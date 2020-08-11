РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости
1 107 16

Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии, - ЕБА

Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии, - ЕБА

При этом участники энергорынка и эксперты не принимают RAB-тариф на распределение электроэнергии, который предложила НКРЭКУ.

Бизнес надеется, что будет принято тарифообразование на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети. Об этом рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, пишет Delo.ua.

По ее информации, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределения электроэнергии, которую предложил НКРЭКУ. По их мнению, она не будет стимулировать инвестиции.

"Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование должно быть принято: по предложениям Регулятора или по предложению рынка. Их отличие - в доказанности эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, пересчет ставки ежегодно, начисление на все активы компании", - рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации

Она добавила, что регулятор предлагает ставки дифференцировать, 1% начислять на уже построенные активы компании, 15% - на новые активы. Однако рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности.

Деревянко уверена, если привлекательности "правил игры" не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.

"Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, будет внедрено в ближайшее время, ведь об этой реформе речь идет уже больше 10 лет", - подчеркнула эксперт.

Ранее в ЕБА предложили внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии - ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.

Автор: 

бизнес (1625) Европейская бизнес ассоциация (61) электроэнергия (772) RAB (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
На сегодня бизнес потребитель платит 3,61 грн с НДС 0,13$ за 1 кВт в Китае цена для предприятий промышленности 0,06$ у нас цена выше на 100% китайской, никакой инвестор не придет сюда что либо производить с такими тарифами, а у нас все **** ноют что нужно ещё тарифы поднимать ибо вся энергосистема убыточна...
показать весь комментарий
11.08.2020 18:15 Ответить
+4
бизнес ожидает роста своих прибылей выворачивая карманы украинцев
показать весь комментарий
11.08.2020 18:09 Ответить
+4
опять заказуха
показать весь комментарий
11.08.2020 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бизнес ожидает роста своих прибылей выворачивая карманы украинцев
показать весь комментарий
11.08.2020 18:09 Ответить
Бизнесняню уже получили
показать весь комментарий
11.08.2020 18:09 Ответить
кто им придумывает аббревиатуры?
показать весь комментарий
11.08.2020 18:09 Ответить
опять заказуха
показать весь комментарий
11.08.2020 18:13 Ответить
На сегодня бизнес потребитель платит 3,61 грн с НДС 0,13$ за 1 кВт в Китае цена для предприятий промышленности 0,06$ у нас цена выше на 100% китайской, никакой инвестор не придет сюда что либо производить с такими тарифами, а у нас все **** ноют что нужно ещё тарифы поднимать ибо вся энергосистема убыточна...
показать весь комментарий
11.08.2020 18:15 Ответить
Як в европах працюють з тарифами нижчими чим у Нас??
Туди дешевше продає Ахметка і К°…
показать весь комментарий
11.08.2020 18:19 Ответить
Чей бизнес ?....огласите весь список пожалста !
показать весь комментарий
11.08.2020 18:26 Ответить
АХМЕТОВСКИЙ и БЕНЕВСКИЙ ну ЗЕЛЕНОВСКИЙ!!
показать весь комментарий
11.08.2020 18:39 Ответить
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
показать весь комментарий
11.08.2020 18:28 Ответить
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 968
показать весь комментарий
11.08.2020 18:32 Ответить
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4998
показать весь комментарий
11.08.2020 18:36 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
показать весь комментарий
11.08.2020 18:40 Ответить
что это за шарашкина контора такая ***? Собираются побухать за счет акционеров и в тесном кругу рожают новые перлы-инициативы? можете огласить список членов ***?
показать весь комментарий
11.08.2020 20:34 Ответить
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 1495
показать весь комментарий
11.08.2020 20:46 Ответить
 
 