Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч

Статус безработного в Украине имеют 502 000 человек.

За период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного в Украине получили 406 000 человек. Об этом сообщила Госслужба занятости, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

Всего статус безработного по состоянию на 6 августа имеют 502 000 человек.

При этом ежемесячно количество граждан, получивших статус безработного, уменьшается.

В апреле такой статус безработного получили 149 000 человек, в мае — 97 000 человек, в июне — 75 000, в июле – 68 000.

Большинство безработных в Украине (58%) — это женщины, а 42% — мужчины.

По возрастным группам: 31% безработных — это граждане до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте более 55 лет.

По образованию: 51% безработных имеют высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 000 человек.

За январь-июль услугами Госслужбы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, ищущих работу. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 000 граждан (из них 220 000 имели статус безработных).

Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 000.

Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.