вообще хотелось бы больше информации: сколько мест в больнице, сколько заполнено, сколько именно с ковид, оснащение больницы... Ну и конечно бы фото/фидео не помешало бы.
PS В хпрьковскую больницу так же "прописано" с Донецкой и Луганской областей, большая часть "переселенцев"!!!!
1. Люди, просто тупо сами, обращаются в областную, поскольку там всегда лучше оснащение, наличие лекарств...И областная должна их принять, в отличии от жителей города, которых областная, отправляет "по месту жительства"
2. Повторюсь, Харьковская, не показатель, поскольку дает перекос в статистике из за переселенцев из Донбасса (туда так же обращаются жители ОРДЛО по причинам п.1 и потому что ближе)
Во первых, западные области тоже отдельная история - там просто дохрена заробитчан которые в свое время повозвращались из той же Италии....И имеем там изначально повышенный уровнь..
Во вторых, речь про медучреждения "первой волны". Что это?! Сколько их?! Сколько там коек?!....Нихрена неизвестно! Насколько я понял это просто зарезервированные больницы под ковид. Но сколько их?!!
В третьих, в западных областях выше уровень тестирования (количество) и как следствие выше выявленных уровень заболевания. Там где уровень ниже, так же ниже уровень госпитализации (госпитализируют далеко не только тяжелых больных)
И опять же где фото/видео?!!! Где сравнительные цифры места/койки, количество тестов, количество больных........Если там выделили 1 больницу, на всю область, то конечно загруженность будет 90%
Через тебе доводиться вже третю новину за сьогодні публікувати
Но опять же - это областная инфекционка. Тяжелых больных там всего пару человек, остальные свободно шастают, трепятся по телефонам (могли бы и дома отлеживаться...) И появились вопросы: помнится по Николаеву показывали загруженность койкомест и там было менее 10%
Я просто довольно критически отношусь ко всей информации, особенно если она противоречива, как сейчас!!!
В Одессе люди,которые не смогли попасть в больницу,где есть кафедра,попадают в областную.Это касается и областных и городских.
Я ведь не говорю, что "все неправда" или "все так, как я сказал"....Мне хотелось бы за утверждениями увидеть доказательства и конкретные цифры, чтобы я сам мог сравнить и сделать собственные выводы! Я же не много прошу? Не?!
"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, нет куда класть новых", - сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал главврач.
Нагрузка на больницы, в которых лечат больных с коронавирусной инфекцией, увеличилась. Прежде всего речь идет о реанимации, заявила главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко.
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
И заткнись.
Виявлені на 11-17 липня повинні уже видужати або померти
11 - 17 липня " Виявлені 52843 - 57264
10 серпня "Одужало 44359, Померло 1922"