"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ
С 1 августа в Украине завершилось регулирование рынка газа для населения. Отныне цены на газ у каждого поставщика газа будут разными.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает РБК Украина.
"С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых потребителей. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиента, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками", - отметил директор газораспределительной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.
В "Нафтогазе" объяснили, что имеют свою дочернюю компанию, которая продает газ напрямую населению - ГК "Нафтогаз Украины".
Сейчас для своих бытовых клиентов (физических лиц) компания предлагает тарифный план "Місячний", по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В августе 2020 цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн / куб. м (с НДС, без стоимости доставки / распределения).
"Годовой" тариф, который будет введен с середины августа, обеспечит гражданам фиксированную цену газа ежемесячно на уровне 4.73 грн / куб (с НДС, без стоимости доставки и распределения). Это защитит бюджеты домохозяйств от колебаний газовых цен на мировых рынках.
Также "Нафтогаз" ведет деятельность по продаже газа небытовым потребителям - представителям бизнеса и поставляющим компаниям, которые покупают газ для поставок населению.
Крупные компании смогут приобрести газ через биржевые торги или по прямому договору в ГК "Нафтогаз Трейдинг".
Поставщики, продающие газ населению, получат возможность заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены.
А для среднего и малого бизнеса в зависимости от объема потребления "Нафтогаз" предлагает три тарифа: "Велика справа", "Зручний бізнес" и "Все включено".
Напомним, что с 1 августа 2020 завершил действие режим возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ВСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно. По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - группой "Нафтогаз Украины" и около 29% объемов - другими поставщиками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наскулив.?
Це така огида та ганьба.
Хлопці які стояли до смерті. Які пішли в першій хвилі та були зі спецназом.
І ось це в латексі на підборах трусило сракою, коли вони вмирали.
Тьфу гидота дирява ....
https://twitter.com/rosakatzman/status/1292475356193198083/photo/1
а на каблукахвін просто підрос...!
У "місячному" тарифі ціна куба 3,24...
А при збільшенні заявки (оптова купівля) у тарифі "річний" - 4,73...
Це так заохочують вкладати довгострокові договори? І де тут (при такій політиці) "захист від коливань ціни на світових ринках для споживача"??? Захист компаніїї бачу, захисту споживача - ніц немає!
"...Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати..." Так, так! І набрати нових, луччіх...
Вони всього лиш чиновники, які діють у межах законів, що приймають депутати у ВР и підписує президент. Або діють поза межами законів, та їх не ловлять призначені президентом міністр МВД або генпрокурор
Цікаво, скільки буде коштувати доставка та розподіл газу?
Виявляється, вони не знали, що Беня і Зе, одна команда!
«Царь хАроший, баярє плахіє»...
Колись опонентка в дискусії про УПА : "Хахли прєдатєлі, ваєвалі на старанє Гітлєра".
Я: "Там дуже все непросто, та якщо підійти суто формально, у різні часи сукупно у "Нахтігаль" та "Галичині" воювали десь до 22 тис. чоловік, а у РОА - до двох мільйонів".
Опонентка: "Ти нармальная? РОА - ета же РУССКАЯ АСВАБАДІТЄЛЬНАЯ АРМІЯ, как ана магла против союза ваєвать, протів рускіх?"
Я: "А з КИМ тоді вона воювала?"
Опонентка: "Протів Гітлєра, вместє с Красной армієй".
Все, занавєс...
Там такі розриви в логічних ланцюжках, шо "мама нє гарюй"... Та вони і не хочуть глянути правді у вічі. Розкладую сусіду "по пунктах", що відбувалось і нині відбувається на підприємстві, де нині працюю я та більше п'ятидесяти років працював він. Він відходить, трясе головою і повторює: "нєт, нєт, ето нєправда, ето нє можєт бить правдой. Зєлєнский нє такой..."
Поэтому всякие "демократы" оч не любят диктаторов
але коли людина пізнає смак свободи, то вже ніколи не повернеться до диктату.