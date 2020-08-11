РУС
Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч

Статус безработного в Украине имеют 502 000 человек.

За период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного в Украине получили 406 000 человек. Об этом сообщила Госслужба занятости, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

Всего статус безработного по состоянию на 6 августа имеют 502 000 человек.

При этом ежемесячно количество граждан, получивших статус безработного, уменьшается.

В апреле такой статус безработного получили 149 000 человек, в мае — 97 000 человек, в июне — 75 000, в июле – 68 000.

Большинство безработных в Украине (58%) — это женщины, а 42% — мужчины.

По возрастным группам: 31% безработных — это граждане до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте более 55 лет.

По образованию: 51% безработных имеют высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 000 человек.

За январь-июль услугами Госслужбы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, ищущих работу. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 000 граждан (из них 220 000 имели статус безработных).

Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 000.

Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

  • В июле Кабмин расширил перечень получателей помощи по частичной безработице.
  • В августе в правительстве заявили, что в Украине начала снижаться безработица.

Автор: 

+11
Оставьте ваш пессимизм!
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Наверное, уже создал, но молчит.
Видно, сюрприз к празднику хочет сделать...
Так что, работы всем хватит, еще и конкурс будет, как в институт!
11.08.2020 15:22 Ответить
+4
...да не может быть такого, Зевласти ведь стучат себя пятками в грудь, что безработица существенно уменьшилась
11.08.2020 15:27 Ответить
+4
Вы эту цифры - на 400 тысяч безработных болше - Шмыгалю покажите, а то у него память, как у рыбки гуппи, то, что за неделю числу безработных упало - помнит, а что с начала дурантина выросло на 400 тысяч человек - забывает:
https://censor.net/news/3212674/za_poslednyuyu_nedelyu_kolichestvo_bezrabotnyh_v_ukraine_umenshilos_na_6_tysyach_chelovek_shmygal
11.08.2020 16:13 Ответить
показать весь комментарий
Сталеварами, мартеновцами, добытчиками золота, алмазов и янтаря, конвектаторы на склады и хранилища госзнака, сторожами маковых и конопляных полей, специалистами нанотехнологий, криптовалютологами и еще многие секретные специальности с обогащения малых офшорных предприятий
показать весь комментарий
11.08.2020 16:09 Ответить
Как говорил Свирид Петрович Голохвастов, да, да! Но нет!
показать весь комментарий
11.08.2020 16:47 Ответить
Ніхто мудрому нарІду не обіцяв, що після закінчення епохи бідності не наступить епоха безробіття.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
ничего, года через три будем жить как в прошлом году...
показать весь комментарий
11.08.2020 15:23 Ответить
как в прошлом году в Макеевке ?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:25 Ответить
а колбаса по 2,2 будет?
показать весь комментарий
11.08.2020 16:48 Ответить
а шмыгаль втирал что снижается
показать весь комментарий
11.08.2020 15:24 Ответить
вот повысят минималку и еще цифра больше возрастет)) бизнесу в казну больше прийдется платить за работников
показать весь комментарий
11.08.2020 15:24 Ответить
Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч - Цензор.НЕТ 3208
показать весь комментарий
11.08.2020 15:25 Ответить
Зараз "Кінець епохи бідності", а при Поррху було "зубожіння™"
І дивіться не переплутайте зебіли!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:29 Ответить
это такой план! Собрать 500тыс безработных, а потом сразу всем выдать новые рабочие места... Ну чтоб 2 раза не бегать.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:40 Ответить
Исчо 100000 и будут заветные полмильона!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:43 Ответить
Ну, Зельц такого не обещал. Так что он чист
показать весь комментарий
11.08.2020 15:44 Ответить
Пусть учителя чуть поделятся с этими безработными со своей зарплаты 4000 долларов
показать весь комментарий
11.08.2020 15:48 Ответить
показать весь комментарий
Мені - не смішно. Спека, у полі все вигорає. Те, що зібрав, віддам в рахунок боргу, пенсія мінімальна, дружина не взмозі через вік змагатися за місце з молодими.
Якщо економіка зовсім зашмигалить, то молодші рвонуть в Європу. А нам хіба що дохнуть з голоду чи замерзать. Тому не дивно, що я готовий до силового повалення ворожої до мене влади. Я чомусь впевнений, що таких - мільйони.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:49 Ответить
 
 