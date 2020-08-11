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Новини Коронавірус і карантин
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Безробітних в Україні з початку карантину стало більше на 400 тисяч

Безробітних в Україні з початку карантину стало більше на 400 тисяч

Статус безробітного в Україні мають 502 000 осіб.

За період дії карантину (з 12 березня по 4 серпня) статус безробітного в Україні отримали 406 000 осіб. Про це повідомила Держслужба зайнятості, пише ЛІГАБізнесІнформ.

Усього статус безробітного станом на 6 серпня мають 502 000 осіб.

При цьому щомісячно кількість громадян, які отримали статус безробітного, зменшується.

У квітні такий статус безробітного отримали 149 000 осіб, у травні - 97 000 осіб, у червні - 75 000, у липні - 68 000.

Більшість безробітних в Україні (58%) - це жінки, а 42% - чоловіки.

За віковими групами: 31% безробітних - це громадяни до 35 років; 29% - від 35 до 45 років; 26% - від 45 до 55 років, 14% - у віці понад 55 років.

За освітою: 51% безробітних мають вищу освіту, 32% - професійно-технічну освіту, 17% - загальну середню освіту.

Допомогу з безробіття отримують 426 000 осіб.

За січень-липень послугами Держслужби зайнятості скористалися понад 1,7 млн ​​українців, які шукають роботу. За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 000 громадян (із них 220 000 мали статус безробітних).

Загальна кількість вакансій у базі даних служби зайнятості в січні-липні сягнула понад 476 000.

Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів - інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

У липні Кабмін розширив перелік одержувачів допомоги з часткового безробіття.
У серпні в уряді заявили, що в Україні почало знижуватися безробіття.

безробіття (564) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Оставьте ваш пессимизм!
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Наверное, уже создал, но молчит.
Видно, сюрприз к празднику хочет сделать...
Так что, работы всем хватит, еще и конкурс будет, как в институт!
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11.08.2020 15:22 Відповісти
+4
...да не может быть такого, Зевласти ведь стучат себя пятками в грудь, что безработица существенно уменьшилась
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11.08.2020 15:27 Відповісти
+4
Вы эту цифры - на 400 тысяч безработных болше - Шмыгалю покажите, а то у него память, как у рыбки гуппи, то, что за неделю числу безработных упало - помнит, а что с начала дурантина выросло на 400 тысяч человек - забывает:
https://censor.net/news/3212674/za_poslednyuyu_nedelyu_kolichestvo_bezrabotnyh_v_ukraine_umenshilos_na_6_tysyach_chelovek_shmygal
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11.08.2020 16:13 Відповісти
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Оставьте ваш пессимизм!
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Наверное, уже создал, но молчит.
Видно, сюрприз к празднику хочет сделать...
Так что, работы всем хватит, еще и конкурс будет, как в институт!
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11.08.2020 15:22 Відповісти
Сталеварами, мартеновцами, добытчиками золота, алмазов и янтаря, конвектаторы на склады и хранилища госзнака, сторожами маковых и конопляных полей, специалистами нанотехнологий, криптовалютологами и еще многие секретные специальности с обогащения малых офшорных предприятий
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11.08.2020 16:09 Відповісти
Как говорил Свирид Петрович Голохвастов, да, да! Но нет!
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11.08.2020 16:47 Відповісти
Ніхто мудрому нарІду не обіцяв, що після закінчення епохи бідності не наступить епоха безробіття.
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11.08.2020 15:23 Відповісти
ничего, года через три будем жить как в прошлом году...
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11.08.2020 15:23 Відповісти
как в прошлом году в Макеевке ?
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11.08.2020 15:25 Відповісти
а колбаса по 2,2 будет?
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11.08.2020 16:48 Відповісти
а шмыгаль втирал что снижается
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11.08.2020 15:24 Відповісти
вот повысят минималку и еще цифра больше возрастет)) бизнесу в казну больше прийдется платить за работников
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11.08.2020 15:24 Відповісти
Безработных в Украине с начала карантина стало больше на 400 тысяч - Цензор.НЕТ 3208
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11.08.2020 15:25 Відповісти
...да не может быть такого, Зевласти ведь стучат себя пятками в грудь, что безработица существенно уменьшилась
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Зараз "Кінець епохи бідності", а при Поррху було "зубожіння™"
І дивіться не переплутайте зебіли!!!
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11.08.2020 15:29 Відповісти
это такой план! Собрать 500тыс безработных, а потом сразу всем выдать новые рабочие места... Ну чтоб 2 раза не бегать.
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11.08.2020 15:40 Відповісти
Исчо 100000 и будут заветные полмильона!
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11.08.2020 15:43 Відповісти
Ну, Зельц такого не обещал. Так что он чист
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11.08.2020 15:44 Відповісти
Пусть учителя чуть поделятся с этими безработными со своей зарплаты 4000 долларов
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11.08.2020 15:48 Відповісти
Вы эту цифры - на 400 тысяч безработных болше - Шмыгалю покажите, а то у него память, как у рыбки гуппи, то, что за неделю числу безработных упало - помнит, а что с начала дурантина выросло на 400 тысяч человек - забывает:
https://censor.net/news/3212674/za_poslednyuyu_nedelyu_kolichestvo_bezrabotnyh_v_ukraine_umenshilos_na_6_tysyach_chelovek_shmygal
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11.08.2020 16:13 Відповісти
Мені - не смішно. Спека, у полі все вигорає. Те, що зібрав, віддам в рахунок боргу, пенсія мінімальна, дружина не взмозі через вік змагатися за місце з молодими.
Якщо економіка зовсім зашмигалить, то молодші рвонуть в Європу. А нам хіба що дохнуть з голоду чи замерзать. Тому не дивно, що я готовий до силового повалення ворожої до мене влади. Я чомусь впевнений, що таких - мільйони.
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11.08.2020 17:49 Відповісти
 
 