"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ

С 1 августа в Украине завершилось регулирование рынка газа для населения. Отныне цены на газ у каждого поставщика газа будут разными.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает РБК Украина.



"С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых потребителей. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиента, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками", - отметил директор газораспределительной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.



В "Нафтогазе" объяснили, что имеют свою дочернюю компанию, которая продает газ напрямую населению - ГК "Нафтогаз Украины".

Сейчас для своих бытовых клиентов (физических лиц) компания предлагает тарифный план "Місячний", по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В августе 2020 цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн / куб. м (с НДС, без стоимости доставки / распределения).



"Годовой" тариф, который будет введен с середины августа, обеспечит гражданам фиксированную цену газа ежемесячно на уровне 4.73 грн / куб (с НДС, без стоимости доставки и распределения). Это защитит бюджеты домохозяйств от колебаний газовых цен на мировых рынках.

Также "Нафтогаз" ведет деятельность по продаже газа небытовым потребителям - представителям бизнеса и поставляющим компаниям, которые покупают газ для поставок населению.



Крупные компании смогут приобрести газ через биржевые торги или по прямому договору в ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Поставщики, продающие газ населению, получат возможность заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены.

А для среднего и малого бизнеса в зависимости от объема потребления "Нафтогаз" предлагает три тарифа: "Велика справа", "Зручний бізнес" и "Все включено".



Напомним, что с 1 августа 2020 завершил действие режим возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ВСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно. По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - группой "Нафтогаз Украины" и около 29% объемов - другими поставщиками.