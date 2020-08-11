Безробітних в Україні з початку карантину стало більше на 400 тисяч
Статус безробітного в Україні мають 502 000 осіб.
За період дії карантину (з 12 березня по 4 серпня) статус безробітного в Україні отримали 406 000 осіб. Про це повідомила Держслужба зайнятості, пише ЛІГАБізнесІнформ.
Усього статус безробітного станом на 6 серпня мають 502 000 осіб.
При цьому щомісячно кількість громадян, які отримали статус безробітного, зменшується.
У квітні такий статус безробітного отримали 149 000 осіб, у травні - 97 000 осіб, у червні - 75 000, у липні - 68 000.
Більшість безробітних в Україні (58%) - це жінки, а 42% - чоловіки.
За віковими групами: 31% безробітних - це громадяни до 35 років; 29% - від 35 до 45 років; 26% - від 45 до 55 років, 14% - у віці понад 55 років.
За освітою: 51% безробітних мають вищу освіту, 32% - професійно-технічну освіту, 17% - загальну середню освіту.
Допомогу з безробіття отримують 426 000 осіб.
За січень-липень послугами Держслужби зайнятості скористалися понад 1,7 млн українців, які шукають роботу. За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 000 громадян (із них 220 000 мали статус безробітних).
Загальна кількість вакансій у базі даних служби зайнятості в січні-липні сягнула понад 476 000.
Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів - інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.
У липні Кабмін розширив перелік одержувачів допомоги з часткового безробіття.
У серпні в уряді заявили, що в Україні почало знижуватися безробіття.
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Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Наверное, уже создал, но молчит.
Видно, сюрприз к празднику хочет сделать...
Так что, работы всем хватит, еще и конкурс будет, как в институт!
І дивіться не переплутайте зебіли!!!
https://censor.net/news/3212674/za_poslednyuyu_nedelyu_kolichestvo_bezrabotnyh_v_ukraine_umenshilos_na_6_tysyach_chelovek_shmygal
Якщо економіка зовсім зашмигалить, то молодші рвонуть в Європу. А нам хіба що дохнуть з голоду чи замерзать. Тому не дивно, що я готовий до силового повалення ворожої до мене влади. Я чомусь впевнений, що таких - мільйони.