27 466 65

"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ

"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ

Із 1 серпня в Україні завершилося регулювання ринку газу для населення. Відтепер ціни на газ у кожного постачальника газу будуть різними.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передає РБК Україна.

"Із 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових споживачів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнта з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив директор газорозподільної Компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

У "Нафтогазі" пояснили, що мають свою дочірню компанію, яка продає газ напряму населенню – ГК "Нафтогаз України".

Наразі для своїх побутових клієнтів (фізичних осіб) компанія пропонує тарифний план "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. У серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом становить 3,24 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки/розподілу).

"Річний" тариф, який буде запроваджено із середини серпня, забезпечить громадянам фіксовану ціну газу щомісяця на рівні 4.73 грн/куб (з ПДВ, без вартості доставки та розподілу). Це захистить бюджети домогосподарств від коливань газових цін на світових ринках.
Також "Нафтогаз" веде діяльність з продажу газу непобутовим споживачам – представникам бізнесу і постачальним компаніям, які купують газ для поставок населенню.

Великі компанії зможуть придбати газ через біржові торги або за прямою угодою у ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Постачальники, що продають газ населенню, отримають можливість укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни.

А для середнього та малого бізнесу залежно від обсягу споживання "Нафтогаз" пропонує три тарифи: "Велика справа", "Зручний бізнес" та "Все включено"

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно. За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалося постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких перебували у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2 % – Групою "Нафтогаз України" та близько 29 % обсягів – іншими постачальниками.

+26
Кажуть нашому херою краповий берет подарувати.
Наскулив.?
Це така огида та ганьба.
Хлопці які стояли до смерті. Які пішли в першій хвилі та були зі спецназом.
І ось це в латексі на підборах трусило сракою, коли вони вмирали.
Тьфу гидота дирява ....

"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 4880

https://twitter.com/rosakatzman/status/1292475356193198083/photo/1
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
+19
Ето как понимать? Нафтогаз теперь будет с одной и той же трубы продавать нам газ через разных посредников которые будут сами решать сколько содрать с того или другого холопа? Ето и есть ваша рыночная економика?
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
+13
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 9299
показати весь коментар
10.08.2020 11:49 Відповісти
"Вы шо! Хатите как в Беларуси?!!"
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 337
показати весь коментар
10.08.2020 11:48 Відповісти
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
показати весь коментар
10.08.2020 11:52 Відповісти
"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ - Цензор.НЕТ 2273
показати весь коментар
10.08.2020 12:08 Відповісти
Голодаешь?
показати весь коментар
10.08.2020 12:19 Відповісти
Правда не нравится? Скушай Роттердам(+) - полегчает. Смачного
показати весь коментар
10.08.2020 12:42 Відповісти
Порахеємо ще раз: Ціна газу на 01.07.2020 2,97495 (грн. за 1 м³, с НДС). Доставка там де я проживаю 1,128 (грн. за 1 м³, с НДС). 20*2.97 + 20*1.128 = 81.96 грн. /20 = 4.098 грн за 1 м³, с НДС.
показати весь коментар
10.08.2020 12:41 Відповісти
Математик? Доставка в кубах считается совсем по другому. Годовой объем потребленного газа деленный на 12. Поэтому 96 грн за доставку еще совсем не много. Особенно учитывая новые повышенные тарифы доставки с 1 июля.
показати весь коментар
10.08.2020 12:46 Відповісти
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-costs/id/vartist-dostavki-gazu-po-regionah-36842
показати весь коментар
10.08.2020 12:53 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/herson/
показати весь коментар
10.08.2020 12:55 Відповісти
Там для малограмотних ще є й калькулятор куда вводиш кількість спожитого газу.
показати весь коментар
10.08.2020 12:56 Відповісти
Ну и что сказать то хотел? Как рассчитывается стоимость доставки газа? И посчитай для любой 2-3 комнатной квартиры или дома с индивидуальным отоплением.
показати весь коментар
10.08.2020 13:53 Відповісти
а на каблуках він просто підрос...!
показати весь коментар
10.08.2020 18:13 Відповісти
Взагалі то, за берет треба як і за базар відповідати особисто.
показати весь коментар
10.08.2020 21:44 Відповісти
ну, зашибись. теперь работы антимонопольщикам прибавится со сговорами между "конкурирующими" компаниями, добазаривающимися о цене между собой.
показати весь коментар
10.08.2020 11:48 Відповісти
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 9299
показати весь коментар
10.08.2020 11:49 Відповісти
"Нафтогаз" запустил новые тарифы на газ - Цензор.НЕТ 623
показати весь коментар
10.08.2020 11:52 Відповісти
Тут ключевое "без стоимости доставки и распределения"...а с этой стоимостью называть цену нельзя...зебилы все удавятся с горя...
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
А ведь хорошая идея!
показати весь коментар
10.08.2020 11:53 Відповісти
"Із 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових споживачів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнта з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив директор газорозподільної Компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович.======Максим Рабінович розпочав роботу в групі компаній в березні 2019 року. До приходу в «Нафтогаз» він займав посаду заступника генерального директора АТ «Укрпошта» з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях в «Новій пошті», «ДТЕК Енерго», «Київенерго», «Ніко Менеджмент».=====незамінний.
показати весь коментар
10.08.2020 13:16 Відповісти
Ето как понимать? Нафтогаз теперь будет с одной и той же трубы продавать нам газ через разных посредников которые будут сами решать сколько содрать с того или другого холопа? Ето и есть ваша рыночная економика?
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
Раньше на одной трубе сидела только одна морда из Нафтогаза, теперь на трубе будут сидеть десятки посредников-дармоедов и каждый наваривать на одном и том же газу. Понятно что цены на газ вырастут как не крути а качество и обслуживание не улучшится.
показати весь коментар
10.08.2020 11:56 Відповісти
в этом и суть всех проводимых "реформ" - оставить все то же, но распилить еще столько же.
показати весь коментар
10.08.2020 11:59 Відповісти
https://censor.net/user/461407, даже не так - Нафтогаз будет продавать своей дочерней фирмочке на виргинских островах, та через посредников продаст в Украину, далее ещё несколько прокладок и о счастье население купит газ и заплатит за доставку по усреднённой стоимости доставки фирмочке директором которой родственник местного чиновника. Зато сколько столов и стульев продадут под зады "умеющих зарабатывать". Ну и им же надо отдохнуть где-то на Багамах, и доплыть на собственной яхте. КРУГОВОРОТ газа в природе.
показати весь коментар
10.08.2020 13:18 Відповісти
маланці Хреста продали а ви хочете щоб вам газ здешевили...
показати весь коментар
10.08.2020 11:55 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 12:10 Відповісти
так свого ж продали
показати весь коментар
10.08.2020 12:21 Відповісти
а босых купили...!
показати весь коментар
10.08.2020 18:15 Відповісти
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован, все его бывшие начальники и наб.советы посажены.
показати весь коментар
10.08.2020 11:56 Відповісти
А потом все забрать и поделить!
показати весь коментар
10.08.2020 12:11 Відповісти
Мабуть я таки тупий!
У "місячному" тарифі ціна куба 3,24...
А при збільшенні заявки (оптова купівля) у тарифі "річний" - 4,73...
Це так заохочують вкладати довгострокові договори? І де тут (при такій політиці) "захист від коливань ціни на світових ринках для споживача"??? Захист компаніїї бачу, захисту споживача - ніц немає!
показати весь коментар
10.08.2020 11:59 Відповісти
Это вам намекают, что зимой будет по 6
показати весь коментар
10.08.2020 15:56 Відповісти
какой-то цирк... финальная стадия должна завершиться одновременным ареста всего руководства газодыма...
показати весь коментар
10.08.2020 11:59 Відповісти
А що потрібно зробити щоб ціна знизилась в два рази??? Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати на майдані, скільки можна грабувати народ? Якщо "Нафтогаз" - державна структура і продовжує грабувати український народ, то навіщо таке лайно потрібне???!!!
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
За кого голосовал то и получил. Жри ТЕ!
показати весь коментар
10.08.2020 12:12 Відповісти
Знову "цар хароший, боярє плахіє".
"...Може злодіїв з "Нафтогаз" лінчувати..." Так, так! І набрати нових, луччіх...

Вони всього лиш чиновники, які діють у межах законів, що приймають депутати у ВР и підписує президент. Або діють поза межами законів, та їх не ловлять призначені президентом міністр МВД або генпрокурор
показати весь коментар
10.08.2020 12:28 Відповісти
Цензор.Нет - " 4.73 грн / куб. с НДС, без стоимости доставки и распределения"

Цікаво, скільки буде коштувати доставка та розподіл газу?
показати весь коментар
10.08.2020 12:07 Відповісти
десь до 9..10 грн, и это без "транспортных расходов"
показати весь коментар
10.08.2020 12:09 Відповісти
Приблизно Київ 5.11 грн,Миколаїв 7.18 грн. Кожен населенний пункт по різному. На 1 грудня 2020 року в середньму по 14 грн......
показати весь коментар
10.08.2020 12:13 Відповісти
Будь ласка. В літній період 7-10 м3 на домогосподарство (більш, ніж достатньо). Це всього лиш 47,3 грн. А от доставка на домогосподарство в межах 250 грн. Разом майже 300. Отже, куб газу від зебуїнів протягом пів року обходиться не менше 30 грн. за куб. В декого ця цифра досягає і 50-60. Мало того, прийде новий опалювальний сезон - гарантовано суки перерахують доставку! Вона вже з липня подорожчала, але чуть-чуть, відсотків 20. А з жовтня чекаємо нових див від тих виродків.
показати весь коментар
10.08.2020 12:14 Відповісти
Веселить реакція Зе-фанатів, на розслідування ФБР.
Виявляється, вони не знали, що Беня і Зе, одна команда!
«Царь хАроший, баярє плахіє»...
показати весь коментар
10.08.2020 12:10 Відповісти
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
показати весь коментар
10.08.2020 12:15 Відповісти
Ну, что 73% Зедебилов?? Приготовились этой зимой от холода и коронавируса концы отдать?? Газ подорожал в августе на 60% и ещё ни раз к январю подорожает! Деньги на борьбу с коронавирусом Зеленский и бездарь Шмаргаль закопали в какие -то неведомые, ни кому ни нужные, второстепенные дороги! На, что лекарства и вакцину За рубежом покупать будите?? За зелёные сопли??
показати весь коментар
10.08.2020 12:15 Відповісти
Ви даремно звертаєтесь до 73%. Їм...
"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ - Цензор.НЕТ 2532
показати весь коментар
10.08.2020 12:45 Відповісти
Ні, вчтора почув від секти "73%", що Зе все хоче зробити, але йому не дають. Але мені цікаво, а хто не дає? Його депутати? Його фракція найбільша за весть час незалежності більше 226 необхідних для рішень, Чи його уряд? Всі до одного Зе поставлені.Чи його поліція, чи прокуратура? Там всі до глибини кісток свої. Чи його суд? Там портянка весь свій. Хто? Беня? Так він також його.
показати весь коментар
10.08.2020 15:55 Відповісти
Як хто не дає? То Пєтя в лосіни насере, то сам бубочка, як злякають Федина та Звіробій. Прати трусікі не встигає, не те шо держсправами займатись.
показати весь коментар
10.08.2020 16:22 Відповісти
А якщо серйозно, то я особисто чого тільки не чула від 73%. Від "Пєтя страшний чілавєк, єго нільзя било вибірать" до "Пачіму ви нє дєлаєтє Майдан? НАС обманулі, таріфи і цени бальшиє, а ВИ тєрпітє, нє ідьотє Зеленского свєргать".
Колись опонентка в дискусії про УПА : "Хахли прєдатєлі, ваєвалі на старанє Гітлєра".
Я: "Там дуже все непросто, та якщо підійти суто формально, у різні часи сукупно у "Нахтігаль" та "Галичині" воювали десь до 22 тис. чоловік, а у РОА - до двох мільйонів".
Опонентка: "Ти нармальная? РОА - ета же РУССКАЯ АСВАБАДІТЄЛЬНАЯ АРМІЯ, как ана магла против союза ваєвать, протів рускіх?"
Я: "А з КИМ тоді вона воювала?"
Опонентка: "Протів Гітлєра, вместє с Красной армієй".
Все, занавєс...

Там такі розриви в логічних ланцюжках, шо "мама нє гарюй"... Та вони і не хочуть глянути правді у вічі. Розкладую сусіду "по пунктах", що відбувалось і нині відбувається на підприємстві, де нині працюю я та більше п'ятидесяти років працював він. Він відходить, трясе головою і повторює: "нєт, нєт, ето нєправда, ето нє можєт бить правдой. Зєлєнский нє такой..."
показати весь коментар
10.08.2020 17:05 Відповісти
Так чому ж українці не виходять на вулиці, їм мабуть подобається, що їх досі в усі дирки трахають?Чому кияни мовчать, не виходять на мітинги, всі українці не можуть поїхати до Києва?Що потрібно зробити нам, людям з сіл та районів????Де наш український газ, який належить за Конституцією народу?Я дуже толерантна до всіх народів, але євреї мене вже бісять!Зеленський каже, що 5 тищ це нормальна зарплата, а хай поживе і прокормить свою сім"ю на ці гроші.Вся молодь виїхала, залишилися інваліди та пенсіонери, яких можна і в хвіст і в гриву, олігархи-злодії знищили країну, як могли.
показати весь коментар
10.08.2020 12:15 Відповісти
Українці або працюють або на фронті воюють. Допече - вийдуть! А малороське бидло здихати буде, а голосу навіть не подасть.
показати весь коментар
10.08.2020 12:17 Відповісти
Як би Вам пояснити. Ніколи не виходили на вулиці за тарифи. Майдани... Усі ці історії не про гроші, а про гідність...
показати весь коментар
10.08.2020 17:09 Відповісти
У нас вже є люди які пишуть заяву про відключення газу повністью. Закупляють сонячні батареї. І то вже досить багато таких. Газовики бісяться але що можуть таким зробити-відключити від газової мережі.
показати весь коментар
10.08.2020 12:17 Відповісти
Сват зі свахою теж відмовляються від газу. Встановлюють сонячні панелі (до кінця місяця повинні запустити).
показати весь коментар
10.08.2020 12:29 Відповісти
в крайнем случае можно тупо купить баллон. все централизованное \государственное\ должно быть дешевле, это чисто закон экономики, если это не так - такие схемы сразу должны идти лесом. и вообще при капитализме навязанные услуги не должны существовать.
показати весь коментар
10.08.2020 12:36 Відповісти
Білоруси бунтують бо у них немає демократії але зате є більш-менш умови для життя а у нас якась срана демократія але не життя а виживання. Кругом влада мафії та беззаконня.
показати весь коментар
10.08.2020 12:22 Відповісти
А вчому хитрість цих газових компаній що продають нам газ ? Всі вони належать одним і тим олігархам тільки під різними вивісками. Обман 100 %-й... Це шахрайська схема Бені і Фірташа в яку вписаний оцей Янелох Оманський.
показати весь коментар
10.08.2020 12:25 Відповісти
хотелось бы конечно видеть как эти новые "поставщики" прокладывают новые трубы ... и почему старые - государственные, а значит - народные, тупо кому-то отдали, даже не пытались продать. и платят ли новые "собственники" труб налоги за пользование миллионами километров земли (там же наверное нужно периодически выкапывать, менять, типа, если не госсобственность) и как это вообще оформлено?
показати весь коментар
10.08.2020 12:31 Відповісти
жида нє трохай он жертва антісємєтизьма...
показати весь коментар
10.08.2020 14:22 Відповісти
Это те гандоны что обещали народу снизить тарифы на коммуналку, взвинченные "злочинною владою Порошенка"?
показати весь коментар
10.08.2020 14:48 Відповісти
Почему там где можно прикурить всегда есть рабивановичи.
показати весь коментар
10.08.2020 15:54 Відповісти
А в Беларуси газ в отопительный сезон 0,12-0,13 б.р. ( 1,4- 1,5грн )

Поэтому всякие "демократы" оч не любят диктаторов
показати весь коментар
10.08.2020 16:02 Відповісти
демократія та свобода дорого коштують.
але коли людина пізнає смак свободи, то вже ніколи не повернеться до диктату.
показати весь коментар
10.08.2020 18:13 Відповісти
демократія коштує дорого для того, хто вірує в таку побрехеньку
показати весь коментар
10.08.2020 18:41 Відповісти
а про смак якої саме свободи ви хотіли розповісти? може свободи від газової мафії?
показати весь коментар
10.08.2020 18:44 Відповісти
 
 