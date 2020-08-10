"Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ

Із 1 серпня в Україні завершилося регулювання ринку газу для населення. Відтепер ціни на газ у кожного постачальника газу будуть різними.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передає РБК Україна.

"Із 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових споживачів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнта з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив директор газорозподільної Компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

У "Нафтогазі" пояснили, що мають свою дочірню компанію, яка продає газ напряму населенню – ГК "Нафтогаз України".

Наразі для своїх побутових клієнтів (фізичних осіб) компанія пропонує тарифний план "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. У серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом становить 3,24 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки/розподілу).

"Річний" тариф, який буде запроваджено із середини серпня, забезпечить громадянам фіксовану ціну газу щомісяця на рівні 4.73 грн/куб (з ПДВ, без вартості доставки та розподілу). Це захистить бюджети домогосподарств від коливань газових цін на світових ринках.

Також "Нафтогаз" веде діяльність з продажу газу непобутовим споживачам – представникам бізнесу і постачальним компаніям, які купують газ для поставок населенню.

Великі компанії зможуть придбати газ через біржові торги або за прямою угодою у ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Постачальники, що продають газ населенню, отримають можливість укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни.

А для середнього та малого бізнесу залежно від обсягу споживання "Нафтогаз" пропонує три тарифи: "Велика справа", "Зручний бізнес" та "Все включено"

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно. За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалося постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких перебували у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2 % – Групою "Нафтогаз України" та близько 29 % обсягів – іншими постачальниками.