"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ
Із 1 серпня в Україні завершилося регулювання ринку газу для населення. Відтепер ціни на газ у кожного постачальника газу будуть різними.
Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передає РБК Україна.
"Із 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових споживачів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнта з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив директор газорозподільної Компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович.
У "Нафтогазі" пояснили, що мають свою дочірню компанію, яка продає газ напряму населенню – ГК "Нафтогаз України".
Наразі для своїх побутових клієнтів (фізичних осіб) компанія пропонує тарифний план "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. У серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом становить 3,24 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки/розподілу).
"Річний" тариф, який буде запроваджено із середини серпня, забезпечить громадянам фіксовану ціну газу щомісяця на рівні 4.73 грн/куб (з ПДВ, без вартості доставки та розподілу). Це захистить бюджети домогосподарств від коливань газових цін на світових ринках.
Також "Нафтогаз" веде діяльність з продажу газу непобутовим споживачам – представникам бізнесу і постачальним компаніям, які купують газ для поставок населенню.
Великі компанії зможуть придбати газ через біржові торги або за прямою угодою у ГК "Нафтогаз Трейдинг".
Постачальники, що продають газ населенню, отримають можливість укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни.
А для середнього та малого бізнесу залежно від обсягу споживання "Нафтогаз" пропонує три тарифи: "Велика справа", "Зручний бізнес" та "Все включено"
Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно. За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалося постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких перебували у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2 % – Групою "Нафтогаз України" та близько 29 % обсягів – іншими постачальниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наскулив.?
Це така огида та ганьба.
Хлопці які стояли до смерті. Які пішли в першій хвилі та були зі спецназом.
І ось це в латексі на підборах трусило сракою, коли вони вмирали.
Тьфу гидота дирява ....
https://twitter.com/rosakatzman/status/1292475356193198083/photo/1
а на каблукахвін просто підрос...!
У "місячному" тарифі ціна куба 3,24...
А при збільшенні заявки (оптова купівля) у тарифі "річний" - 4,73...
Це так заохочують вкладати довгострокові договори? І де тут (при такій політиці) "захист від коливань ціни на світових ринках для споживача"??? Захист компаніїї бачу, захисту споживача - ніц немає!
"...Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати..." Так, так! І набрати нових, луччіх...
Вони всього лиш чиновники, які діють у межах законів, що приймають депутати у ВР и підписує президент. Або діють поза межами законів, та їх не ловлять призначені президентом міністр МВД або генпрокурор
Цікаво, скільки буде коштувати доставка та розподіл газу?
Виявляється, вони не знали, що Беня і Зе, одна команда!
«Царь хАроший, баярє плахіє»...
Колись опонентка в дискусії про УПА : "Хахли прєдатєлі, ваєвалі на старанє Гітлєра".
Я: "Там дуже все непросто, та якщо підійти суто формально, у різні часи сукупно у "Нахтігаль" та "Галичині" воювали десь до 22 тис. чоловік, а у РОА - до двох мільйонів".
Опонентка: "Ти нармальная? РОА - ета же РУССКАЯ АСВАБАДІТЄЛЬНАЯ АРМІЯ, как ана магла против союза ваєвать, протів рускіх?"
Я: "А з КИМ тоді вона воювала?"
Опонентка: "Протів Гітлєра, вместє с Красной армієй".
Все, занавєс...
Там такі розриви в логічних ланцюжках, шо "мама нє гарюй"... Та вони і не хочуть глянути правді у вічі. Розкладую сусіду "по пунктах", що відбувалось і нині відбувається на підприємстві, де нині працюю я та більше п'ятидесяти років працював він. Він відходить, трясе головою і повторює: "нєт, нєт, ето нєправда, ето нє можєт бить правдой. Зєлєнский нє такой..."
Поэтому всякие "демократы" оч не любят диктаторов
але коли людина пізнає смак свободи, то вже ніколи не повернеться до диктату.