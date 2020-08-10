РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9242 посетителя онлайн
Новости
27 466 65

"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ

"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ

С 1 августа в Украине завершилось регулирование рынка газа для населения. Отныне цены на газ у каждого поставщика газа будут разными.

 Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает РБК Украина.


"С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых потребителей. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиента, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками", - отметил директор газораспределительной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.


В "Нафтогазе" объяснили, что имеют свою дочернюю компанию, которая продает газ напрямую населению - ГК "Нафтогаз Украины".
Сейчас для своих бытовых клиентов (физических лиц) компания предлагает тарифный план "Місячний", по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В августе 2020 цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн / куб. м (с НДС, без стоимости доставки / распределения).


"Годовой" тариф, который будет введен с середины августа, обеспечит гражданам фиксированную цену газа ежемесячно на уровне 4.73 грн / куб (с НДС, без стоимости доставки и распределения). Это защитит бюджеты домохозяйств от колебаний газовых цен на мировых рынках.
Также "Нафтогаз" ведет деятельность по продаже газа небытовым потребителям - представителям бизнеса и поставляющим компаниям, которые покупают газ для поставок населению.


Крупные компании смогут приобрести газ через биржевые торги или по прямому договору в ГК "Нафтогаз Трейдинг".
Поставщики, продающие газ населению, получат возможность заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены.
А для среднего и малого бизнеса в зависимости от объема потребления "Нафтогаз" предлагает три тарифа: "Велика справа", "Зручний бізнес" и "Все включено".


Напомним, что с 1 августа 2020 завершил действие режим возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ВСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно. По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - группой "Нафтогаз Украины" и около 29% объемов - другими поставщиками.

Автор: 

Нафтогаз (3120) Тарифы на газ (352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Кажуть нашому херою краповий берет подарувати.
Наскулив.?
Це така огида та ганьба.
Хлопці які стояли до смерті. Які пішли в першій хвилі та були зі спецназом.
І ось це в латексі на підборах трусило сракою, коли вони вмирали.
Тьфу гидота дирява ....

"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 4880

https://twitter.com/rosakatzman/status/1292475356193198083/photo/1
показать весь комментарий
10.08.2020 11:46 Ответить
+19
Ето как понимать? Нафтогаз теперь будет с одной и той же трубы продавать нам газ через разных посредников которые будут сами решать сколько содрать с того или другого холопа? Ето и есть ваша рыночная економика?
показать весь комментарий
10.08.2020 11:54 Ответить
+13
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 9299
показать весь комментарий
10.08.2020 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вы шо! Хатите как в Беларуси?!!"
показать весь комментарий
10.08.2020 11:46 Ответить
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 337
показать весь комментарий
10.08.2020 11:48 Ответить
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
показать весь комментарий
10.08.2020 11:52 Ответить
"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ - Цензор.НЕТ 2273
показать весь комментарий
10.08.2020 12:08 Ответить
Голодаешь?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:19 Ответить
Правда не нравится? Скушай Роттердам(+) - полегчает. Смачного
показать весь комментарий
10.08.2020 12:42 Ответить
Порахеємо ще раз: Ціна газу на 01.07.2020 2,97495 (грн. за 1 м³, с НДС). Доставка там де я проживаю 1,128 (грн. за 1 м³, с НДС). 20*2.97 + 20*1.128 = 81.96 грн. /20 = 4.098 грн за 1 м³, с НДС.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:41 Ответить
Математик? Доставка в кубах считается совсем по другому. Годовой объем потребленного газа деленный на 12. Поэтому 96 грн за доставку еще совсем не много. Особенно учитывая новые повышенные тарифы доставки с 1 июля.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:46 Ответить
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-costs/id/vartist-dostavki-gazu-po-regionah-36842
показать весь комментарий
10.08.2020 12:53 Ответить
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/herson/
показать весь комментарий
10.08.2020 12:55 Ответить
Там для малограмотних ще є й калькулятор куда вводиш кількість спожитого газу.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:56 Ответить
Ну и что сказать то хотел? Как рассчитывается стоимость доставки газа? И посчитай для любой 2-3 комнатной квартиры или дома с индивидуальным отоплением.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:53 Ответить
Кажуть нашому херою краповий берет подарувати.
Наскулив.?
Це така огида та ганьба.
Хлопці які стояли до смерті. Які пішли в першій хвилі та були зі спецназом.
І ось це в латексі на підборах трусило сракою, коли вони вмирали.
Тьфу гидота дирява ....

"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 4880

https://twitter.com/rosakatzman/status/1292475356193198083/photo/1
показать весь комментарий
10.08.2020 11:46 Ответить
а на каблуках він просто підрос...!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:13 Ответить
Взагалі то, за берет треба як і за базар відповідати особисто.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:44 Ответить
ну, зашибись. теперь работы антимонопольщикам прибавится со сговорами между "конкурирующими" компаниями, добазаривающимися о цене между собой.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:48 Ответить
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 9299
показать весь комментарий
10.08.2020 11:49 Ответить
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 623
показать весь комментарий
10.08.2020 11:52 Ответить
Тут ключевое "без стоимости доставки и распределения"...а с этой стоимостью называть цену нельзя...зебилы все удавятся с горя...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:50 Ответить
А ведь хорошая идея!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:53 Ответить
"Із 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових споживачів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнта з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив директор газорозподільної Компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович.======Максим Рабінович розпочав роботу в групі компаній в березні 2019 року. До приходу в «Нафтогаз» він займав посаду заступника генерального директора АТ «Укрпошта» з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях в «Новій пошті», «ДТЕК Енерго», «Київенерго», «Ніко Менеджмент».=====незамінний.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:16 Ответить
Ето как понимать? Нафтогаз теперь будет с одной и той же трубы продавать нам газ через разных посредников которые будут сами решать сколько содрать с того или другого холопа? Ето и есть ваша рыночная економика?
показать весь комментарий
10.08.2020 11:54 Ответить
Раньше на одной трубе сидела только одна морда из Нафтогаза, теперь на трубе будут сидеть десятки посредников-дармоедов и каждый наваривать на одном и том же газу. Понятно что цены на газ вырастут как не крути а качество и обслуживание не улучшится.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:56 Ответить
в этом и суть всех проводимых "реформ" - оставить все то же, но распилить еще столько же.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:59 Ответить
https://censor.net/user/461407, даже не так - Нафтогаз будет продавать своей дочерней фирмочке на виргинских островах, та через посредников продаст в Украину, далее ещё несколько прокладок и о счастье население купит газ и заплатит за доставку по усреднённой стоимости доставки фирмочке директором которой родственник местного чиновника. Зато сколько столов и стульев продадут под зады "умеющих зарабатывать". Ну и им же надо отдохнуть где-то на Багамах, и доплыть на собственной яхте. КРУГОВОРОТ газа в природе.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:18 Ответить
маланці Хреста продали а ви хочете щоб вам газ здешевили...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:55 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
так свого ж продали
показать весь комментарий
10.08.2020 12:21 Ответить
а босых купили...!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:15 Ответить
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован, все его бывшие начальники и наб.советы посажены.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:56 Ответить
А потом все забрать и поделить!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:11 Ответить
Мабуть я таки тупий!
У "місячному" тарифі ціна куба 3,24...
А при збільшенні заявки (оптова купівля) у тарифі "річний" - 4,73...
Це так заохочують вкладати довгострокові договори? І де тут (при такій політиці) "захист від коливань ціни на світових ринках для споживача"??? Захист компаніїї бачу, захисту споживача - ніц немає!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:59 Ответить
Это вам намекают, что зимой будет по 6
показать весь комментарий
10.08.2020 15:56 Ответить
какой-то цирк... финальная стадия должна завершиться одновременным ареста всего руководства газодыма...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:59 Ответить
А що потрібно зробити щоб ціна знизилась в два рази??? Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати на майдані, скільки можна грабувати народ? Якщо "Нафтогаз" - державна структура і продовжує грабувати український народ, то навіщо таке лайно потрібне???!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:00 Ответить
За кого голосовал то и получил. Жри ТЕ!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:12 Ответить
Знову "цар хароший, боярє плахіє".
"...Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати..." Так, так! І набрати нових, луччіх...

Вони всього лиш чиновники, які діють у межах законів, що приймають депутати у ВР и підписує президент. Або діють поза межами законів, та їх не ловлять призначені президентом міністр МВД або генпрокурор
показать весь комментарий
10.08.2020 12:28 Ответить
Цензор.Нет - " 4.73 грн / куб. с НДС, без стоимости доставки и распределения"

Цікаво, скільки буде коштувати доставка та розподіл газу?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:07 Ответить
десь до 9..10 грн, и это без "транспортных расходов"
показать весь комментарий
10.08.2020 12:09 Ответить
Приблизно Київ 5.11 грн,Миколаїв 7.18 грн. Кожен населенний пункт по різному. На 1 грудня 2020 року в середньму по 14 грн......
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Будь ласка. В літній період 7-10 м3 на домогосподарство (більш, ніж достатньо). Це всього лиш 47,3 грн. А от доставка на домогосподарство в межах 250 грн. Разом майже 300. Отже, куб газу від зебуїнів протягом пів року обходиться не менше 30 грн. за куб. В декого ця цифра досягає і 50-60. Мало того, прийде новий опалювальний сезон - гарантовано суки перерахують доставку! Вона вже з липня подорожчала, але чуть-чуть, відсотків 20. А з жовтня чекаємо нових див від тих виродків.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:14 Ответить
Веселить реакція Зе-фанатів, на розслідування ФБР.
Виявляється, вони не знали, що Беня і Зе, одна команда!
«Царь хАроший, баярє плахіє»...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Ну, что 73% Зедебилов?? Приготовились этой зимой от холода и коронавируса концы отдать?? Газ подорожал в августе на 60% и ещё ни раз к январю подорожает! Деньги на борьбу с коронавирусом Зеленский и бездарь Шмаргаль закопали в какие -то неведомые, ни кому ни нужные, второстепенные дороги! На, что лекарства и вакцину За рубежом покупать будите?? За зелёные сопли??
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Ви даремно звертаєтесь до 73%. Їм...
"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ - Цензор.НЕТ 2532
показать весь комментарий
10.08.2020 12:45 Ответить
Ні, вчтора почув від секти "73%", що Зе все хоче зробити, але йому не дають. Але мені цікаво, а хто не дає? Його депутати? Його фракція найбільша за весть час незалежності більше 226 необхідних для рішень, Чи його уряд? Всі до одного Зе поставлені.Чи його поліція, чи прокуратура? Там всі до глибини кісток свої. Чи його суд? Там портянка весь свій. Хто? Беня? Так він також його.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:55 Ответить
Як хто не дає? То Пєтя в лосіни насере, то сам бубочка, як злякають Федина та Звіробій. Прати трусікі не встигає, не те шо держсправами займатись.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:22 Ответить
А якщо серйозно, то я особисто чого тільки не чула від 73%. Від "Пєтя страшний чілавєк, єго нільзя било вибірать" до "Пачіму ви нє дєлаєтє Майдан? НАС обманулі, таріфи і цени бальшиє, а ВИ тєрпітє, нє ідьотє Зеленского свєргать".
Колись опонентка в дискусії про УПА : "Хахли прєдатєлі, ваєвалі на старанє Гітлєра".
Я: "Там дуже все непросто, та якщо підійти суто формально, у різні часи сукупно у "Нахтігаль" та "Галичині" воювали десь до 22 тис. чоловік, а у РОА - до двох мільйонів".
Опонентка: "Ти нармальная? РОА - ета же РУССКАЯ АСВАБАДІТЄЛЬНАЯ АРМІЯ, как ана магла против союза ваєвать, протів рускіх?"
Я: "А з КИМ тоді вона воювала?"
Опонентка: "Протів Гітлєра, вместє с Красной армієй".
Все, занавєс...

Там такі розриви в логічних ланцюжках, шо "мама нє гарюй"... Та вони і не хочуть глянути правді у вічі. Розкладую сусіду "по пунктах", що відбувалось і нині відбувається на підприємстві, де нині працюю я та більше п'ятидесяти років працював він. Він відходить, трясе головою і повторює: "нєт, нєт, ето нєправда, ето нє можєт бить правдой. Зєлєнский нє такой..."
показать весь комментарий
10.08.2020 17:05 Ответить
Так чому ж українці не виходять на вулиці, їм мабуть подобається, що їх досі в усі дирки трахають?Чому кияни мовчать, не виходять на мітинги, всі українці не можуть поїхати до Києва?Що потрібно зробити нам, людям з сіл та районів????Де наш український газ, який належить за Конституцією народу?Я дуже толерантна до всіх народів, але євреї мене вже бісять!Зеленський каже, що 5 тищ це нормальна зарплата, а хай поживе і прокормить свою сім"ю на ці гроші.Вся молодь виїхала, залишилися інваліди та пенсіонери, яких можна і в хвіст і в гриву, олігархи-злодії знищили країну, як могли.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:15 Ответить
Українці або працюють або на фронті воюють. Допече - вийдуть! А малороське бидло здихати буде, а голосу навіть не подасть.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
Як би Вам пояснити. Ніколи не виходили на вулиці за тарифи. Майдани... Усі ці історії не про гроші, а про гідність...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:09 Ответить
У нас вже є люди які пишуть заяву про відключення газу повністью. Закупляють сонячні батареї. І то вже досить багато таких. Газовики бісяться але що можуть таким зробити-відключити від газової мережі.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
Сват зі свахою теж відмовляються від газу. Встановлюють сонячні панелі (до кінця місяця повинні запустити).
показать весь комментарий
10.08.2020 12:29 Ответить
в крайнем случае можно тупо купить баллон. все централизованное \государственное\ должно быть дешевле, это чисто закон экономики, если это не так - такие схемы сразу должны идти лесом. и вообще при капитализме навязанные услуги не должны существовать.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:36 Ответить
Білоруси бунтують бо у них немає демократії але зате є більш-менш умови для життя а у нас якась срана демократія але не життя а виживання. Кругом влада мафії та беззаконня.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
А вчому хитрість цих газових компаній що продають нам газ ? Всі вони належать одним і тим олігархам тільки під різними вивісками. Обман 100 %-й... Це шахрайська схема Бені і Фірташа в яку вписаний оцей Янелох Оманський.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:25 Ответить
хотелось бы конечно видеть как эти новые "поставщики" прокладывают новые трубы ... и почему старые - государственные, а значит - народные, тупо кому-то отдали, даже не пытались продать. и платят ли новые "собственники" труб налоги за пользование миллионами километров земли (там же наверное нужно периодически выкапывать, менять, типа, если не госсобственность) и как это вообще оформлено?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:31 Ответить
жида нє трохай он жертва антісємєтизьма...
показать весь комментарий
10.08.2020 14:22 Ответить
Это те гандоны что обещали народу снизить тарифы на коммуналку, взвинченные "злочинною владою Порошенка"?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:48 Ответить
Почему там где можно прикурить всегда есть рабивановичи.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:54 Ответить
А в Беларуси газ в отопительный сезон 0,12-0,13 б.р. ( 1,4- 1,5грн )

Поэтому всякие "демократы" оч не любят диктаторов
показать весь комментарий
10.08.2020 16:02 Ответить
демократія та свобода дорого коштують.
але коли людина пізнає смак свободи, то вже ніколи не повернеться до диктату.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:13 Ответить
демократія коштує дорого для того, хто вірує в таку побрехеньку
показать весь комментарий
10.08.2020 18:41 Ответить
а про смак якої саме свободи ви хотіли розповісти? може свободи від газової мафії?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:44 Ответить
 
 