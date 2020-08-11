Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч
Статус безработного в Украине имеют 502 000 человек.
За период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного в Украине получили 406 000 человек. Об этом сообщила Госслужба занятости, пишет ЛІГАБізнесІнформ.
Всего статус безработного по состоянию на 6 августа имеют 502 000 человек.
При этом ежемесячно количество граждан, получивших статус безработного, уменьшается.
В апреле такой статус безработного получили 149 000 человек, в мае — 97 000 человек, в июне — 75 000, в июле – 68 000.
Большинство безработных в Украине (58%) — это женщины, а 42% — мужчины.
По возрастным группам: 31% безработных — это граждане до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте более 55 лет.
По образованию: 51% безработных имеют высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.
Пособие по безработице получают 426 000 человек.
За январь-июль услугами Госслужбы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, ищущих работу. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 000 граждан (из них 220 000 имели статус безработных).
Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 000.
Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Наверное, уже создал, но молчит.
Видно, сюрприз к празднику хочет сделать...
Так что, работы всем хватит, еще и конкурс будет, как в институт!
І дивіться не переплутайте зебіли!!!
https://censor.net/news/3212674/za_poslednyuyu_nedelyu_kolichestvo_bezrabotnyh_v_ukraine_umenshilos_na_6_tysyach_chelovek_shmygal
Якщо економіка зовсім зашмигалить, то молодші рвонуть в Європу. А нам хіба що дохнуть з голоду чи замерзать. Тому не дивно, що я готовий до силового повалення ворожої до мене влади. Я чомусь впевнений, що таких - мільйони.